Тогда и сейчас: актёрские составы знаменитых фильмов спустя годы

Время не стоит на месте. Ему подвластно всё, даже любимые миллионами актёры. Порой, актёры, которые снимались в ставшими популярных фильмах, находят время, чтобы собраться вместе. И тогда интернет взрывают фотосессии, которые любители кино сразу сравнивают с кадрами из любимых фильмов.
1. Властелин колец: 2001 Vs. 2017
2. Тельма и Луиза 1991 Vs. 2014
3. Форест Гамп 1994 Vs. 2014
4. Женаты с детьми 1987 Vs. 2014
5. Шоу 70-х 1998 Vs. 2013
6. Друзья 1994 Vs. 2004 Vs. 2014
7. Красотка: 1990 Vs. 2016
8. Горничная В Манхэттене: 2002 Vs. 2014
9. Назад в будущее: 1990 Vs. 2016
10. Школа рока: 2003 Vs. 2013
11. Звездные войны: 1980 Vs. 2013
12. Няня: 1993 Vs. 2016
13. Охотники за привидениями 1984 Vs. 2016
14. Игла 1996 Vs. 2017
15. Инопланетянин 1982 Vs. 2012
16. Гарри Поттер: 2002 Vs. 2014/2015
17. Принцесса невеста: 1987 Vs. 2012
18. Матильда: 1996 Vs. 2013
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19. Секретные материалы 1993 Vs. 2015
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20. Секс в большом городе: 1998 Vs. 2010
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