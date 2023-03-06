Изобретения, которые превращают дом в функциональный островок будущего

Современные решения, которые способны перевернуть привычные представления о комфорте.

1. Spinx

Сейчас существуют даже специальные роботы для чистки унитазов. /Фото: i.dailymail.co.uk

2. Home lift

Полезное изобретение для людей с ограниченными возможностями. /Фото: 1zbal034x8in10xsac1juwcy-wpengine.netdna-ssl.com

3. Spin remote

Универсальное решение для свободного управления любыми устройствами. /Фото: d.newsweek.com

4. Foldimate

Полезная штука для тех, кто много стирает и складывает. /Фото: blog.casanoi.it

5. Hidden tech for kitchen space

Удобное и современное решение для кухни любых размеров. /Фото: tvlift.com

6. Nerigo

Простая и доступная система передвижения. /Фото: startupselfie.net