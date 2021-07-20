Стюардессы проводят в воздухе более 80 часов в месяц, и путешествия для них — неотъемлемая часть жизни. У кого, как не у них, можно узнать о полезных советах и лайфхаках?
Издание Business Insider попросило стюардесс поделиться своими секретами. Публикуем перевод советов, которые дали бортпроводницы.
Стюардессы рассказали 11 секретов, которые помогут сделать путешествие гораздо приятнее
Как заставить бортпроводников обслуживать вас более внимательно
Стюардессы рассказали 11 секретов, которые помогут сделать путешествие гораздо приятнееИсточник изображений: Businessinsider.com
Большинство пассажиров старается выбирать места в передней части салона самолета, чтобы поскорее выйти после посадки и увеличить шансы того, что им достанется любимый вариант обеда. Но стюардессы знают, что, если вы сидите в хвосте, вас будут более внимательно обслуживать. Причина проста: бортпроводники не любят отвечать на вызовы в передней части самолета, так как, ответив на один, они наверняка соберут по пути аналогичные запросы от остальных пассажиров. Это может стать проблемой, поскольку в самолетах часто не хватает дополнительной водки, подушек, берушей и зубных щеток, а на коротких рейсах может не хватить времени на дополнительное обслуживание поверх установленного расписанием. Тем не менее пассажирам, сидящим в конце салона, проще принести дополнительную бутылку вина или того, о чем они попросят.
Как легко и быстро погладить одежду
Бортпроводница с тридцатилетним стажем советует: «Используйте утюжок для выпрямления волос, чтобы привести в порядок одежду, когда торопитесь и у вас нет времени на то, чтобы стоять у гладильной доски».
Как всегда спать в чистой постели
Стюардесса с опытом длиною в 19 лет говорит: «Никогда не ложитесь в отелях на постельное белье, на котором нет складок, указывающих на то, что оно было свернуто. Это значит, на нем уже кто-то спал».
Как затемнить комнату в отеле
Стюардесса с 15-летним опытом делится советом: «Используйте прищепки на вешалке для брюк, чтобы скрепить шторы в отеле; так через них не будет просачиваться свет».
Как не повредить слух
Одна из стюардесс рассказывает: «Старайтесь не летать, когда сильно простужены. Так можно повредить барабанные перепонки и потерять слух. Со мной так было однажды: я не могла нормально слышать неделю, и это было адски больно».
Как избежать соседства с маленьким ребенком
Невозможно избежать крика расстроенного ребенка (и в этом винить некого), но можно уменьшить неприятные ощущения, не садясь в салоне на место рядом с перегородками. Эти перегородки — единственные места в самолете, возле которых родители могут безопасно закрепить детскую люльку, и, как следствие, там будет находиться большинство детей младше одного года.
Как бороться с джетлагом
Рассказывает одна из бортпроводниц: «Мне помогает уснуть ритуал отхода ко сну. За час до сна отложите все электронные устройства, выпейте чаю и немного почитайте. Обычно это срабатывает, но, если я не могу уснуть более часа, я просто встаю, что-то делаю, после чего пробую уснуть снова».
Как брать с собой меньше вещей
Бортпроводник с годовалым стажем говорит: «Перед поездкой позвоните в отель и узнайте, есть ли у них стиральная и сушильная машины. Если есть, возьмите с собой пару пакетиков стирального порошка и антистатических салфеток для сушки в герметично застегивающемся пакете. Так вам удастся избавиться от вещей на два-четыре дня в зависимости от продолжительности вашей поездки».
Как проходить паспортный контроль в мгновение ока
Стюардесса анонимно советует путешественникам, которые часто бывают в США: «Заплатите за программу Global Entry, она того стоит». Эту программу придумала Таможенно-пограничная служба США, чтобы ускорить процедуру въезда в страну иностранным пассажирам, прошедшим предварительную проверку. Участникам программы, прибывшим в США, достаточно подойти к автоматизированному киоску и не надо стоять в очереди на паспортный контроль и заполнять таможенную декларацию.
Как экономить место в чемодане
Стюардесса, которая работает год, рассказывает: «Мой любимый лайфхак для путешествий — это техника сворачивания одежды в свитки. Я часто уезжаю из дома на несколько дней, иногда на три недели, и экономлю место в чемодане, скручивая одежду, а не складывая ее».
Как не пропускать бесплатные завтраки
«Если вы знаете, что не сможете прийти на предоплаченный прием пищи в отеле, потому что уезжаете до того, как он начнется, или не успеваете до его окончания, уточните у администратора, могут ли в отеле собрать для вас перекус или ланч с собой до или после назначенного времени. Обычно это фрукт, бутылка воды и кусочек сыра, но это несколько раз спасало мой урчащий от голода живот», — рассказывает одна из стюардесс.
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