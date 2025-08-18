С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Россия вернулась к дореволюционному уровню обеспечения населения продуктами питания и штанами/сапогами, профуканному ...Каких продуктов н...
  • Ингерман Ланская
    то, что на 1-м фото - только в мусорКак очистить суши...
  • Grandad
    Уменьшали вес кирпичиков, сохраняя тот же объем. Продавали воздух.Осталась только п...

7 худших лет в истории

В 2020 году кажется, что на мир свалились все возможные напасти. Однако, история помнит года, когда дела на планете шли гораздо хуже. 7 худших лет в истории

1348


Чума Ужасная болезнь распространилась по Великому Шелковому пути и всего за 18 месяцев уничтожила по меньшей мере треть всего населения Европы. Ад на Земле представлял образ чумного доктора в маске с птичьим клювом: так врачи защищались от невыносимого смрада гниющих трупов.
Однако болезнь стимулировала настоящий золотой век в истории. Разные социальные слои уравнялись в доходах, экономика рванулась вверх, а искусство пережило расцвет. 7 худших лет в истории

1492


Путешествие Христофора Колумба Колонизация Северной Америки европейцами не кажется, на первый взгляд, таким уж мрачным событием. Однако, привезенные на материк болезни вызывали демографический крах коренного населения. К XIX веку погибло около 90% индейцев. Что еще хуже, в поисках новой рабочей силы колонизаторы обратились к Африке — и это стало началом становления работорговли во всем мире. 7 худших лет в истории

1812


Отечественная война Вторжение армии Наполеона в Россию стало началом череды ужасных бедствий, захвативших практически всю Европу. Почти полное уничтожение захватнической армии перенесло военные действия на территорию современных Польши и Германии, экономические же последствия ощущались еще спустя добрый десяток лет. 7 худших лет в истории

1914


Первая мировая война Первый год от начала Великой войны (Первой мировой ее назвали гораздо позже) стало ужасным испытанием для человечества. Только в этот промежуток времени погибло около 10 миллионов человек, за всю войну погибшими и пропавшими без вести числится 65 миллионов человек. 7 худших лет в истории

1919


Пандемия гриппа Почти сразу после губительной бойни в мире разразилась ужасная пандемия гриппа.
По достоверным оценкам, погибло почти 5% населения всего земного шара. 7 худших лет в истории

1942


Вторая мировая война Немцы неистовствовали на территории Советского Союза, японцы громили западные империи в Азии. Казалось, будто ничего уже не может повернуть ход истории вспять — но уже в конце этого же года ситуация повернулась в пользу союзников. Тем не менее начало войны действительно сделало 1942 год одним из самых ужасных за всю историю человечества. 7 худших лет в истории

1945


Хиросима Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки показала, что именно прячет природа в шкатулке Пандоры. Сотни тысяч погибших на месте и миллионы, еще долгие годы страдающих от облучения людей. Человечество внезапно осознало, что может уничтожить само себя из-за каких-то территориальных споров — и, наконец, немного испугалось.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
Христофор Колумб
наверх