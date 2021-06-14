Курительные куртки, капоты, шаровары: Что носили дома в XIX веке

Почему дома вообще надо было весь день переодеваться?

Домашнее платье.

Утро — время для своих

Домашние платья были самыми простыми по крою и неяркими по цветам.

Визитки со временем стали носить вообще весь день.

Капот могли надевать поверх белья или накидывать на домашнее платье.

Вечер

Курительная куртка.

Ночь