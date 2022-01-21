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Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


Время не стоит на месте. Ему подвластно всё, даже любимые миллионами актёры. Порой, актёры, которые снимались в ставшими популярных фильмах, находят время, чтобы собраться вместе. И тогда интернет взрывают фотосессии, которые любители кино сразу сравнивают с кадрами из любимых фильмов.

1. Властелин колец: 2001 Vs. 2017


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

2. Тельма и Луиза 1991 Vs. 2014


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

3. Форест Гамп 1994 Vs. 2014


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

4. Женаты с детьми 1987 Vs. 2014


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

5. Шоу 70-х 1998 Vs. 2013


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

6. Друзья 1994 Vs. 2004 Vs. 2014


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

7. Красотка: 1990 Vs. 2016


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

8. Горничная В Манхэттене: 2002 Vs. 2014


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

9. Назад в будущее: 1990 Vs. 2016


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

10. Школа рока: 2003 Vs. 2013


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

11. Звездные войны: 1980 Vs. 2013


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

12. Няня: 1993 Vs. 2016


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

13. Охотники за привидениями 1984 Vs. 2016


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

14. Игла 1996 Vs. 2017


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

15. Инопланетянин 1982 Vs. 2012


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

16. Гарри Поттер: 2002 Vs. 2014/2015


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

17. Принцесса невеста: 1987 Vs. 2012


Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы


 

18. Матильда: 1996 Vs. 2013


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19. Секретные материалы 1993 Vs. 2015


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20. Секс в большом городе: 1998 Vs. 2010


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Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы

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Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годыПодписаться на мой Instagram
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