Легко устраняем жир с противня

Ведение домашнего хозяйства требует от нас постоянной смекалки. Чтобы не тратить много времени на уборку, мы стараемся прибегать к бытовым хитростям. Именно с их помощью можно без труда отстирать жирное пятно с одежды или сделать ароматизатор для шкафа. Вы удивитесь, узнав, насколько полезны бывают маленькие бытовые секреты.

Подсолнечное масло спасет вашу мебель.Если на мебели остались следы от скотча, не стоит переживать. Подсолнечное масло отлично справится с этой проблемой. Стоит лишь приложить немного усилий, и ваша мебель будет спасена.Если на мебели остались некрасивые следы от скотча, просто вооружитесь подсолнечным маслом. Его нужно нанести на ватный диск и круговыми движениями втереть в пятно. Следует действовать аккуратно, чтобы не повредить мебель. Но уже очень скоро от пятен не останется и следа.Самый бюджетный ароматизатор для шкафа.Очень важно, чтобы в вашем доме витал приятный аромат. Это добавляет уюта и особой атмосферы. Однако не стоит забывать о гардеробе. В ваших шкафах приятный аромат также необходим, как и в гостиной. Но мы не советуем скупать дорогостоящие ароматизаторы. Гораздо лучше сделать его самостоятельно.Для этого нам понадобится маленькая емкость. Например, крышка от газировки. В нее необходимо насыпать соду и добавить пару капель любимого эфирного масла. После чего накройте ее фольгой и сделайте несколько отверстий при помощи зубочистки. Ваш ароматизатор готов. Теперь его нужно лишь разместить на полке в шкафу и наслаждаться приятным ароматом.Действительно натуральное чистящее средство.В последнее время многие из нас задумываются об экологии. Мы стараемся сортировать мусор и выбирать бытовую химию с приставкой эко. Однако покупные средства далеко не так экологичны, как нам бы того хотелось. На самом деле в них достаточно химии. Если вы хотите получить по-настоящему экологичное средство для мытья посуды, то стоит его сделать самостоятельно.Для этого нам понадобится сода и горчичный порошок. Их необходимо взять в равных пропорциях и тщательно перемешать. Полученную смесь насыпаем на влажную губку и приступаем к мытью посуды. Поверьте, такое чистящее средство точно не вызовет аллергии.Сода спасет ваш наряд.Все мы знаем, как трудно отстирать жирные пятна. Зачастую даже после стирки пятно остается на одежде. Именно этот вид пятен особенно нелюбим многими. А ведь есть простой способ справиться с ним.Если вы обнаружили жирное пятно на одежде, не стоит сразу отправлять ее в стирку. Засыпьте пятно содой и подождите пару минут. После чего прогладьте пятно через салфетку или газету. Пятно полностью исчезнет с вашего наряда.Самый простой способ отмыть жирный противень.Если говорить про самые нелюбимые бытовые задачи, то мытье противня точно будет в первой пятерке. Мало кто любит отмывать его, особенно после приготовления жирного блюда на ужин. Но с помощью нашей следующей хитрости вы станете относиться к этой задаче гораздо проще.Итак, чтобы отмыть жир с противня, необходимо вооружиться содой, уксусом и любым средством для мытья посуды. Для начала засыпьте его содой. Потом добавьте уксус и немного подождите. Далее идет черед чистящего средства. После чего заливаем все кипятком и оставляем на десять минут. Слив воду, вы заметите, что от жира не осталось и следа.