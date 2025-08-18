7 худших лет в истории

В 2020 году кажется, что на мир свалились все возможные напасти. Однако, история помнит года, когда дела на планете шли гораздо хуже.
1348
Чума Ужасная болезнь распространилась по Великому Шелковому пути и всего за 18 месяцев уничтожила по меньшей мере треть всего населения Европы. Ад на Земле представлял образ чумного доктора в маске с птичьим клювом: так врачи защищались от невыносимого смрада гниющих трупов.уравнялись в доходах, экономика рванулась вверх, а искусство пережило расцвет.
1492
Путешествие Христофора Колумба Колонизация Северной Америки европейцами не кажется, на первый взгляд, таким уж мрачным событием. Однако, привезенные на материк болезни вызывали демографический крах коренного населения. К XIX веку погибло около 90% индейцев. Что еще хуже, в поисках новой рабочей силы колонизаторы обратились к Африке — и это стало началом становления работорговли во всем мире.
1812
Отечественная война Вторжение армии Наполеона в Россию стало началом череды ужасных бедствий, захвативших практически всю Европу. Почти полное уничтожение захватнической армии перенесло военные действия на территорию современных Польши и Германии, экономические же последствия ощущались еще спустя добрый десяток лет.
1914
Первая мировая война Первый год от начала Великой войны (Первой мировой ее назвали гораздо позже) стало ужасным испытанием для человечества. Только в этот промежуток времени погибло около 10 миллионов человек, за всю войну погибшими и пропавшими без вести числится 65 миллионов человек.
1919
Пандемия гриппа Почти сразу после губительной бойни в мире разразилась ужасная пандемия гриппа.
1942
Вторая мировая война Немцы неистовствовали на территории Советского Союза, японцы громили западные империи в Азии. Казалось, будто ничего уже не может повернуть ход истории вспять — но уже в конце этого же года ситуация повернулась в пользу союзников. Тем не менее начало войны действительно сделало 1942 год одним из самых ужасных за всю историю человечества.
1945
Хиросима Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки показала, что именно прячет природа в шкатулке Пандоры. Сотни тысяч погибших на месте и миллионы, еще долгие годы страдающих от облучения людей. Человечество внезапно осознало, что может уничтожить само себя из-за каких-то территориальных споров — и, наконец, немного испугалось.
источник
