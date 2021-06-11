Потрясающие превращения 19 ванных комнат: фото до и после

Пришло время что-нибудь поменять в интерьере и декоре ванной комнате.

Давно пора избавиться, например, от старой массивной ванны, купленной еще в 80-х годах. А может кому-то нужно приготовить квартиру к продаже.

Предлагаем 19 самых интересных превращений, которые могут вдохновить на ремонт.

1.Увидев эту ванную комнату, квартиру купят в тот же день

Ванная до и после

До. Этому бунгало, которое находится в штате Массачусетс, более 100 лет, и старая ванная комната, ремонт в которой был еще в 60-х годах, не могла бы привлечь покупателей.

После. Дизайнер интерьеров, принимаясь за работу, знала, что готовит дом к продаже. Одной из ее идей было сохранить очарование старинного дома. Для этой цели, она нашла ванную на ножках на распродаже и окрасила ее в зеленый. Кроме этого, она установила настенный умывальник, а стены облицевала плиткой. Уникальная шторка придает больше цвета и индивидуальности, а простой классической формы сантехника наполняет очарованием начала 20 столетия.

2.Ванная 70-х после реконструкции соответствует духу дома, построенного 1912 году

Ванная до и после

До. Состояние ванны в старом доме колониального стиля, который находится в Нью-Джерси, было настолько ветхим, что семье приходилось пользоваться ванной только на третьем этаже, так как плитка здесь отваливалась и трескалась, расположение было очень неудобным, а большая ванна пугала своими размерами и цветом.

После. Дизайнер интерьера тесно сотрудничала с хозяйкой в вопросе осуществления мечты клиентки, используя классической формы сантехники и орнамент из плитки. Плитка по цвету и узору подбиралась так, чтобы соответствовать эпохе начала 20 столетия, поэтому ее выполнили вручную.

Стиль ванной комнаты полностью соответствует стилю старинного дома. Сочетание мятного, белого и черного цветов и интерьера начала 20 столетия сделали эту ванную очаровательной и приветливой.

3.Ванная для отдыха после напряженного рабочего дня

Ванная до

До. Ванная была очень темной, а ее планировка – ужасной. В ней плохо было продумано место для хранения вещей, поэтому все складывалось на столешницу туалетного столика, создавая нагромождения.

Ванная после

После. Архитектор отобрал около 40 см у спальни хозяев в пользу новой ванной, а туалет перенес в противоположную сторону. Это позволило освободить больше места для просторного душа и ванной в японском стиле.

Шпон из дерева привлекает внимание и делает ванную визуально глубже, а потолочное окно стало основным источником света, который, отражаясь в белом кафеле, делает ванную уютной и яркой. Навесной туалетный столик снизу подсвечивается с помощью светодиодных светильников. Кроме того, в ванной появилось много места для хранения вещей, поэтому поверхность туалетного столика остается свободной и чистой.

4.Ради улучшений

Ванная до

До. Сначала в этом доме реконструкции поддались основные помещения, а затем и ужасная ванная родителей.

Ванная после

После. За счет того, что архитектор ликвидировал ненужную террасу, в ванной появилось много места, и появилась возможность установить новую ванну, отдельный душ и длинный туалетный столик, дополненный столиком-секретером. Ванная комната хорошо сбалансирована в плане пропорций и линий. От ванны в сектор душа продлена скамейка, а стены облицованы прямоугольной плиткой разных размеров.

5.Бургундская плитка на полу

Ванная до

До. Дизайнер решил оставить существующую плитку и водопроводную систему, чтобы сэкономить.

Ванная после

После. Он выбрал обои в неоклассическом стиле, которые по тону подходили отделке, и добавил современный туалетный столик, как символ, объединяющий старое и новое. Умывальник и зеркало установлены асимметрично с правой стороны, поэтому осталось еще место и для банных принадлежностей.

6.В ванной нашлось место для стиральной машины

Ванная до и после

До. На реконструированном чердаке бывшей фабрики по выпуску стекол для пенсне и моноклей, которая была построена в 1905 году, нашлось место для довольно просторной прачечной, но не нашлось место для лишней спальни. После того, как стиральную машинку перенесли в ванную, то освободилось место для гостевой спальни.

Аптечка в ванной

После. На фотографии "после" видно противоположную стену той, что представлена в разделе «до». Архитектор и дизайнер переставила шкаф со стиральной машиной и так расставила все в ванной, что получила достаточно свободного места, где установили сушилку и просторный душ со стеклянным экраном.

7.Модное сочетание нового и старого

Ванная до

До. В старом доме в Луизиане спальня с кафельным полом была переделана в ванную для хозяев дома после масштабной реконструкции, в результате которой две отдельных части дома объединили в одну. В отделке ванны видны фрагменты старой деревянной стены, традиционного материала в прошлом. Эти доски достались дизайнеру от старой баржи, которая ходила по реке Миссисипи.

Ванная после

После. Домовладельцы и дизайнер из строительной компании MLM постарались объединить в интерьере новое и старое. Старые доски, нефункционирующий камин и двери символизируют старое, а ванная на ножках усиливает дыхание старины.

Ванная после

Совет: Сохраняйте старину в интерьере и декоре, но не перегружайте ею пространство. Придерживайтесь баланса. Этот способ нравится тем, кто получает удовольствие от контраста, например, сочетая современную душевую и ванну в викторианском стиле.

8.Гламур раннего Голливуда

Ванная до

До. Без сомнения ванная в бунгало, которое расположено в Лос-Анджелесе, напоминает стиль раннего Голливуда, но требовала реконструкцию и в плане размеров, и в плане декора.

Ванная после

После. Дизайнер установила в ванной удобную ванну, которая комбинируется с душем. На блошином рынке она приобрела старые деревянные доски, которые вписала в современный декор. Современная сантехника и источники света были приобретены в таких магазинах. В конечном итоге ванная наполнена атмосферой 20-х годов, но с современными элементами.

9.Викторианский стиль с современными элементами

Ванная до и после

До. Владельцам ванны надоело постоянно расплескивать воду по полу. Кроме того, им хотелось бы чего-то более современного в ванной Викторианской эпохи.

Ванная после

После. Архитектор расширила ванну за счет смежного туалета и кладовки для хранения белья, таким образом, образовалось место для душевой и для ванны. Для декора она использовала элементы викторианского стиля: мрамор, шестиугольной формы плитку и дерево орех, но в более современных интерпретациях и формах. Кроме того, стена декорирована обоями с дамасским узором, на котором при ближнем рассмотрении видны ковбои на лошадях.

10.Ремонт своими силами

Ванная до

До. Домовладельцам много труда стоило превращение этого помещения в уютную ванную в частном доме. Правда, им немного повезло. Во время отдыха в лесу, благодаря биноклю, они нашли умывальник 30-х годов.

Ванная после

После. Ванна на ножках, которая около 7 лет простояла курятнике, стала великолепной находкой для купания внуков. Ножки туалетного столика ранее принадлежали антикварному обеденному столу, а столешница была приобретена в магазине и покрашена в цвет, соответствующему декору. Двери в ванную комнату были куплены на гаражной распродаже.

11.Реконструкция ванной навеяна мотивами 20-х годов

Ванная до

До. Состояние ванной комнаты, ремонт в которой в последний раз происходил в 80-х годах, давно требовало перемен, кроме того, ее внешний вид совершенно не соответствовал стилю квартиры холостяка.

Ванная после

После. Дизайнер интерьера для декора ванной выбрала мотивы, связанные с эпохой джентльменов. Фотография бейсбольной команды, плитка и другие аксессуары являются атрибутами мужского стиля.

12.Отказ от ванны в пользу душевой

Ванная до

До. Старая ванная комната уже имела серьезные проблемы с проводкой, с целью обеспечения безопасности мать 9-летней дочери решила начать ремонт и реконструкцию.

Ванная после

После. Вместо ванны был установлен просторная душевая кабина. Благодаря стеклянному экрану, который получил вторую жизнь, ванная комната кажется шире и светлее. С целью экономии использовали остаток кварцевой столешницы и недорогую плитку, которой облицованы пол и стены в душевой.

13.Ванная, которая не боится влаги

Ванная до и после

До. Новый домовладелец запланировал реконструкцию еще до переезда. В ванной была неудобная планировка, некачественные поверхности, а ремонт в последний раз делали в 90-х годах.

Ванная после

После. Владельца интересовал такой дизайн, чтобы был влагостойким, именно такие ванны он видел, когда посещал Японию. Ему на помощь пришел дизайнер из компании Change Your Bathroom, который максимальным образом использовал всю площадь ванной и свое мастерство. Дизайнер установил отдельно стоящую ванну и душ. В основе декора находится декорированная камнем стена и выложенный галькой пол, что не только красиво, но и практично. Кроме этого, была установлена французская дверь, японская ширма и подвесной туалетный столик с полками и подсветкой снизу, акустическая система в потолке, контролируемая с помощью смартфона.

14.Ремонт после затопления

Ванная до и после

До. После того как ванная была затоплена в результате прорыва трубы, владелица нью-йоркской квартиры решилась на реконструкции своими силами, выступив в роли собственного дизайнера. На реконструкцию ушло несколько месяцев.

После. Водопровод остался на своем месте, а так как хозяйка прожила со старой ванной довольно долго, то четко знала, чего она хочет. Она выбрала нестандартного размера туалетный столик, так как размеры ванной комнаты очень скромные. Туалетные принадлежности она определила в другое место, убрав их с умывальника. В основе декора ванной лежит стиль ArtDeco, который в основном используют для интерьеров гостиниц. Кроме серых стен и плитки в стиле subway, в ванной есть и аксессуары, включая серебристого цвета краны, фотографии на стенах и другие атрибуты стиля. В результате появилась современная просторная ванная комната.

15.Улучшить качество жизни, благодаря универсальному дизайну

Ванная до

До. Так как владелец дома является человеком с ограниченными физическими возможностями и передвигается по дому в инвалидном кресле, то ванная комната должна быть максимальна удобной для эксплуатации.

Ванная после

После. Дизайнер интерьера приняла во внимание тот факт, что помещение ванной не может быть расширено, поскольку её размер предусмотрен стандартами для людей, которые передвигаются в инвалидном кресле. Она большое внимание уделила возможности кресла свободно передвигаться к умывальнику и душу. В связи с этим ванна была удалена и установлен душ с широким проходом, перилами и сиденьем. Умывальник был установлен на комфортной высоте с нишей под низом для того, чтобы кресло удобно подъезжало и оставалось место для ног. Зеркало и туалетный столик тоже были установлены на необходимом уровне, а туалет с функцией биде, управляется на контрольной панели.

16.Ванная комната на основе комбинации американского и восточного стилей

Ванная до

До. Ванная комната, которая окнами выходит в сад, требует ремонта. Кроме того, возникла необходимость поменять стиль и сделать планировку комфортной. И телевизор, который стоит на самом краю постамента, вызывал беспокойство.

Ванная до и после

После. Архитектор создал прекрасную атмосферу, располагающую к релаксации, благодаря отдельно стоящей ванне, которую установили на пьедестал из бразильского массарандуба. Это позволило комфортно наслаждаться видом из окна во время приема ванны. Плазменный телевизор на стене стал гораздо безопаснее. Ряд камней, которые находится под пьедесталом, больше играет роль эстетического акцента.

17.Когда туалет начинает протекать

Ванная до и после

До. Отличительными чертами старой ванны стали окрашенные в пурпурный цвет стены выше панели из плитки, проблемы с сантехникой и грибок.

После. Небольшая стена, отделяющая туалет, была снесена, установлена ванна с душем и умывальник – все это на 4 кв. м. площади. Пол облицован шестиугольной мелкой плиткой, стены – плиткой в стиле subway. Кроме того, ванная декорирована разными недорогими аксессуарами, которые отвечают за уют.

Совет: Серого цвета затирка делает уход и эксплуатацию кафеля практичнее, и смотрится он интереснее.

18.Геометрия, свет и оригинальность

Ванная до

До. До реконструкции это была темная неуютная ванная комната с неудобной планировкой.

Ванная после

После. Дизайнер заменил старое маленькое окно на большое, состоящее из нескольких прямоугольных секций, благодаря чему в ванной стало намного светлее. Стена, которая отделяла туалет, была снесена, в результате комната стала намного просторнее. Позитивное влияние геометрии было усилено и геометрическим узором на бетонных стенах. Отдельно стоящая ванная установлена на речных камнях, что и практично, и оригинально.

Ванная после

С противоположной стороны комнаты небольшое окошко над дверью стало дополнительным источником дневного света, которое проникает из спальни. Кроме этого, здесь нашлось место и для шкафа, в который ведет раздвижная дверь из стекла с эффектом мороза.

19.Новый и оригинальный дизайн

До. Клиентам очень понравилась эта ванная в доме в Филадельфии благодаря присущему ей шарму, но ее состояние вызывало опасение и желание сделать ремонт. Им удалось создать уютную ванную в колониальном стиле 20-х годов.

После. Благодаря перестройке удалось оборудовать душевую кабину со стеной вместо простой шторки, которая была здесь раньше. Благодаря классической плитке в стиле subway на стенах и шестиугольной мелкой плитке на полу, умывальнику на пьедестале, встроенной аптечке в старинном стиле и оригинальным светильникам, ванная приобрела обновленный и симпатичный вид.

Совет: Если батарея в ванной мешает или портит вид, тогда стоит отдать предпочтение полу с подогревом.