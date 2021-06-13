Девушка-«Шизгара»: Как артистка из цыганского ансамбля стала звездой мировой эстрады

Песни голландской группы «Shocking Blue» в СССР пользовались невероятной популярностью, а особенно «Venus», которую до сих пор в народе называют «Шизгара». Правда, об участниках группы тогда было немного известно. Ходили слухи, что солистку нашли в борделе, что она – темнокожая американка. На самом деле жизнь Маришки Вереш была далека от всех этих легенд, и поклонники даже не подозревали о том, какой на самом деле была девушка-«Шизгара»…
Певица в юности | Фото: glorium.ru
Мария Элизабет Эндер родилась в Гааге в семье эмигрантов. Ее отец – венгерский цыган, а у матери были русско-французские корни. Отец, будучи скрипачом и дирижером, выступал в цыганском ансамбле, и обе его дочери, Маришка и Илона, с юности выходили вместе с ним на сцену. Правда, становиться певицами девочки тогда не планировали. Все решил случай. В 16 лет Маришка заняла первое место на конкурсе музыкальных талантов, и с тех пор на нее обратили внимание как на талантливую вокалистку и начали приглашать в разные музыкальные коллективы. Слухи о том, что в юности она работала официанткой и певицей в борделе, были далеки от действительности. Ей приходилось выступать в кабаках, но ее репутация была безупречной.
Одна из самых ярких звезд 1970-х гг. | Фото: shocking-blue.ru, glorium.ru
Маришка Вереш и группа *Shocking Blue* | Фото: shocking-blue.ru
Помимо хороших вокальных данных, Маришка покоряла своей яркой экзотической внешностью – темные волосы, смуглая кожа и огромные глаза – и многие музыканты изъявляли желание с ней сотрудничать. До того, как она попала в «Shocking Blue», она успела сменить 2 группы и попробовать построить сольную карьеру.
Девушка-*Шизгара* Маришка Вереш | Фото: shocking-blue.ru
Одна из самых популярных групп 1970-х гг. | Фото: soyuz.ru
Изначально в голландской группе «Shocking Blue» было 4 участника, но когда вокалиста забрали в армию, возникла необходимость подыскать ему замену. И они решили взять в коллектив девушку-солистку. Именно в таком составе эту группу и узнал весь мир. Их хиты выходили один за другим и стали настолько популярными, что до сих пор многие современные певцы часто их поют. А молодое поколение наверняка уже и не помнит, в чьем исполнении впервые прозвучали песни «Venus», «Love Buzz», «Demon lover», «Lonesome road». Зато абсолютно всем хорошо знакома их визитная карточка – «Venus», которую у нас тут же назвали «Шизгара» (преобразованное от строчки припева «She’s got it»). Эта песня стала единственным суперхитом группы, известным во всех уголках земного шара.
*Shocking Blue* и их золотые диски. Амстердам, сентябрь 1970 | Фото: soyuz.ru
Маришка Вереш и группа *Shocking Blue* | Фото: goodhouse.ru
В середине 1970-х гг. группа «Shocking Blue» распалась. Все их продюсеры ожидали от музыкантов того, чтобы они исполняли исключительно композиции в стиле «Шизгары», а они не хотели петь бесконечные вариации одной и той же песни. Позже Маришка объясняла: «У меня вовсе нет желания до восьмидесяти лет петь «Venus». Когда мы вернулись из тура по Японии и Индонезии, Робби ван Левен заболел желтухой, и где-то полгода он вообще не мог выступать. Тогда через некоторое время мы решили: давайте-ка разойдемся, ведь и последние пластинки получились не такими уж успешными. И когда срок контракта истек, мы разрубили узлы». Все попытки реанимировать группу провалились – Маришка занялась сольной карьерой и не захотела возвращаться в коллектив. «Возможно, я была слишком гордой», – говорила она позже не без сожаления.
Одна из самых популярных групп 1970-х гг. | Фото: goodhouse.ru
Одна из самых ярких звезд 1970-х гг. | Фото: shocking-blue.ru
В отличие от многих звезд эстрады, Маришка Вереш не имела вредных привычек, не крутила романов с музыкантами и была очень застенчивой, наивной и ранимой. Едва появившись в группе «Shocking Blue», она сразу предупредила всех музыкантов о том, что их отношения не могут выходить за рамки профессиональных. Возможно, из-за своей гордости и стеснительности она так и не смогла обрести семейного счастья – она ни разу не была замужем, у нее не было детей. Вне сцены она вела очень скромную жизнь и избегала публичности.
Первая исполнительница хита *Venus* Маришка Вереш | Фото: soyuz.ru, rock-musicland.com
Девушка-*Шизгара* Маришка Вереш | Фото: chtoby-pomnili.net
К сожалению, певице так и не удалось повторить того успеха, который был у нее во время работы в группе «Shocking Blue». Она продолжала выступать самостоятельно, записала около 10 сольных синглов, в начале 1990-х гг. выпустила альбом с джазовыми версиями старых хитов, но он остался почти незамеченным.
Одна из самых популярных групп 1970-х гг. | Фото: shocking-blue.ru
Одна из самых ярких звезд 1970-х гг. | Фото: soyuz.ru
Хотя ее песни крутили по радио, у слушателей они не пользовались большой популярностью. В начале нового столетия Маришка Вереш приняла участие в записи альбома цыганского музыканта Андрея Сербана «Мое цыганское сердце», и это была ее последняя работа.
Первая исполнительница хита *Venus* Маришка Вереш | Фото: soyuz.ru
Девушка-*Шизгара* Маришка Вереш | Фото: soyuz.ru
В последние годы певица тяжело болела – у нее диагностировали рак. В 2006 г. ее не стало. Ей было всего 59 лет. Ее уход остался практически незамеченным – в прессе появилось несколько скупых заметок о том, что скончалась исполнительница «Шизгары». У публики появились новые кумиры, на тот момент о ней помнили только самые преданные поклонники в Голландии, а у нас в изменившейся с годами певице уже никто не узнавал легенды 1970-х Маришки Вереш…
Маришка Вереш в молодости и в зрелые годы | Фото: goodhouse.ru, rock-musicland.com
Маришка Вереш в последние годы | Фото: goodhouse.ru
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