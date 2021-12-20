20 документальных фотографий, которые позволят взглянуть на прошлое в необычном ракурсе

Редкие документальные фотографии, от которых захватывает дух.

1. Женщина впрыгивает из окна

«…и умерли в один день».

2. Долорес Костелло

Известная американская актриса, которую называли Богиня немого кино.

3. Флэпперы

Эмансипированные молодые девушки 1920-х годов, которые олицетворяют поколение «ревущих двадцатых» .

4. Действительно уникальный исторический снимок

Благодарный француз даёт прикурить Уинстону Черчиллю. Франция, Шербур, 1944 год.

5. Шведский общественный деятель

Элин Вагнер стоит напротив стопки подписей под петицией с требованием предоставить женщинам право голоса.

6. Хатха-Йога

Йог, сидящий на иглах. Индия, конец XIX-начало XX века.

7. Конституционный кризис

В ходе событий 1993 года Дом Советов превратился в мишень для танков Таманской дивизии.

8. Настройщики фортепиано: профессия на грани вымирания

Инструменты настройщика фортепиано.

9. Антирелигиозные лозунги

УССР, Харьковская область, Чугуев, Юные члены коммуны «Соцсоревнование» готовят антирелигиозные лозунги к Пасхе.УССР, Харьковская область, Чугуев, апрель 1931 года.

10. Джиро д’Италия, 1965 год

Велогонщики перекусывают на ходу во время прохождения этапа велогонки Джиро д'Италия.

11. История рождения Тель- Авива

11 апреля 1909 года около ста человек бросают жребий, что бы поровну разделить 12 акров купленных песчаных дюн.

12. Тестирование мотоциклетного шлема

Научный работник исследовательского центра «Eliis Research laboratory» тестирует мотоциклетный шлем путём бросания на него стального шара, 1957 год.

13. Необычная фотосессия

Шимпанзе в кимоно фотографирует моделей в бикини, 1963 год.

14. Приведение приговора в исполнение

Первые испытания электрического стула на заключенном, который был приговорен к смерти. США, 1956 год .

15. Принцесса Сисси

Австрийская императрица Елизавета I и ее личный шприц для кокаина.

16. Лавовая равнина

Мужчина стоит внутри застывшей магмы на лавовой равнине. Исландия, 1893 год.

17. Джулия Робертс, 1990 года

Известная американская актриса и продюсер.

18. Аппаратура для определения основного обмена

Аппарат доктора Бенедикта для измерения метаболизма, 1935 год.

19. Пляжная мода

Пляжная одежда, 1945-1950 годы.

20. Операция Пламбоб

Репортеры наблюдают ядерный взрыв во время операции Пламбоб. 24 июня, 1957 год.