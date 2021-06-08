Как сделать засов на калитку или ворота своими руками

В данной статье хотим поделиться с вами идеей автора YouTube канала Fab2Ku — как своими руками изготовить металлический засов на калитку или ворота.

Необходимые материалы:

стальная полоса;

круглый металлический пруток;

стальной квадрат.

Первым делом необходимо подготовить заготовки: отрезаем два одинаковых по длине отрезка стальной полосы, круглый пруток и кусок квадратного прутка.

Также нам потребуются направляющие втулки для ригеля. Автор изготовил их из металлической полосы. Чтобы не заниматься гибкой металла, можно использовать отрезки круглой толстостенной стальной трубы подходящего диаметра.

Изготовление ригеля с поворотной скобой

Скобу нужного размера можно вырезать из листового металла — это самый простой вариант. Но мастер пошел сложным путем, и изготовил ее из металлической полосы.

Отрезанные по размеру заготовки он согнул с помощью самодельного приспособления. Две части скобы должны быть идентичны друг другу.

В качестве ригеля используется отрезок стального круглого прутка.

Сначала свариваем две части скобы между собой, после чего привариваем уже готовую скобу к ригелю. Сварные швы зачищаем болгаркой.

Монтаж самодельного засова к калитке или воротам

К металлическому каркасу калитки приваривается первая направляющая втулка. Вставляем в нее ригель. Затем надеваем на него вторую направляющую, и привариваем ее к каркасу (на второй створке калитки либо на раме, если калитка одинарная).

После этого надеваем на ригель оставшиеся две направляющих втулки, расположив их по краям ригеля, и затем привариваем к каркасу.

Далее к каркасу калитки (в том месте, где находится скоба), приваривается отрезок металлической полосы — он должен располагаться параллельно скобе в момент ее опускания.

К металлической (монтажной) пластине приваривается «ушко», изготовленное из квадратного стального прута — его надо согнуть в форме буквы «U». На этом монтаж засова можно считать завершенным.

На последнем этапе останется только зачистить сварные швы, и покрасить самодельный засов, чтобы защитить его от коррозии. Ну и еще надо будет подобрать подходящий по размеру навесной замок.

Подробно о том, как сделать металлический засов на калитку или ворота своими руками, можно посмотреть на видеоролике ниже. Спасибо за внимание.