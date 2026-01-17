Невероятно красивая известняковая пещера в Бразилии

Лапа Тера Ронка — красивейшая доломитовая известняковая пещера в районе государственного парка Терра Ронка в Бразилии.
Опускаемся под землю.
В Государственном парке Терра Ронка расположено 200 пещер, но только два открыты для посетителей. Это одна из крупнейших коллекций пещер и гротов в Южной Америке.
Вход в пещеру Терра Ронка впечатляет — 96 метров в высоту и 120 метров в ширину.
Геологи, работающие в государственном парке, говорят, что вся область, где находится пещера Лапа Тера Ронка, была морским дном около 600 миллионов лет, учитывая количество обнаруженных морских раковин.
Пещера сформировалась под непрерывным воздействием дождевой воды и реки Лапа, которая спускается с горного хребта Серра Гераль.
Сталактиты свисают с потолка пещеры, как иголки.
Пещера Лапа Тера Ронка невероятно красивая.
Взгляд на поверхность.
Здесь есть люди для масштаба.
