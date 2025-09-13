С нами не соску...
5 деталей внешности, которых в 20 веке стеснялись, а теперь они - модный топ




Мода - ветреная дама. Даже если что-то было в моде 50 лет, отнюдь не факт, что этот статус кво не изменится. Материал расскажет о пяти деталях внешнего вида, которых стеснялись в конце 20 века, а теперь их наличие - в топе, в тренде, дорого-богато.

1. Бреккеты


Некогда символ уродства. / Фото:

Некогда символ уродства. / Фото:

 

В культовом сериале по лицензии «Не родись красивой» у персонажа Кати Пушкарёвой были бреккеты, и это делало её, по тогдашним меркам, уродливой в глазах окружающих.
Да, даже топ-модель Синди Кроуфорд рассказывала, что над ней потешались в школе из-за бреккетов. Вот только сейчас бреккеты - это символ благополучия, так как их установка и обслуживание стоит очень дорого, а желание их носить означает, что ты хочешь быть красивой и здоровой.

2. Густые брови


Густые брови стали в тренде в 21 веке. / Фото: sb.by

Густые брови стали в тренде в 21 веке. / Фото: sb.by


 

Помните, как в фильме «Служебный роман» секретарша Верочка, которую Людмила Прокофьевна попросила дать ей уроки моды, говорила начальнице, что иметь густые брови неприлично и следует их прореживать «хотя бы рейсфедером»? А вот теперь в салонах не только делают вам густые брови, которые нужно расчёсывать утром, но даже набивают их вам перманентом.

3. Веснушки


Веснушки больше не проблема! / Фото: phototips.ru

Веснушки больше не проблема! / Фото: phototips.ru

 

Как только речь заходит о веснушках, невольно вспоминается детский стишок-дразнилка «Рыжий, рыжий, конопатый». Раньше веснушки замазывали тональником, но в 21 веке мода на веснушки вернулась. Кстати, веснушки были одним из самых актуальных трендов весны 2021 года под эгидой «макияж без макияжа».

4. Одежда намного большего размера


Теперь это зовётся оверсайз. / Фото: textilespace.ru

Теперь это зовётся оверсайз. / Фото: textilespace.ru


 

В девяностые мы стыдились, когда приходили в школу в одежде большего размера, так как всем было понятно, что мы из-за отсутствия денег донашиваем что-то за старшей сестрой/братом или за родителями.
А теперь это модный тренд - оверсайз.

5. Многослойная одежда


Ох, а мы так стеснялись раньше! / Фото: buyeasy.by

Ох, а мы так стеснялись раньше! / Фото: buyeasy.by

 

Автор данного материала адевала в универ свитер, а под низ - рубашку, потому что, во-первых, в универе холодно, во-вторых, чтобы не носить свитер на голое тело, так как колется и чешется из-за шерсти в свитере, а в-третьих, потому что нужно будет реже рубашку стирать. А мама, мастер по пошиву одежды, вечно троллила: «Из-под пятницы суббота торчит». Ну а сейчас даже продаются такие модели свитеров с рубашкой-обманкой. И теперь и я, и мама такие носим!

