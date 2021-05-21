Как обустроить кухню без принципа рабочего треугольника?

Классический рабочий треугольник получил распространение в 1940-х и до сих пор является базовым принципом планировки кухни. Есть три важных точки: плита, холодильник и раковина. Между ними происходит наибольшее движение в процессе приготовления пищи.

Рабочий треугольник – это способ сделать перемещения человека по кухне максимально эффективными, избавляя его от лишних телодвижений. Такой принцип часто используется при планировании кухни на заказ, но не является единственно удобным вариантом.

Планирование сценариев

Сейчас дизайнеры стараются исходить из тех функций, которые должно выполнять помещение.

Кухни используются как:

Место для подготовки продуктов и готовки еды;

Место для хранения продуктов, бытовых приборов и разного инвентаря;

Место для приёма пищи;

Место для мытья посуды.

Иногда к этому добавляется:

Место для просмотра телевизора;

Место для работы за ноутбуком;

Место для занятий творчеством и др.

Для каждого сценария нужна удобная планировка, поэтому современная кухня – многофункциональное пространство.

Зоны для подготовки продуктов и процесса приготовления пищи

Одна из важнейших функций кухни – пространство для обработки продуктов. Примерно 70% времени хозяйки что-то чистят, режут, мешают.

В классическом варианте это происходит на отрезке рабочей поверхности, между раковиной и плитой. Раньше его советовали делать не больше 100 см. Но сейчас это пространство можно нагрузить дополнительными функциями или просто увеличить.

Способы готовки одной плитой не ограничиваются. Современные хозяйки активно используют духовку, пароварку, гриль, микроволновку и ещё с десяток полезных гаджетов. Не нужно размещать их в одном месте, гораздо удачнее раскидать их по всему помещению. Главное правило – рядом с каждым прибором должна быть зона для подготовки продуктов. Она нужна, чтобы порезать ингредиенты, заложить продукты в кастрюлю или иную ёмкость для готовки, поставить уже готовую пищу.

С мелкой бытовой техникой труднее – самые используемые, например, электрочайник, кофемашина, тостер, в рабочем состоянии удобно размещать в специальных нишах-гаражах. Они визуально скрывают беспорядок из малой бытовой техники, и в то же время их не нужно каждый раз доставать из шкафа и подключать в розетку.

Зона для мытья и хранения посуды

В это пространство входит мойка и посудомоечная машина, места для сушки и хранения посуды, а также мусорное ведро. Потому что сначала нужно сгрести с тарелок остатки пищи, и только затем мыть вручную или с помощью техники.

С остатками пищи прекрасно справляется измельчитель отходов. Его устанавливают под раковиной на сливное отверстие. Но на кухне появляется не только органический мусор, но и упаковки-тетрапак, стеклянные и жестяные банки и крышки, пластиковые бутыли и контейнеры. Некоторый мусор можно сдать в переработку, а значит следует позаботиться о раздельном сборе мусора.

Зона для хранения посуды должна располагаться так, чтобы в неё можно было легко убирать тарелки из посудомойки и раковины. В шкафах предусматривается место для редко используемой посуды, насадок от мелкой техники, противней и других предметов, относящихся к кухне.

Зона хранения продуктов

Холодильник – важное, но не единственное место для хранения продуктов. Многие бакалейные товары хранятся при комнатной или чуть пониженной температуре.

Запасы продуктов – личные предпочтения каждого. Кто-то не покупает еды больше, чем на несколько дней. Кто-то предпочитает делать запасы нескоропортящихся продуктов. Для вторых нужно предусмотреть кладовую или отдельный угол, вдали от отопительных приборов.

Нестрашно, если зоны будут пересекаться. Главное – чтобы они не мешали рабочему процессу. Открывающиеся дверцы холодильника или шкафов не должны мешать стоящим рядом людям. Выдвижные секции не должны закрывать проход к плите или раковине.

Принцип зонирования позволяет лучше адаптировать пространство кухни под разные нужды. Но он не отрицает правила рабочего треугольника. Вполне можно совместить оба подхода в одной кухне.