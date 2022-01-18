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13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее


13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее.

13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее.

Ни для кого не секрет, что наша жизнь теперь немыслима без компьютеров. Деятельность большинства из нас так или иначе связана с ними. Многие знают, чтобы проще и быстрее обходиться с компьютером, можно использовать комбинации клавиш. Но, дальше сочетаний CTRL + V и CTRL + C у многих дело не идет. Сегодняшняя небольшая шпаргалка позволит исправить это недоразумение и почувствовать себя настоящим асом.

13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее.

13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее.

 

1. Windows + L


• Выход из системы.

2. ALT + BACKSPACE


• Восстановление случайно удалённого текста.

3. CTRL + SHIFT + N


• Создание новой папки.

4. CTRL + SHIFT + T


• Открытие последней закрытой вкладки.

5. CTRL + ALT + TAB


• Переключение между открытыми окнами.

6. CTRL + SHIFT + N


• Открытие окна в режиме «невидимка» в браузере Google Chrome.

7. CTRL + T


• Открытие новое вкладки в браузере.

8. ALT + TAB


• Переключение между вкладками браузера.

9. Windows + TAB


• Альтернативный вариант ALT + TAB для Windows 7.

10. CTRL + ALT + DEL


• Открытие диспетчера задач или центр безопасности.

11. CTRL + SHIFT + ESC


• Открытие вкладки «Процессы» в диспетчере задач.

12. CTRL + ESC


• Переход в меню «Пуск».

13. ALT + F4


• Закрытие окна или программы.
13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее.

13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее.

 

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13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрее

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13 комбинаций клавиш, которые помогут управляться с компьютером гораздо быстрееПодписаться на мой Instagram
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