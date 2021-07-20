Стюардессы проводят в воздухе более 80 часов в месяц, и путешествия для них — неотъемлемая часть жизни. У кого, как не у них, можно узнать о полезных советах и лайфхаках?







Издание Business Insider попросило стюардесс поделиться своими секретами. Публикуем перевод советов, которые дали бортпроводницы.

Стюардессы рассказали 11 секретов, которые помогут сделать путешествие гораздо приятнее



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