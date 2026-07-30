С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Причины, почему в ванной вечный бардак и уборка не помогает

Хуже, чем долгая уборка в ванной комнате, может быть только ощущение того, что она не принесла никакой пользы.

Причина 1: Заводская упаковка на виду

Причины, почему в ванной вечный бардак и уборка не помогает
Замените заводскую упаковку на стильные дозаторы

Купили в магазине шампунь и сразу поставили его на открытую полку? Или завалили бытовой химией бортик ванны?
Тогда не удивляйтесь, что в ванной нет порядка. Разномастная заводская упаковка превращается в большое пестрое пятно, на котором непрерывно фокусируется взгляд. Даже если вокруг этого пятна идеально чисто, вы больше ни на чем не сможете сконцентрировать внимание.

К счастью, решить проблему очень просто. Для начала проведите ревизию на бортике и уберите в шкафчик то, что вам не нужно, например, второй кондиционер для волос. Далее купите красивые дозаторы в одном стиле (важно, чтобы они вписывались в интерьер ванной комнаты), перелейте в них шампунь, бальзам, гель для душа и пр. Красиво расставьте дозаторы на полках и оцените проделанную работу – разница между до и после будет заметна сразу.

Причина 2: Старые полотенца

Причины, почему в ванной вечный бардак и уборка не помогает
Замените разноцветные полотенца однотонными

Банные полотенца быстро приходят в негодность, особенно светлые. Они сереют, выцветают, становятся жесткими и портят все впечатление о ванной комнате. Конечно, вы можете убирать их в шкаф, но это не решит проблему. В какой-то момент ими просто станет неприятно пользоваться. Поэтому обязательно меняйте текстиль, как только поймете, что старый не спасти. Новые полотенца подбирайте в едином оттенке и аккуратно складывайте их на полку, в корзину или вешайте на крючок.
После таких изменений ванная сразу становится свежее, чище и уютнее.

Причина 3: Грязный смеситель

Причины, почему в ванной вечный бардак и уборка не помогает
Налет на смесителе очень заметен.

В большинстве регионов нашей страны жесткая вода. И если у вас не стоит фильтр, белесый налет на сантехнике наверняка появляется быстрее, чем вы успеваете чихнуть. Самое обидное, что он хорошо заметен на любой сантехнике: матовой и глянцевой, цветной и хромированной. Какого бы цвета не было изделие, известковый налет все равно будет бросаться в глаза. Кстати, он также остается на плитке в зоне душа и вокруг раковины, но там может быть не так сильно виден.

Отлично борется с налетом банальная профилактика. После каждого похода в душ, протирайте стекла кабинки, а после каждого мытья рук – смеситель. Используйте мягкую тряпку из микрофибры. Это занимает пару минут, зато получается избежать разводов, пятен и прочих загрязнений. Соответственно, ванная комната выглядит более опрятной.

Причина 4: Мусорное ведро без крышки

Причины, почему в ванной вечный бардак и уборка не помогает
Мусорное ведро без крышки выглядит неопрятно

Корзина, полная мусора, точно не делает ванную комнату красивее и опрятнее. Если вам невооруженным взглядом видно использованные спонжи, ватные палочки, туалетную бумагу, это не только создает ощущение беспорядка, но и вызывает легкое отторжение. В такой ванной вообще не хочется находиться, не то, что расслабляться, принимая водные процедуры.

Замените открытое ведро на модель с крышкой (очень удобные сенсорные, которые реагируют на движение руки и открываются автоматически). Так вы сможете избавить интерьер от визуального шума и сделаете его более аккуратным. Кстати, ведро лучше подбирать нейтрального цвета – серого, белого или черного. Впрочем, если вам нужны акценты в интерьере или нужно подобрать что-то в тон ярким полотенцам, можете остановиться на цветном ведре.

Причина 5: Грязные швы

Причины, почему в ванной вечный бардак и уборка не помогает
Почистите швы зубной щеткой

Грязные межплиточные швы – боль многих хозяек, особенно если затирка светлая. В этом случае вся ванная может быть начищена до блеска, но ощущения порядка в комнате все равно не будет. Хочется или нет, но приводить швы в порядок все равно придется. Для начала можете попробовать их почистить обычной содой.

Смешайте ее с водой до состояния густой пасты, а затем нанесите на влажные швы и тщательно потрите старой зубной щеткой. Через 10 минут смойте чистой водой и оцените результат (возможно, придется повторить процедуру). Сода отлично абсорбирует грязь и дезинфицирует поверхность.
Можно пропустить этап чистки и сразу перейти к обновлению швов. Отлично помогает специальный маркер, который содержит водно-акриловую краску с добавлением полимерных смол. Он не только обновляет цвет затирки, но также защищает ее от влаги и грязи. Обратите внимание, что маркер предназначен лишь для «эстетических» целей – он не заполнит трещины и сколы.

Причина 6: Мыльница с разводами

Причины, почему в ванной вечный бардак и уборка не помогает
Поставьте на бортик раковины дозатор с жидким мылом

Размокшее мыло в лужице воды на бортике раковины – это сразу минус 100 баллов к интерьеру ванны. Оно выглядит неэстетично, портит внешний вид раковины, а растекшаяся пена засыхает коркой и оставляет некрасивые следы. Даже если у вас красивая, дизайнерская сантехника, мыльница все испортит.

Конечно, вы можете каждый раз очищать мыльницу, но гораздо проще и эффективнее перейти на жидкое мыло в дозаторе. Подойдет как классическая модель, так и сенсорная. Пользоваться таким мылом удобнее, к тому же на раковине не будет оставаться никаких пятен и разводов.

Причина 7: Бардак на полках

Причины, почему в ванной вечный бардак и уборка не помогает
Полки над стиральной машиной могут быть эстетичными

Открытые полки в ванной – это удобно: все вещи на виду, можно быстро найти и взять нужный предмет. Но там постоянно нужно поддерживать порядок. А если содержимое полок разномастное и абсолютно не сочетается друг с другом, уборка не поможет – все равно будет царить визуальный шум.
Ссылка на первоисточник
бардак