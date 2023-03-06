Изобретения, которые превращают дом в функциональный островок будущего

Современные решения, которые способны перевернуть привычные представления о комфорте.
В последнее время буквально ежегодно появляются изобретения, которые способны удивить функциональностью и удобством. Все чаще внедряются в повседневную жизнь инновационные системы, которые еще совсем недавно казались нереальными. Novate.ru предлагает подборку интересных решений, которые сделают дом максимально комфортным, безопасным и идущим в ногу со временем.
1. Spinx
Сейчас существуют даже специальные роботы для чистки унитазов. /Фото: i.dailymail.co.uk
Spinx — это уникальная система для чистки унитазов. Она может справиться с уборкой загрязнений в сантехнике любых параметров и размеров. Устройство устанавливается под ободком унитаза. У робота есть некое подобие ершика, который автоматически убирает все микробы после нажатия кнопки. Spinx постепенно очищает всю поверхность унитаза, двигаясь даже в самых труднодоступных местах. Для чистки используется мыльный раствор, который находится в специальном отсеке устройства.
2. Home lift
Полезное изобретение для людей с ограниченными возможностями. /Фото: 1zbal034x8in10xsac1juwcy-wpengine.netdna-ssl.com
Домашний лифт — это удивительное инновационное решение, которое дарит своим пользователям не только безопасность, но и прекрасное ощущение свободы. Особенно полезно такое изобретение для людей с ограниченными возможностями. Home lift позволяет быстро, без усилий и безопасно переместиться на другой этаж прямо в инвалидной коляске. Он представляет собой стоящую отдельно кабину, которая поднимается по направляющим. Управлять лифтом можно с помощью дистанционной программы, либо с пульта управления непосредственно в нем.
Полезная информация: Подъемное устройство обеспечено кодом безопасности, датчиками дыма и огня, поэтому пользоваться им можно даже в экстренных ситуациях.
3. Spin remote
Универсальное решение для свободного управления любыми устройствами. /Фото: d.newsweek.com
Spin remote — это универсальное инновационное устройство, которое позволяет освободить дом от скопления пультов и других контроллеров. Гаджет доступный и легкий в управлении: все команды отдаются при помощи прикосновений, наклонов и поворотов корпуса, никаких сложных настроек не требуется. Девайс взаимодействует как с проводными, так и с беспроводными устройствами и может управлять планшетом, кофемашиной, электронной дверной ручкой, телевизором и другими предметами. Spin remote поддерживает практически любые способы передачи информации, в частности Bluetooth, ИК-сигналы и радиоволны.
4. Foldimate
Полезная штука для тех, кто много стирает и складывает. /Фото: blog.casanoi.it
Инженеры из Израиля придумали систему для полуавтоматического складывания вещей. Устройство предназначено для бытовых нужд, чтобы ровно складывать одежду после стирки. Гаджет придется по вкусу тем, кто не любит заниматься домашними делами и предпочтет потратить деньги, чем свое свободное время. Foldimate не только складывает одежду, но и формирует аккуратные стопки. За 2 минуты система способна сложить около 20 предметов.
5. Hidden tech for kitchen space
Удобное и современное решение для кухни любых размеров. /Фото: tvlift.com
Компания Nexus 21 производит идеальное оборудование для современных кухонь. Их бесшумные, надежные лифты меняют привычное представление об удобной готовке и отдыхе. Использовать лифты можно для инновационного внедрения в кухню телевизора с диагональю от 42 до 90 дюймов, техники любого размера, а также дополнительных полочек или освещения. Скрытые лифты с нижним расположением органично маскируются в рабочей поверхности — столешнице. Управление осуществляется дистанционно или с помощью кнопок, расположенных непосредственно на самой выдвижной части.
Грузоподъемность такой системы достигает до 150 кг в зависимости от модели и конфигурации. Существуют также варианты лифтов, которые выдвигаются сверху вниз. Особенно удобно ее использовать для громоздкой техники, которая в нерабочем состоянии отнимает много места у столешницы: мультиварки, тостеры, кофемашины, миксиры, кухонные комбайны и т.п.
6. Nerigo
Простая и доступная система передвижения. /Фото: startupselfie.net
Корейская компания Nerigo изобрела особую систему передвижения между этажами высотных домов — экстренные лифты. Они актуальны как в жилых домах, так и в офисных зданиях. Экстренные лифты являются частью системы безопасности, в которую также входят автономное электроснабжение и эвакуационные указатели, ведущие к лифту. Чтобы привести в движение аварийный лифт, необходимо воспользоваться кнопкой, которая находится рядом с поручнем, на полу. Площадка лифта вмещает одного-двух человек, а время спуска и обратного подъема для последующей эвакуации занимает около 70-80 секунд. Для зданий с несколькими десятками этажей такой способ передвижения в экстренных ситуациях самый удобный, быстрый и простой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии