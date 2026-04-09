10 европейских городов, которые разрушила война, но они возродились из руин

Вторая мировая война в разрушила огромное количество не только жизней, но и городов во многих уголках планеты. Многочисленные бомбардировки обеих воюющих сторон буквально стирали с лица земли населенные пункты. И если некоторые города после окончания боевых действий удалось восстановить быстрее, так как они были повреждены не критически, то есть такие, что в буквальном смысле слова возрождались из пепла.
1. Берлин (Германия)
Наиболее крупный и известный город Германии был основан в 1237 году. Берлин на протяжении многих столетий удерживал статус столицы вначале Прусского королевства, а потом Германской империи и Веймарской республики. Кроме того, с приходом к власти Адольфа Гитлера и его партии он продолжал носить статус главного города новосозданного Третьего рейха.
В отличие от большинства стран Европы местные жители в полной мере прочувствовали разрушительную мощь войны уже на её излете, в 1945 году. Берлинская наступательная операция сопровождалась массированными бомбардировками со стороны США и Великобритании. Потери города были колоссальными: и речь идет не только о погибших 125 тысяч человек, но и масштабном разрушении как жилого фонда города, так и его промышленной инфраструктуры - от многих зданий остались лишь стены, от некоторых - не осталось ничего.
Практически сразу после объявления капитуляции Германии местное население принялось приводить Берлина в порядок и восстанавливать то, что было разрушено.расчистка городской территории для начала нового строительства, во вторых – восстановление сооружений, которые были повреждены некритично и подлежали реставрации.
2. Лондон (Великобритания)
История утверждает, что столицу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии основали римские колонизаторы. Тогда же появилось и его название, но несколько в другом варианте - Лондиниум. А вот Лондоном он стал намного позже – в 1042 году. Будучи столицей Британской империи он пережил несколько пожаров и несколько раз отстраивался заново. Однако мало кто догадывался, что и в двадцатом веке его будет ожидать эта же участь.
Гитлер был уверен, что ему удастся завоевать Британию. Поэтому после ряда успешных завоевательных операций на территории континентальной Европы вермахт был направлен и на Туманный Альбион. Лондон подвергся бомбардировке в августе 1940 года, однако тогда она оказалось скорее случайной. После ответного удара англичан немцы разработали в осуществили операцию «Блиц».
С 7 сентября по 13 ноября происходили регулярные авианалеты на британскую столицу. После небольшого перерыва они вновь возобновились: последние бомбардировки Лондона прошли только в мае 1941 года. Разрушения города были колоссальными - по информации Novate.ru, помимо серьезных потерь в инфраструктуре, без крыши над головой остались более полутора миллиона человек.
Восстановительные работы были начаты в конце 1945 года. Англичане не только отстроили потерянный жилой фонд и инфраструктуру, но и о старых зданиях не забыли: были реконструированы уцелевшие 20 соборов и ряд исторических построек. Лондон изменился до неузнаваемости - сегодня в нем интересным образом сочетаются современные бизнес-центры и историческая архитектура.
3. Минск (Беларусь)
Первое упоминание о будущей белорусской столице можно найти в знаменитой «Повести временных лет». За всю свою историю он успел побывать в составе сразу нескольких государств: Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, а после и Союза Советских Социалистических Республик. Однако длинная история не спасла Минск от разрушения из-за авианалетов.
Войска вермахта вплотную подошли к городу в июне 1941 г., а бомбардировки они начали буквально с первого дня вторжения на территорию СССР. По данным Novate.ru, 23 июня Минск подвергся авианалетам более десятка раз. В результате массированных воздушных атак около 80% жилого фонда столицы БССР обратились в груду развалин. Последующие три года, которые город провел в оккупации немецкими войсками, он не восстанавливался, а при его освобождении в июле 1944 года разрушений только прибавилось, хотя они и до этого были катастрофическими. В результате к концу лета 1944 года неразрушенными оказались лишь 70 сооружений Минска.
К восстановлению белорусской столицы приступили год спустя - осенью 1945 года. Город пришлось отстраивать, по сути, с нуля, ведь большую часть зданий снесли, а сохранившиеся исторические районы - полностью перепланированы. Кроме того, главная площадь Минска была увеличена, да и изменилась внешне - теперь в ней появились характерные для сталинской архитектуры монументальные здания и 4-5-этажные жилые дома.
4. Любек (Германия)
Небольшой город, который был основан в 12 веке, не одно столетие носил статус одного из центров европейской транзитной торговли и ремесленного производства. Кроме того, к началу 19 века город обзавелся еще и званием первого иностранного порта - он стал местом стоянки пассажирских кораблей, которые выходили из Кронштадта.
Однако этот город оказался целью возмездия британцев на бомбардировки силами люфтваффе Ковентри и Лондона. В ночь с 28 на 29 марта 1942 года Королевские ВВС Британии фактически уничтожили Любек, буквально забросав его фугасными и зажигательными бомбами. Несмотря на то, что утром 29 марта город уже пребывал в огне и руинах, англичан это не остановило - они продолжили атаки. В конечном итоге каждое одиннадцатое здание в городе было попросту стерто с лица земли, а каждый десятый дом получил повреждения.
Однако и после окончания Второй мировой войны Любек на протяжении нескольких лет продолжал стоять в руинах. И только а 1949 году, после вхождения в состав ФРГ его всё-таки начали восстанавливать. Отстраивали Любек в течение нескольких лет. При этом удалось весьма точно отреставрировать историческую часть города, которую туристы имеют возможность увидеть собственными глазами и сегодня.
5. Данциг – Гданьск (Польша)
Главный морской порт Польши – Гданьск на протяжении многих лет носил статус вольного города. На момент развязывания Гитлером Второй мировой войны он именовался Данцигом, а немалую долю населения его составляли немцы. По сути, он оказался едва ли не первой мишенью Германии во время нападения на Польшу в сентябре 1939 года. Точнее говоря ею стал Вестерплатте - небольшой гарнизон, расположенный на территории полуострова в Гданьской бухте, оборона которого продлилась семь дней.
В период войны особых разрушений он не понес, а вот уже на ее последнем издыхании, весной 1945 года произошел его штурм Красной армией. В результате боевых действий на территории Данцига он оказался практически стертым с лица земли: трехдневные бои уничтожили более 90% городских сооружений, а 80% населения либо погибли, либо были эвакуированы.
Более того, примерно 130 тысяч жителей-немцев по национальности попросту выгнали в Германию, а город населили поляки. На их же плечи и легли тяжелые восстановительные работы - к этой деятельности было привлечено 128,5 тысяч человек. В Данциге удалось реставрировать исторические достопримечательности района под названием Старый город, для чего были тщательно изучены уцелевшие чертежи и фотографии.
6. Смоленск (Россия)
Смоленск является одним из древнейших городов Русского государства, расположенным в западной части страны. И за всю эту историю он был несокрушимым форпостом на пути к Москве. Именно поэтому в истории он остался как «город-ключ» к сердцу Российской державы.
Великая Отечественная война добралась до Смоленска на первом же ее этапе - в июне 1941 года. И на этот раз щит столицы выстоять не смог: самолеты люфтваффе практически полностью уничтожили центр города, оборона была сломлена, и Смоленск на 26 месяцев оказался в оккупации. Однако на этом злоключения города не закончились: во время отступления в сентябре 1943 г. немцы применили тактику выжженной земли и сравняли город с землей: примерно 90% зданий было разрушено - 8 тысяч послевоенных строений жилого фонда сохранилось всего 700.
Как только город был освобожден, были начаты работы по восстановлению жилых сооружений и инфраструктуры. Сначала занялись реставрацией того, что сохранилось, а позднее - в пятидесятых годах прошлого столетия - было развернуто строительство нового жилого фонда, а также инфраструктуры, промышленных и культурных объектов.
7. Дрезден (Германия)
Дрезден на протяжении длительного времени был в составе Саксонии в качестве его столицы. При этом его история наполнена завоеваниями. К началу Второй мировой войны Дрезден уже не имел стратегического значения - он стал местом пристанища для беженцев из городов, оказавшихся на линии Восточного фронта. При том, что угрозы они не представляли, командование союзнических войск имели на этот счет другое мнение.
Ближе к концу войны, в феврале 1945 года силы авиации США и Королевские ВВС Великобритании начали бомбардировку. В результате массированных авианалетов в Дрездене, абсолютно неприспособленном к обороне, погибло около 200 тысяч мирных жителей, более 80% зданий и 50% жилого фонда были уничтожены. Кроме того, в огне пострадало подавляющее большинство местных культурных достопримечательностей.
Уже после окончания войны к восстановлению Дрездена подошли основательно - город, по сути, строили с нуля. Остатки зданий, которые еще можно было использовать для реставрации, населением было разобрано, пересчитано и эвакуировано из Дрездена. А сама территория представляла собой опустевшую площадку с размеченными улицами и сооружениями. Город отстроили заново, но процесс этот занял немало времени, ведь одна только реконструкция исторических районов заняла почти сорок лет.
8. Кенигсберг – Калининград (Восточная Пруссия – Россия)
Этот город являлся столицей Восточной Пруссии, а после сыграл большую роль в истории Германского государства. Кенигсберг был одним из мест, где зародилась не только великая держава, но и воинственный духа гитлеровской идеологии. Поэтому для командования Третьего рейха этот город имел не только важное стратегическое - там располагался основной порт снабжения немецкой армии, - но и символическое значение.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что за время Второй мировой войны город множество раз подвергался массированным бомбардировкам. Так, первопроходцами стали советские летчики еще в начале сентября 1941 года. Однако самые сокрушительные атаки произошли 27 августа 1944 года силами британской авиации: их напалмовые бомбы превратили город в пылающие руины. Следующая бомбардировка три дня спустя почти полностью уничтожила исторический центр Кенигсберга. Всего же было разрушено почти половина жилого фонда города.
Потери оказались колоссальными: более 200 тысяч человек остались без крыши над головой. А в последние недели войны, в апреле 1945 года Кенигсберг был взят штурмом советскими войсками. После капитуляции Германии ее половина, в том числе часть Восточной Пруссии стала сферой влияния Советского Союза. Кенигсберг был отстроен и получил не только новые здания, но и новое имя - и сегодня он называется Калининградом.
9. Ковентри (Англия)
Ковентри является 9 городом по численности населения в Великобритании. Кроме того, со дня своего основания и на протяжении всей истории был и остается центром фабричного производства: там расположились шляпные и ткацкие фабрики, заводы по производству часов, автомобильные концерны и мастерские швейных машин.
Однако самым страшным периодом в истории города стала Вторая мировая война. Роковой датой оказалась 14 ноября 1940 года, когда самолеты люфтваффе проводили массированную бомбардировку на протяжении одиннадцати часов. Но на этом немцы не остановились: всего за два года они атаковали Ковентри 41 раз, что стало причиной полного уничтожения города - по информации Novate.ru, из всех населенных пунктов Великобритании именно Ковентри пострадал больше всех.
После окончания войны в Ковентри начались восстановительные работы. Несмотря на то, что часть зданий все же удалось восстановить, большую часть инфраструктуры и жилого фонда пришлось отстраивать заново. Поэтому современный Ковентри практически ничем не напоминает тот, который был в довоенное время, не считая нескольких зданий, оставивших на себе отпечатки страшной войны.
10. Сталинград – Волгоград (Россия)
Этот город был основан в 1555 году и на протяжении 370 лет, до 1925 года носил название Царицын, а затем стал Сталинградом. Именно под этим именем и в период Второй мировой войны он стал известен на всю планету, как форпост обороны Красной армии и пример небывалой выдержки защитников города от гитлеровских оккупантов. Бои за один из крупнейших областных центров Советского Союза Бои шли в течение двухсот дней на площади всего в сотню тысяч квадратных километров.
Уличными боями и применением артиллерии вражеские войска не ограничились: город стал объектом многочисленных бомбардировок со стороны люфтваффе. 23 августа 1943 года на Сталинград обрушился огонь с 2 тысяч самолетов, и центральная часть города превратилась в сгоревшие развалины. Всего же вследствие боев за город было уничтожено три его района, 85% жилого фонда, склад горючего, также частично пострадал тракторный завод, использовавшийся для снабжения Красной армии бронемашинами.
Лишь после капитуляции Германии в Сталинграде начались восстановительные работы. Отстроить удалось как производственные объекты, так и часть жилых построек. Несколько позже, уже в пятидесятых годах, власти развернули масштабное градостроительство и перепланировку. Однако исторические здания все-таки сохранились, и теперь являются символами не только старых времен, но и символами пережитых дней обороны Сталинграда, который теперь называется Волгоград.
