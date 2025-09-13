5 деталей внешности, которых в 20 веке стеснялись, а теперь они - модный топ

Мода - ветреная дама. Даже если что-то было в моде 50 лет, отнюдь не факт, что этот статус кво не изменится. Материал расскажет о пяти деталях внешнего вида, которых стеснялись в конце 20 века, а теперь их наличие - в топе, в тренде, дорого-богато.
1. Бреккеты
Некогда символ уродства. / Фото:
В культовом сериале по лицензии «Не родись красивой» у персонажа Кати Пушкарёвой были бреккеты, и это делало её, по тогдашним меркам, уродливой в глазах окружающих.
2. Густые брови
Густые брови стали в тренде в 21 веке. / Фото: sb.by
Помните, как в фильме «Служебный роман» секретарша Верочка, которую Людмила Прокофьевна попросила дать ей уроки моды, говорила начальнице, что иметь густые брови неприлично и следует их прореживать «хотя бы рейсфедером»? А вот теперь в салонах не только делают вам густые брови, которые нужно расчёсывать утром, но даже набивают их вам перманентом.
3. Веснушки
Веснушки больше не проблема! / Фото: phototips.ru
Как только речь заходит о веснушках, невольно вспоминается детский стишок-дразнилка «Рыжий, рыжий, конопатый». Раньше веснушки замазывали тональником, но в 21 веке мода на веснушки вернулась. Кстати, веснушки были одним из самых актуальных трендов весны 2021 года под эгидой «макияж без макияжа».
4. Одежда намного большего размера
Теперь это зовётся оверсайз. / Фото: textilespace.ru
В девяностые мы стыдились, когда приходили в школу в одежде большего размера, так как всем было понятно, что мы из-за отсутствия денег донашиваем что-то за старшей сестрой/братом или за родителями.оверсайз.
5. Многослойная одежда
Ох, а мы так стеснялись раньше! / Фото: buyeasy.by
Автор данного материала адевала в универ свитер, а под низ - рубашку, потому что, во-первых, в универе холодно, во-вторых, чтобы не носить свитер на голое тело, так как колется и чешется из-за шерсти в свитере, а в-третьих, потому что нужно будет реже рубашку стирать. А мама, мастер по пошиву одежды, вечно троллила: «Из-под пятницы суббота торчит». Ну а сейчас даже продаются такие модели свитеров с рубашкой-обманкой. И теперь и я, и мама такие носим!
