Кольцо императора и 2000-летний крем: 6 артефактов, рассказывающих о жизни людей прошлого

Профессиональные историки в своих исследованиях опираются на источники, в первую очередь, материальные. Ведь именно они дают как можно больше данных о времени его создания и использования, о стране изготовления и даже владельце этой вещи. Казалось бы, простое кольцо или крем для лица, а могут столько рассказать, сколько не напишут ни в одной книге современники этих предметов.
1. Копье из мегалита
С таким копьём в бой не пойдёшь. /Фото: 4tololo.ru
Данное копьё обнаружили в Монтелирио Толос, что расположено в юго-западной части Испании. Однако интерес представляет материал этого предмета: из мегалита попросту нереально создать сколько-нибудь крепкую вещь. Поэтому исследователи считают, что такое копье использовали не в качестве боевого оружия, а было наделено сакральным, церемониальным характером, носило смысл предмета престижа.
2. Пистолет в Библии
Оригинальное место для хранения оружия. /Фото: pikabu.ru
Кто бы мог подумать, что однажды историки найдут тайник для пистолета ни где-нибудь, а в одной из самых священных книг в истории человечества. Однако оказалось, кому-то такая идея пришлась по вкусу. Конструкция этого необычного тайника такова, что его хозяин имел возможность совершить выстрел даже в случае, если книга была закрыта - достаточно было потянуть за шёлковую закладку. Увидеть эту оригинальную заначку с оружием можно в экспозиции музея истории и культуры Венеции.
3. Шлем самурая
Название этого самурайского шлема - кабуто. Он отличается полусферической формой, а его конструкция предполагает присоединение к основной части пластин для защиты шеи, затылка и ушей. Интерес, однако, представляет также украшение в виде осьминога сверху: исследователи предполагают, что оно там находится не только для красоты, но и на случай, если самураю нужно усилиться - достаточно снять осьминога со шлема, и в руке появится полноценное оружие.
4. Древнеримский крем для лица
Крем, которому пару тысяч лет. /Фото: vsviti.com.ua
Этот уникальный артефакт был обнаружен в храмовом комплексе, посвящённом древнеримскому богу Марсу. Датируемый II веком нашей эры, он является старейшим в мировой истории косметическим кремом для лица, дошедшим до наших дней. Более того на крышке этой находки остались следы от пальцев. Особый интерес представляет дизайн баночки, который поразительным образом похож на современные формы, правда, две тысячи лет назад её изготовили из олова.
5. Императорское кольцо
Кольцо с пальца римского правителя. /Фото: ochmanity.com
Обычно владение этим кольцом предписывают римскому императору Калигуле, так как считается, что на нём находится изображение его четвертой супруги Цезонии. Украшение выполнено из сапфира — довольно твёрдого и прочного минерала, и именно поэтому поражает мастерство ювелира, который настолько филигранно сумел вырезать и отполировать его. Согласно другим предположениям, Калигуле кольцо не принадлежало, однако его хозяином однозначно был один из древнеримских императоров.
6. Наскальные рисунки из Амазонии
Уникальный памятник наскальной живописи. /Фото: theguardian.com
На сегодняшний день данная коллекция древних рисунков, обнаруженная на холмах в колумбийской Амазонии, является одной из крупнейших на планете. На рисунках можно увидеть изображения людей и животных, которые существуют не только в современном мире, но и давно вымершие, такие как: мастодонты, наземные ленивцы огромных размеров или трёхпалые копытные с хоботом. Рисовались они на стенах каменных убежищ, а появились они, предположительно, 12 600-11 800 лет назад.
