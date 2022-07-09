Сделайте оригинальные ароматические «свечи», которые не только приятно пахнут, пока горят, но ещё и отпугивают комаров и мух. Повторить их невероятно просто и быстро!
У апельсинов срежьте шапку. Выньте всё содержимое до белой корки.
5 шариков нафталина переложите в пакет, измельчите с помощью скалки.
В апельсин насыпьте до половины молотый кофе, затем — по 1 ч. л. нафталина, сверху засыпьте молотым кофе до верха.
Воткните 8-10 гвоздик. Также в центр вставьте фитиль.
Подожгите. Это очень простая и эффективная защита от насекомых!
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Оригинальные ароматические «свечи», которые прогонят мух и комаров
Сделайте оригинальные ароматические «свечи», которые не только приятно пахнут, пока горят, но ещё и отпугивают комаров и мух. Повторить их невероятно просто и быстро!
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