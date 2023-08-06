15 доступных и действительно полезных продуктов и напитков, которые стоит включить в свой рацион

15 доступных и действительно полезных продуктов и напитков.
В XXI веке люди начали часто употреблять термин «суперпродукт». Происхождение самого термина можно проследить до начала XX века, но в последние годы он все чаще приобретает популярность. Сегодня еду принято называть «супер», если она богата питательными веществами и полезна для здоровья. Различные «суперпродукты» могут помочь улучшить здоровье, защитить сердце и печень, улучшить метаболизм, повысить иммунитет или укрепить кости.
Тем не менее, не всегда стоит верить всем волшебным свойствам суперпродуктов, рекламируемых пищевой промышленностью, и тратить много денег, чтобы «стать здоровее». Нужно проверить все факты о суперпродуктах, прежде чем тратить кучу денег на них. Итак, что же стоит включить в свой рацион.
1. Питайя
Драконий фрукт: помогает снизить холестерин.
Питайя или драконий фрукт - плоды некоторых видов кактусов зеленого и розового цвета, содержащие только 60 калорий, но богатые витаминами С, В1, В2, В3 и минералами, такими как железо, кальций и фосфор. Они действительно полезны для здоровья, поскольку помогают снизить уровень холестерина и являются отличным источником мононасыщенных жиров. Кроме того, они хороши для пищеварительной системы, поскольку имеют высокое содержание клетчатки. Среди других преимуществ особо важным является то, что питайя помогает бороться с диабетом, признаками старения, подавляет артрит и помогает с угрями.
2. Зеленый чай
Зеленый чай: лучший напиток против старения.
Полезные свойства зеленого чая, который возник в Китае, известны по всему миру в течение тысяч лет. Благодаря обработке он сохраняет большее количество антиоксидантов по сравнению с черным чаем. Зеленый чай ускоряет обмен веществ, поддерживает здоровье сердца, борется с диабетом и раком, снижает уровень холестерина и помогает при депрессии.
3. Лимонная вода
Лимонная вода: лучший напиток для выведения токсинов.
Это, безусловно, прекрасный освежающий напиток, но на самом деле он «умеет» очень многое. Поскольку лимоны богаты витамином С, витаминами группы В, кальцием, железом и калием, они очень хороши для здоровья. Питье воды с лимоном помогает защитить зубы, а если употреблять ее ежедневно, это улучшает иммунную систему, стимулирует здоровое пищеварение, выводит из организма токсины, а также помогает сбросить вес. Стоит знать, что выдавив лимон в воду, лучше дать ей настояться 2-4 часа.
4. Свекла
Свекла: масса питательных веществ.
Еще один овощ, полный антиоксидантов, был впервые выращен 4000 лет назад. Он по-прежнему популярен и сегодня, поскольку очень полезен для здоровья. Свекла содержит клетчатку, минералы, такие как железо и калий, и витамины, такие как витамины групп С и В. Употребление свеклы в пищу улучшает работу мозга, регулирует кровяное давление, помогает бороться с раком и с воспалениями.
5. Имбирь
Имбирь: борьба с простудой.
Имбирь давно известен тем, что помогает при некоторых недугах. Во-первых, его можно добавлять в напитки или включать в качестве ингредиента в блюда. Во-вторых, он полезен, если человек испытываете определенные проблемы со здоровьем. Имбирь отлично подходит для пищеварительной системы, а также борется с респираторными заболеваниями, гриппом и простудой, помогает поддерживать нормальное кровообращение и повышает иммунитет.
6. Шпинат
Шпинат: польза «для всего».
О пользе шпината для здоровья знают с XII века, а популяризирован он был благодаря мультфильму про моряка Попая. Он богат кальцием, который помогает укрепить кости, а также железом, поэтому он хорош для людей, страдающих анемией. Шпинат обладает противораковыми свойствами, а кроме этого он хорош для здоровья глаз и помогает сбросить вес.
7. Семена чиа
Семена чиа: в 6 раз больше кальция, чем в молоке.
Чиа белая, или шалфей испанский - еще один суперпродукт, который можно проследить до древних времен. Эти белые или черные семена полны жиров омега-3, клетчатки, белков, кальция и фосфора. Семена чиа предотвращают сердечно-сосудистые заболевания и рак. Также они помогают контролировать уровень сахара в крови и укреплять кости.
8. Квиноа
Квиноа: самое здоровое зерно в мире.
Квиноа или киноа - зерно без клейковины, которое имеет в два раза больше белков, чем рис и 9 аминокислот. Оно также богато клетчаткой, магнием и является отличным источником рибофлавина. Употребление квиноа уменьшает уровень холестерина в организме и помогает похудеть. Что интересно, это зерно также улучшает память и регулирует уровень сахара в крови.
9. Куркума
Куркума: золотой порошок здоровья.
Куркума или «индийский шафран» - это корень, который обычно высушивается и перетирается в порошок. Он очень полезен для мозга и здоровья сердечно-сосудистой системы. В куркуме вообще нет сахара, и она крайне низкокалорийна, но при этом богата железом и белками. Она оказывает положительное влияние на пищеварение и регулирует уровень липидов. Более того, она успешно лечит болезнь Альцгеймера и депрессию.
10. Фрике
Фрике: альтернатива куркумы.
Фрике - еще одно зерно, популярное на Средиземноморье и на Ближнем Востоке в течение длительного времени. Одним из основных преимуществ этой крупы для здоровья является то, что она помогает предотвратить диабет 2 типа. В фрике много белков, клетчатки, цинка, железа и кальция, поэтому оно хорошо повлияет на мышцы, пищеварительный тракт и на глаза.
11. Авокадо
Авокадо: вкусно и полезно.
Плоды, похожие на груши, которые произрастают в Южной и Центральной Мексике, полны витаминов и минералов, таких как витамин К, витамин С и калий. Если употреблять их ежедневно, то человек будет менее подвержен риску сердечных заболеваний или рака. Авокадо также защитит кожу и глаза от процесса старения и поможет поддерживать нормальный вес.
12. Семена льна
Семена льна: замена квиноа.
Семена льна помогают поддерживать здоровье кожи и волос, а также являются источником растительных жирных кислот омега-3. Помимо этого, они богаты клетчаткой, белком, марганцем, магнием, фосфором и селеном. Эти семена обладают высоким содержанием антиоксидантов и не содержат глютена. Их рекомендуют для здоровья пищеварительной системы, для борьбы с раком и для снижения уровня холестерина.
13. Лосось
Лосось: самые здоровые жиры.
Помимо того, что лосось — это очень вкусное блюдо, он имеет множество преимуществ для здоровья, таких как улучшение памяти и когнитивных способностей, улучшение здоровья костей, кожи, волос и ногтей. Эта рыба также помогает предотвратить глаукому, поддерживать здоровье пищеварительной системы и сердца.
14. Сардины
Польза сардин.
Сардины богаты белками и необходимыми для человека витаминами и минералами. Они уменьшают воспаление, поддерживают здоровье костей, предотвращают образование тромбов, регулируют уровень сахара в крови, а также с их помощью можно бороться с беспокойством и депрессией. Маленькая рыбка обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами.
15. Корица
Корица: более вкусные и здоровые десерты.
Корица использовалась в кулинарии, медицине и ароматических веществах в течение уже очень длительного времени, но только недавно люди узнали о ее многочисленных преимуществах. Это отличный источник клетчатки, железа и кальция, а также данная приправа обладает противовоспалительным эффектом. Корица улучшает здоровье сердца, защищает от диабета и борется с бактериями.
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