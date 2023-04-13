Маски стыда и их применение в Средневековье

Некоторые вообще были выкованы в форме голов животных. Снимать маски самостоятельно строго запрещалось. Каждый такой «головной убор» надевался в наказание. За определённый проступок — определённая маска.
Телесные наказания для мужчин
Маски позора носили и мужчины, и женщины. Представитель сильного пола облачался в маску за неуважительное отношение к супруге. Если мужчину в публичном месте поймали за оскорблением жены, он обязан был носить маску. До тех пор, пока супруга не сочтёт наказание достаточным. Иногда на это требовались недели.
Некоторые маски были довольно безобидным атрибутом. Громоздкие, неприятные на ощупь, но без острых выступов. Однако, чем страшнее был проступок, тем хуже маска. Некоторые приспособления были настоящими орудиями пыток. Например, иногда в масках делали язычки с острыми краями. Любая попытка сказать слово заканчивалась травмой.
Маска позора для женщины
Чаще всего маски носили представительницы слабого пола. Получить маску было просто. Несколько бранных слов в присутствии окружающих приговаривали женщину к неприятной участи. Некоторые маски имели встроенный кляп. Большинство, по примеру мужских, оснащались язычками. Дамам, которые отличились в сквернословии, доставались язычки с шипами. Говорить было не просто трудно, а больно. Интересно, что такой маской наказывали не саму женщину. В средние века верили, что карать следует источник проблемы. Злословит рот и язык? — значит, и физические страдания должны испытывать эти части тела.
Иногда на верхнюю часть крепили колокольчик. Маска становилась настоящим источником позора. Звук привлекал зевак. Нередко так наказывали женщин, которые посмели закричать на мужа. Провинившуюся даму облачали в звенящую маску и сажали на поводок. Второй конец вручали мужу. Супруг должен был водить женщину по всему городу «дорогой стыда». Окружающие нередко плевались и оскорбляли опозоренную женщину. Наказание останавливалось, когда супругу надоедал процесс.
Позорные маски за злословие надевали исключительно на бедных женщин. В высших кругах сплетни понимали по-другому. Умение плести интриги — ключевое для придворных дам. Поэтому такое поведение — не проступок, а, скорее, способ выживания.
Животные маски Средневековья
За злословие, сплетни и ругань надевали маски-каркасы. Как правило, они не имели конкретной формы. А вот за другие грехи провинившихся облачали не просто в маски. Приспособления больше напоминали литые наголовники с прорезями для глаз. Весили подобные конструкции немало. Боль в шее — дополнительное наказание для грешников.
Каждая «звериная голова» несла свой смысл. Если по городу шёл несчастный в маске в форме осла, все понимали, что человек наказан за глупость. Конструкции в виде уродливых лиц с длинными крючковатыми носами надевали на слишком любопытных людей. Пьяницы, пойманные с поличным, облачались в «свиные» маски. В остальном принцип наказания совпадал с порицанием сплетниц и сквернословов. Люди ходили по поселению, раскрывая другим нечистую сторону своей жизни.
В дополнение ко всеобщим насмешкам люди в масках испытывали и реальный физический дискомфорт. С подобными конструкциями невозможно было нормально есть. Даже умываться. В результате под плотным слоем железа образовывались нарывы и болячки. Любой прохожий имел право бросить камень в человека в маске. Иногда провинившегося приковывали на городской площади к столбу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии