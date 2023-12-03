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Археологи обнаружили скелет мужчины, который использовал нож вместо протеза руки


Скелет с ножом вместо руки

Скелет с ножом вместо руки

Кто из нас не помнит грозного капитана Крюка, заядлого врага Питера Пэна? Литература и кинематограф изобилует персонажами, отличительной деталью которых стало наличие у них такого необычного протеза. Но совсем недавно итальянские археологи обнаружили удивительную находку. Они нашли скелет человека, который, судя по всему, пользовался ножом, чтобы заменить ампутированную руку.

Скелет мужчины с протезом-ножом, обнаруженный археологами.

Скелет мужчины с протезом-ножом, обнаруженный археологами.

 

Поверить в подлинность такой находки сложно: анализ костей скелета позволил предположить, что этот человек жил в VI–VIII вв. Ни о какой профессиональной медицине или даже о соблюдении элементарных санитарных норм говорить в этот период не приходится. Как мужчине удалось выжить с таким протезом – не ясно. Но доказательств того, что он им пользовался продолжительное время, достаточно.
Деформация костей и расположение ножа.

Деформация костей и расположение ножа.

 

На необычную находку археологи натолкнулись во время раскопок в Ломбардии. Они обнаружили множество костей, которые указывали, что на этом месте были захоронены лошади и охотничьи собаки, а также – скелет мужчины, которому на момент смерти было предположительно 40-50 лет.

Исследователи установили, что правая рука мужчины была ампутирована на уровне предплечья, и в качестве протеза он длительное время использовал холодное оружие. Из-за неестественной позы подверглись деформации кости предплечья, также была повреждена и локтевая кость, ведь вживление наверняка было длительным и болезненным.

Причину, по которой мужчина потерял руку, доподлинно нельзя установить. Это мог быть и перелом в результате падения, и схватка с врагом.
Следы периапикального воспаления полости рта.

Следы периапикального воспаления полости рта.

 

Ученые обратили внимание на то, что зубы мужчины сточены, предположительно, из-за протеза. Быть может, он попросту ковырялся ножом в зубах, нанося себе постоянно мелкие раны (заражение крови могло стать одной из причин его преждевременной смерти), или же он зубами придерживал ремни, на которых держался протез.
Кости правого предплечья.

Кости правого предплечья.

 

Помимо скелета этого мужчины, археологи нашли и скелеты других воинов. Рядом со всеми усопшими было погребено оружие, ножи располагались по обе стороны от бойцов. И лишь у одного скелета нож лежал поперек тела, явно указывая на то, что он выполнял функцию протеза. По мысли ученых, прецедент свидетельствует о том, что средневековой Ломбардии высоко ценилась жизнь человека, и члены сообщества были готовы оказывать необходимую поддержку тому, кто в ней нуждался.

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