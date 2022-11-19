Как в СССР появились автоматы с газировкой, и Какой курьез из-за них случился с Хрущевым в Америке

Впервые об автоматической продаже газированной воды в СССР на официальном уровне упоминалось в 1932 году. "Вечерняя Москва" опубликовала заметку о том, что ленинградский заводчанин Агрошкин изобрел инновационный аппарат газводы. Развитие автоматизированной торговли в Советском Союзе началось под эгидой Хрущева. Довоенные инженерные разработки были превращены в жизнь после визита Никиты Сергеевича в Америку, где его познакомили с аналогичным устройством. За четыре десятка лет эксплуатации советский аппарат газводы менял свои цвет, форму, функции, но оставался неизменно популярным атрибутом эпохи.
Первые аптечные автоматы и торговые аппараты в Штатах
Первые вендинговые автоматы Америки. /Фото: veq.ru
Первый известный автомат газводы был запатентован американцем Джоном Мэтьюсом в 1832 году. Тогда же было налажено производство таких машин. За основу брался изобретённый в XVIII веке сатуратор — насыщающий жидкость углекислотой газовый насос. Первые единицы установили в аптеках, так как в XIX веке газированную воду рассматривали как целебную и использовали ее в лечении болезней. Внешне аппараты того периода смотрелись изысканно, являясь украшением интерьеров и указывая на уровень той или иной лавки. Вскоре газировку из лечебного напитка превратили в модный десерт.
На международной выставке в 1876 году автомат-фонтан «Мамонт» 10 метров в высоту с фруктовой газводой демонстрировался как прогрессивное достижение. Это масштабное сооружение размером в два этажа среднестатистического здания стилизовалось под беседку с лепниной, колоннами и фигурной крышей. Последующие аппараты такого типа по примеру прародителя изготавливались со вкусом, отделываясь мрамором, скульптурными дополнениями и даже чучелами животных. Претенциозными были и названия этих машин: «Морозный король», «Фонтан жажды», «Эльдорадо».
К концу 19 века на смену таким произведениям инженерно-художественного искусства пришли более простые устройства массового производства. Причиной послужила нарастающая популярность Coca-Cola. Однако, автоматы с разливным напитком все же были вытеснены фирменными бутылками. Вернулся автомат с газировкой уже в 30-е годы века следующего. На Чикагской ярмарке 1933-го представили торговый автомат воды с фруктовыми сиропами и автоподачей стаканчиков.
Курьез Хрущева в Америке
В СССР автоматы быстро и надолго завоевали народное признание. /Фото: avatars.mds.yandex.net
В 1959-м Никита Хрущёв отправляется с официальным визитом в Америку. В ходе экскурсий советской делегации показали чудо техники - автомат с газировкой. Помимо прямого предназначения, изобретение умело распознавать пол покупателя: женщинам в газированную воду наливался вишневый сироп, а мужчинам —апельсиновый. Когда Никита Сергеевич в ожидании цитрусового напитка забросил в автомат монетку, он получил вишневый продукт. Неприятно удивившись, генсек повторил попытку, но результат оказался прежним – машина угостила Хрущева дамским напитком.
Как выяснилось позже, устройство оснащалось простым фотоэлементом, реагирующим на изменения в освещении. Когда к автомату подходила барышня в платье или юбке, свет прикрывался одеждами, и «умный» аппарат выдавал вишневый сироп. Соответственно, мужчины, одетые в узкие брюки, получали апельсиновый напиток. Хрущев же, питавший слабость к объемным рубахам и широким штанам, которые заканчивались у него практически под грудью, гендерно опознан не был. Из-за размашистого силуэта фотоэлемент принял наряд советского лидера за женский.
Что продавалось и сколько стоило
Рекламный плакат. /Фото: fb.ru
Несмотря на заграничное недоразумение Хрущев взял практичное изобретение на заметку и по возвращении в СССР распорядился оснастить советские улицы автоматами газводы. Очень скоро подобные изобретения заполнили сначала Москву, а потом и весь Советский Союз. Круглосуточно функционирующие автоматы быстро стали популярными и альтернативными передвижным и стационарным сатураторам, обслуживаемым продавцами. Устроены были автоматы по несложному принципу. Внутрь коробки помещались водо-охладительный механизм, сатуратор, сиропы в емкостях и дозирующий водораспределитель жидкости. За регулировку давления газа отвечало специальное реле.
Цена напитков десятилетиями оставалась неизменной: газированная охлажденная вода без сиропа обходилась в 1 копейку, с добавлением сиропа – в 3 копейки. На территории государственных предприятий автоматы дополнялись третьей позицией: вода с солью. Считалось, что такой напиток удерживает жидкость в организме в условиях сложного и вредного производства. Вода в таких аппаратах доставалась бесплатно.
Такие разные советские автоматы
Модели Кристиан Диор в Москве. /Фото: moya-planeta.ru
Автоматы газировки и напитков на ее основе производились в Советском Союзе на трех заводах торгмашиностроения: Харьковском, Киевском и Перовском. Модификаций этих устройств было несколько, одни сменяли другие. Пожалуй, самым популярным остался в истории АТ-26. Именно этот красный шкаф со спасительной газировкой фигурирует в легендарной киноленте Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика». Автомат-киоск АТК-2 отпускал газводу и два вида напитков в стеклянные стаканы, эксплуатировался на протяжении 50-х годов.
Еще один тип автомата АТ-14 также известный советскому человеку по 50-60-м. Такие автоматы газводы часто мелькают в фильме «Я шагаю по Москве». С этой модификацией торговых устройств фотографировались в московском Парке Горького в 1959-м модели самого Cristian Dior. Внешний вид тех автоматов напоминал космические ракеты, что, несомненно, являлось данью космической эпохе. В 1960-е на передовые позиции выходит детище Перовского машзавода АТ-114. Его основным отличием стали два раздельных монетоприемных механизма. В последние советские годы газировку покупали в автоматах типа АТ-101СК, АТ-101СМ. Эти устройства отличались лишь внешне, традиционно готовя газировку с сиропом и без. В 90-е автоматы газводы исчезли. Принято было считать, что всему виной антисанитария, спровоцированная одним на всех граненым стаканом, что предыдущие 40 лет никого не пугало.
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