Оригинальные ароматические «свечи», которые прогонят мух и комаров

Сделайте оригинальные ароматические «свечи», которые не только приятно пахнут, пока горят, но ещё и отпугивают комаров и мух. Повторить их невероятно просто и быстро!







У апельсинов срежьте шапку. Выньте всё содержимое до белой корки.







5 шариков нафталина переложите в пакет, измельчите с помощью скалки.







В апельсин насыпьте до половины молотый кофе, затем — по 1 ч. л. нафталина, сверху засыпьте молотым кофе до верха.







Воткните 8-10 гвоздик. Также в центр вставьте фитиль.







Подожгите. Это очень простая и эффективная защита от насекомых!

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