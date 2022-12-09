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Анатомическая выставка в Женеве

В Женеве проходит анатомическая выставка Body Worlds and The Cycle of Life, на которой экспонируются человеческие тела, забальзамированные методом пластинации, который был изобретён немецким анатомом Гюнтером фон Хагенсом в конце 1970-х годов. На изготовление одного пластината требуется около 1500 часов. Все тела были предоставлены анатомическим музеем Body Worlds в Амстердаме.

Анатомическая выставка в Женеве

Анатомическая выставка в Женеве

Анатомическая выставка в Женеве

Анатомическая выставка в Женеве

Анатомическая выставка в Женеве

Анатомическая выставка в Женеве

Анатомическая выставка в Женеве

Анатомическая выставка в Женеве

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