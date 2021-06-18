7 полнометражных фильмов по мотивам лучших диснеевских сказок, которые понравятся всей семье

The Walt Disney Company славится своим умением идти в ногу со временем и делать деньги даже на старых идеях. В последние годы компания нашла ещё один способ увеличить свои доходы, снимая полнометражные фильмы с живыми актёрами по мотивам лучших своих мультипликационных сказок. Кассовые сборы вышедшей в 2016 году «Книги джунглей» составили почти миллион долларов.
«Книга джунглей»
«Книга джунглей». / Фото: www.kinopoisk.ru
Ещё в 1967 году компания «Walt Disney Productions» выпустила мультфильм, снятый по мотивам сборника Редьярда Киплинга. За созданием этого анимационного фильма следил сам Уолт Дисней и менее всего он хотел, чтобы его «Книга джунглей» была похожа на оригинал. В результате удав Каа из злодея превратился в друга главного героя, а стая обезьян обрела вожака – короля Луи. В 2003 году компания «DisneyToon Studios» создала второй мультфильм «Книга джунглей – 2».
В 1994 году компания «Walt Disney Pictures» выпустила фильм «Книга джунглей», но животные здесь не разговаривали, а вся история развивалась вокруг влюблённости Маугли в Китти Брандон.
«Книга джунглей». / Фото: www.wallpapercave.com
И, наконец, в 2016 году на экраны вышел полнометражный фильм режиссёра Джона Фавро. В этой картине, наряду с обычными съёмками, было использовано множество компьютерной графики, позволившей создать необыкновенно реалистичные виды природы и оживить изображение животных. За лучшие визуальные эффекты фильм получил премию «Оскар».
«Аладдин»
«Аладдин». / Фото: www.parsi-times.com
В мае 2019 года состоялась мировая премьера фильма Гая Ричи «Аладдин». Несмотря на то, что кинокритики дают о новой картине весьма неоднозначные отзывы, зрители приняли «Аладдина» очень доброжелательно. Потрясающие пейзажи, восточный колорит, красивая музыка и удивительные приключения бедного мальчика словно погружают зрителей в детство. При этом создатели фильма наполнили каждый кадр яркими красками, а актёры на протяжении всего фильма радуют хорошей игрой и сложнейшими трюками.
«Дамбо»
«Дамбо». / Фото: www.pinimg.com
Трогательная история слонёнка Дамбо, которого природа наделила огромными ушами, была полностью переосмыслена режиссёром Тимом Бёртоном и представлена на суд зрителя в 2019 году. Картина получилась искренней и завораживающей. Здесь переплелись романтика любви и волшебство цирка. Несмотря на то, что главным героям придётся столкнуться с интригами и предательством, в финале добро обязательно победит зло, а маленький слонёнок расправит свои уши-крылья.
«Золушка»
«Золушка». / Фото: www.deviantart.net
Яркая и добрая сказка, которую снял режиссёр Кеннет Брана, почти не отходит в своем повествовании от диснеевского мультфильма 1950 года. Но современный полнометражный фильм оказался намного ярче и красивее старого доброго мультфильма. Все герои очень яркие, но при этом и очень однозначные: если герой отрицательный, то в нём трудно найти хоть одну положительную черту. А добродетель Золушки столь идеальна, что вряд ли найдётся во всём мире девочка, готовая примерить на себя этот образ. Может быть, в том и была режиссёрская задумка: показать яркую границу между добром и злом?
«Ким Пять-с-плюсом»
«Ким Пять-с-плюсом». / Фото: www.kinopoisk.ru
Приключенческая мультипликационная комедия вдохновила Зака Липовски на создание полнометражного игрового фильма. Любители диснеевских картин смогли насладиться новой интерпретацией знакомого мультсериала, а также узнать, что происходит с главными героями в новой школе. При этом «Ким Пять-с-плюсом» отчасти напоминает сагу «Дети шпионов» и оставляет очень доброе впечатление. Особенно оценили новый диснеевский фильм подростки, которым, в принципе, и была адресована картина.
«101 далматинец»
«101 далматинец». / Фото: www.watchmovieseries.com
Фильм был снят режиссёром Стивеном Хереком ещё в 1996 году, однако и сегодня не утратил своего волшебства и привлекательности для зрителя. Умильные щенки, которые сполна наделены человеческими качествами, и блистательная игра актёров не оставляет зрителей равнодушными. А извечная тема борьбы добра со злом всегда актуальна и востребована, тем более, что в картине Стивена Херека добро, как известно, побеждает с разгромным счётом.
«Красавица и чудовище»
«Красавица и чудовище». / Фото: www.abegmusicz.com
Фэнтэзийный фильм Билла Кондона вышел на экраны в 2017 году и стал самым кассовым игровым мюзиклом, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов. Картина получилась необыкновенно зрелищной, а звёздный актёрский состав сразу привлёк к сказке внимание зрителей. Главную роль сыграла Эмма Уотсон. Красивый и по-настоящему сказочный фильм погружает в ту самую атмосферу, которую зрители прекрасно помнят по мультфильму, положенному в основу нового мюзикла «Красавица и чудовище»
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