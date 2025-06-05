Теперь такого не делают: 5 интересных автомобильных опций, которых нет в современных машинах

Можете себе представить – были времена, когда у водителей не было всего того, что сейчас облегчает их жизнь. Люди садились в машину в сорокоградусную жару и при этом обходились без кондиционера. А в мороз водителям приходилось усаживаться в промерзший салон без какого-либо намека на обогрев сидений.
Были вместо этого другие приспособления, с помощью которых можно было улучшить положение водителя и пассажиров. Сейчас этих вещей просто не встретить, а ведь там было и кое-что интересное.
1. Автоматическая смазка
Автоматическая смазка шарниров подвески была внедрена в ГАЗ-21/ Фото: wikimedia.org
Те водители, кто садился за руль советской Волги ГАЗ-21, выпускавшейся с 1956 года, вынуждены были прибегать к такой манипуляции, как смазка или шприцевание солидолом шарнирных соединений подвески. Эту процедуру приходилось делать примерно через каждые 1500 км пробега – машину ставили на яму и при помощи шприца впрыскивали масло в сочленения.
Инженеры приняли решение облегчить положение водителей «Волги», которым нужно было часто проводить ручную смазку. Поэтому была сконструирована подвеска для ГАЗ-21 со встроенной системой смазки. Для того чтобы сам водитель мог производить смазку автоматически, под капот поместили емкость с маслом, которое нагнеталось при помощи насоса.
Когда водитель нажимал на специальную педаль, расположенную рядом с основными, смазка по трубкам начинала поступать к сочленениям в подвеске. Порция масла выдавливала старую смазку и обрабатывала шарнир.
Все бы ничего, но у этого метода обнаружились некоторые недостатки. При отрицательных температурах масло выступало за пределы смазанного сочленения, попадая на поверхность подвески. В свою очередь, к измазанной маслом подвеске при движении притягивалась и налипала вся дорожная грязь и пыль. Из-за чего страдали маслопроводы – они разрушались и теряли герметичность.
По этой причине от системы централизованной смазки пришлось отказаться, а водители предпочли вместо этого время от времени залезать под днище автомобиля и смазывать все, что нужно, вручную.
2. Водяные автомобильные кондиционеры
В кондиционерах использовалось испарение воды/ Фото: kolesa.ru
До того времени, когда машины стали оснащать кондиционерами, приходилось бороться с жарой методом проветривания. Боковые окна имели угловые форточки, которые можно было поворачивать на нужный угол. При движении машины поток воздуха направлялся на изнывающих от жары водителя и пассажиров, немного охлаждая салон.
В то же время автопромышленность США использовала в автомобилях водяной кондиционер, который работал методом испарения воды.
Принцип его работы основан на процессе испарения, при котором тепло поглощается из воздуха. Это происходит на стабильной основе, что значит – чем больший объем воздуха пропускает через себя испаритель, тем больше воздух охлаждается. Еще в начале 20 века в Америке использовались испарители, в которых охлаждение воздуха происходило за счет намоченных опилок.
Первые водные автомобильные кондиционеры были изготовлены в виде открытого резервуара с водой и воздухозаборником. Через вентилятор водный поток шел в испаритель, откуда поступал в салон. Резервуары устанавливали на боковом окне машины или на крыше.
Это копеечное устройство могло охладить воздух в салоне ненамного, лишь на 4-5 градусов, но и этого было достаточно, чтобы такая система просуществовала до 1960-х годов.
Работал такой охладитель воздуха только во время движения машины. Позднее устройство стали подсоединять к электросистеме, а воздух прокачивался при помощи вентилятора. Водителю оставалось только не забывать периодически заполнять испаритель водой.
3. Автоматический ремень безопасности
Ремни безопасности сделали автоматическими в США в 80-е годы/ Фото: independent.co.uk
Трехточечный автомобильный ремень запатентовали в США в 1951 году. Он удерживал тело на уровне груди и бедер, а пряжка располагалась посередине. Компания Volvo в 1963 году усовершенствовала ремень, чтобы его можно было застегивать одной рукой – при этом пряжка находилась на уровне бедра, сбоку. Начала применяться система «инерционной катушки», которая блокирует ремень, когда человека бросает вперед.
Американцы решили еще более усовершенствовать ремни безопасности и 1980-е годы сделали их автоматическими. Стоило водителю сесть в кресло и закрыть дверь, как срабатывал электромоторчик, и ремень сам застегивался на нем. При этом срабатывала система автоматической затяжки. Такими устройствами оснащались автомобили класса премиум производства США и Японии.
Расположение самоблокирующегося барабана было отличным от современного – он был справа от сиденья водителя. Причем ремень двигался по полозьям на потолке или верхней стойке двери.
Но такая система не соответствовала требованиям безопасности, и в 2000-х годах ее убрали. Проблема заключалась в том, что ремень прилегал к телу неплотно – его фиксация была недостаточной, из-за чего он часто обрывался.
4. Щетки-очистители на фарах
Очистители на фарах использовались в некоторых моделях Mercedes, Rover SD1, Volvo 240 и других марок/ Фото: motor.ru
В 1980-1990-е годы многие модели автомобилей оснащались дворниками для фар, которые были призваны очищать световые приборы от налипающего снега и грязи. Щетки двигались по дуге или вверх-вниз и включались независимо от дворников на ветровом стекле. Такие очистители устанавливались на Mercedes, Rover SD1, Volvo 240 и даже на советских «Жигулях».
Но дворники для осветительных приборов пришлось убрать, так как с изменением формы фар они не справлялись с задачей и без омывателя лишь размазывали грязь. Однако главная причина отказа от фароочистителей – новые пластиковые колпаки на фары, заменившие стеклянные. Они оказались более безопасны, но механической очистке из-за свойств материала и формы не поддавались.
5. Вакуумная пепельница на олдмобилях
Курение за рулем автомобиля/ Фото: motorbiscuit.com
Не секрет, что в середине прошлого века к курению относились более благожелательно. Водитель мог курить за рулем, а окурок выбросить в окно, столкнувшись с тем, что тлеющая сигарета могла попасть на его же заднее сиденье через открытое окно.
Чтобы бороться с этим явлением, некоторые машины в США, например, Chevrolet, в 1950-е годы начали оснащать вакуумной пепельницей.
Под приборной панелью крепилась стеклянная банка, к которой по трубке всасывался мусор и окурки. Вакуум в коллекторе образовывался от работы мотора. Нажимая на клапан на приборной доске, водитель включал «пылесос», всасывающий пепел с его сигареты.
Но устройство имело оборотную сторону: приходилось периодически очищать банку, с трудом добираясь до нее под панелью, а тем временем скопившиеся окурки начинали крайне неприятно пахнуть. По этой причине от вакуумных пепельниц со временем отказались.
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