Теперь такого не делают: 5 интересных автомобильных опций, которых нет в современных машинах

Можете себе представить – были времена, когда у водителей не было всего того, что сейчас облегчает их жизнь. Люди садились в машину в сорокоградусную жару и при этом обходились без кондиционера. А в мороз водителям приходилось усаживаться в промерзший салон без какого-либо намека на обогрев сидений.Как же они жили безо всех благ современного мира?