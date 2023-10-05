Двадцатый век стал веком величайших изобретений. За это столетие человечество получило реактивный двигатель, телевидение, компьютер и множество других замечательных вещей, без которых мы сегодня не мыслим своей жизни.
Между тем многие изобретения прошлого века остались незамеченными и не оценёнными. По разным причинам. Каким-то просто не повезло, а какие-то оказались бесполезными, неудобными или абсурдными.
Телеочки, 1963
Автомат с искривлённым стволом, позволяющий стрелять из-за угла, 1953
Чашечки-бра, 1949
Портативная финская сауна, 1962
Доска для сёрфинга с моторчиком, 1948
Приспособление для курения под дождём, 1954
Ракетный пояс, 1961
Светящиеся колёса, 1961
Шапочка для душа, позволяющая сохранить макияж, 1970
Мундштук для одновременного курения целой пачки сигарет, 1955
Робот, умеющий быстро выхватывать пистолет из кобуры, 1960
Йодльметр (йодль — особая манера пения с быстрым переключением голосовых регистров), 1925
Минителевизор, 1966
Летающая платформа, 1956
Грудь с имитацией стука сердца — японское изобретение для детей, которые не могут засыпать без мамы, 1963
Очки с жалюзи, 1950
Робот-автоответчик, 1964
Приспособление для семейных прогулок, 1937
«Обувь» для хождения по воде, 1962
Фиксатор для собак, 1940
Мундштук для двоих, 1955
Семейный велосипед + швейная машинка, 1939
Револьвер, который делает снимок за мгновение до выстрела, 1938
Мундштук для курения двух сигарет за раз, 1932
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Винтажные гаджеты
Двадцатый век стал веком величайших изобретений. За это столетие человечество получило реактивный двигатель, телевидение, компьютер и множество других замечательных вещей, без которых мы сегодня не мыслим своей жизни.
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