В Женеве проходит анатомическая выставка Body Worlds and The Cycle of Life, на которой экспонируются человеческие тела, забальзамированные методом пластинации, который был изобретён немецким анатомом Гюнтером фон Хагенсом в конце 1970-х годов. На изготовление одного пластината требуется около 1500 часов. Все тела были предоставлены анатомическим музеем Body Worlds в Амстердаме.
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Анатомическая выставка в Женеве
В Женеве проходит анатомическая выставка Body Worlds and The Cycle of Life, на которой экспонируются человеческие тела, забальзамированные методом пластинации, который был изобретён немецким анатомом Гюнтером фон Хагенсом в конце 1970-х годов. На изготовление одного пластината требуется около 1500 часов. Все тела были предоставлены анатомическим музеем Body Worlds в Амстердаме.
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