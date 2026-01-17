Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Лапа Тера Ронка — красивейшая доломитовая известняковая пещера в районе государственного парка Терра Ронка в Бразилии.



Опускаемся под землю.







В Государственном парке Терра Ронка расположено 200 пещер, но только два открыты для посетителей. Это одна из крупнейших коллекций пещер и гротов в Южной Америке.

Лапа Тера Ронка где мы находимся — одна из двух открытых пещер.Вход в пещеру Терра Ронка впечатляет — 96 метров в высоту и 120 метров в ширину . Геологи, работающие в государственном парке, говорят, что вся область, где находится пещера Лапа Тера Ронка, была морским дном около 600 миллионов лет, учитывая количество обнаруженных морских раковин.Пещера сформировалась под непрерывным воздействием дождевой воды и реки Лапа, которая спускается с горного хребта Серра Гераль.Сталактиты свисают с потолка пещеры, как иголки.Пещера Лапа Тера Ронка невероятно красивая.Взгляд на поверхность.Здесь есть люди для масштаба.