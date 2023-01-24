Самые откровенные сцены в истории советского кинематографа

«В СССР секса нет» – эту фразу, пожалуй, слышал каждый из нас. Советские фильмы не пестрили эротикой, в отличии от зарубежного кино, но и в фильмах СССР были пикантные и горячие сцены, что доказывает – секс в СССР всё-таки был.









«Андрей Рублев»

«А зори здесь тихие»

«Табор уходит в небо»

«Экипаж»

«Бриллиантовая рука»

«Маленькая Вера»

«Интердевочка»

«Мушкетеры двадцать лет спустя»

«Андрей Рублев»

«А зори здесь тихие»

«Табор уходит в небо»

«Экипаж»

«Бриллиантовая рука»

«Маленькая Вера»

«Интердевочка»

«Мушкетеры двадцать лет спустя»