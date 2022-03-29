15 документальных фотографий о том, какой на самом деле была жизнь в СССР 1980-х

Подборка фотографий, сделанных во времена советской эпохи.
Все фотографии, собранные в этом обзоре, были сделаны Владимиром Соколаевым в начале 1980-х годов. На них – жизни простых советских людей. Кому-то эти чёрно-белые снимки могут показаться депрессивными. Но так ли были всё безнадёжно и уныло в ту эпоху, судить тем, кому довелось в ней пожить.
1. Вторичное использование стеклотары
Приемщики стеклотары. СССР, Новокузнецк, 1982 год.
2. В районной поликлинике
Доктор в окне регистратуры. СССР, Горно-Алтайск, 1980 год.
3. Родительский день
Родительский день в пионерском лагере. СССР, Зенково, Прокопьевский район, 1985 год.
4. Деревенская свадьба
Свадьба в селе Елыкаево. СССР, Кузбасс, 1979 год.
5. Заливка катка
Заливка льда на стадионе Металлург. СССР, Новокузнецк, 1984 год.
6. Торжественная регистрация
Регистрация новорожденного. СССР, Новокузнецк, ЗАГС Центрального района, 1 октября 1983 год.
7. Коридор одного из роддомов
Пациентка в коридоре в 1-ом клиническом роддоме. СССР, Новокузнецк, Сибирь, 1981 год.
8. Книжный магазин
Торговля букинистической литературой. Улица Кирова, Новокузнецк, 21 января 1983 год.
9. Венок для собаки
Венок для бездомной собаки. СССР, Новокузнецк, 1983 год.
10. Детская игра для девочек
Игры в «резиночку». СССР, Тольятти, 1985 год.
11. Процедуры
Водные процедуры. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.
12. Перекур
Отдых на кислородном баллоне. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.
13. Постоянный недостаток отдельных товаров и услуг
В очереди за хлебом. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.
14. Перед отправлением
Последнее мгновение перед отправлением. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.
15. Скорбная дата
Прямая трансляция с похорон Генерального секретаря КПСС Юрия Андропова в актовом зале ЗСГУ. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии