Простое до безобразия средство за копейки, которое легко очистит стекло духовки от жира

Как легко очистить стекло духовки от жира.
Каждая хозяйка знает, что со временем стекло духового шкафа покрывается предательским слоем нагара и жира, который отмыть практически невозможно, сколько не тереть. В итоге духовка начищена до блеска, а стекло мутное и тусклое. Чтобы справиться с этой проблемой и очистить стекло от жира есть отличное эффективное копеечное средство.
Как легко очистить стекло духовки от жира.
Для борьбы с жиром и нагаром вам потребуется:
- сода;
- раствор уксуса с водой;
- губка, салфетка или тряпка;
- пульверизатор;
- липкая лента
Перед работой необходимо постелить тряпку на пол.
Перед тем, как заняться очисткой стекла, на пол лучше расстелить тряпку. Нужно быть готовым к тому, что вниз будут лететь капли раствора.
Посыпьте стекло содой.
Если в дверце вашей духовки есть отверстия для сброса горячего воздуха, их необходимо изолировать липкой лентой, чтобы чистящее средство не попало внутрь. После этого насыпьте соду на поверхность стекла.
Распылите уксусный раствор.
После этого пульверизатором необходимо распылить раствор уксуса и воды (концентрация 1 часть уксуса к 9 частям воды). Распыляйте до тех пор, пока сода не достигнет консистенции пасты.
Тряпкой тщательно протереть труднодоступные места.
Затем возьмите губку или тряпку и принимайтесь за дело. Необходимо тщательно тереть наиболее загрязненные места. Пятна начнут исчезать на глазах. Лишнюю пасту нужно убрать тряпкой.
Лишнюю пасту нужно убрать тряпкой.
Излишки пасты убрать пылесосом.
Остатки соды лучше убрать при помощи пылесоса. Если начать смывать поверхность водой, вы рискуете получить нелицеприятные мутные разводы. Если же пылесоса нет под рукой, тогда возьмите сухую тряпку или салфетку и протрите поверхность. Стекло заблестит как новое.
Стекло заблестит как новое.
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