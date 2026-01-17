Загадочная история парного портрета Бронзино: За что чуть не казнили героя картины

«Портреты Бартоломео и Лукреции Панчиатики» - прекрасный образец раннего периода творчества Бронзино. Джорджо Вазари описывает два портрета как «настолько естественные, что кажутся действительно живыми». Кто эти люди? И какой интересный факт скрывается в биографии героя картины Бронзины?
О художнике
Аньоло ди Козимо (1503-72), более известный как Бронзино, родился во Флоренции в 1503 году.Понтормо, основателя стиля флорентийского маньеризма. Последний, в конечном итоге, и оказал основное влияние на развивающийся стиль Бронзино.
Бронзино и два его учителя
Когда в 1522 году во Флоренции разразилась чума, Понтормо отвел ученика Бронзино в чертозу (картезианский монастырь) в Галуццо, виллу Медичи в Кареджи, где они в паре работали над серией фресок. В середине 1520-х годов Бронзино и его наставник Понтормо также вместе работали над заказом в маленькой капелле Каппони в церкви Санта Феличита (Флоренция).
капелла Каппони в церкви Санта Феличита
Считается, что Бронзино в основном служил помощником своего учителя в работе над фресками «Благовещение» и «Снятие с креста», которые украшают главные стены часовни. Но это скорее загадка. Вазари написал, что кисти Бронзино принадлежит половина работы. Стиль двух мастеров настолько похож, что ученые до сих пор спорят об авторстве каждой фрески. Работы Бронзино часто называют «ледяными» портретами, создающими пропасть между объектом и зрителем. Впоследствии Бронзино получил покровительство герцога Тосканы Козимо Медичи благодаря созданию изысканных декораций для свадьбы герцога с Элеонорой ди Толедо.
«Портрет Элеоноры Толедской с сыном»
Невозможно не отметить его знаменитую работу «Портрет Элеоноры Толедской с сыном», которая стала выдающимся образцом портретной живописи. Работы придворной службы Бронзино были хорошо приняты в обществе и оказали влияние на европейскую придворную портретную живопись. Герцог Медичи также поручил Бронзино расписать частную часовню Элеоноры, которую он начал строить в 1545 году и закончил двадцать лет спустя. Художник написал несколько портретов Элеоноры и два портрета Элеоноры с сыновьями и ни одного — с дочерьми. Почему? Ответ прост - изображение наследников Медичи на парадных портретах должно было демонстрировать уверенность династии Медичи в своём будущем.
Работа с Медичи
Бронзино работал во Флоренции в тот золотой период, когда в искусстве города доминировали два великих имени: Медичи и Микеланджело. В 1532 году Флорентийская республика была упразднена, и герцог Алессандро Медичи стал главой принципата Медичи. Первая семья Флоренции доминировала в экономической, политической и культурной жизни и руководила сложной придворной культурой, в которой портреты Бронзино - от жены Козимо I Медичи до Бии, внебрачной дочери Козимо - имели решающее значение. Бронзино работал в тени Микеланджело, который тогда проживал в Риме, но время от времени выполнял заказы во Флоренции. С 1520 по 1534 год Микеланджело получил скульптурный проект над гробницами Медичи - высокими памятниками искусства.
«Портреты Бартоломео и Лукреции Панчиатики»
«Портреты Бартоломео и Лукреции Панчиатики» - прекрасный образец раннего периода творчества Бронзино. Джорджо Вазари описывает два портрета как «настолько естественные, что кажутся действительно живыми». Обе работы не датированы, но принято считать, что художник написал их в самом начале 1540-х годов, то есть незадолго до отъезда Панчатики во Францию. Обратите внимание, архитектурный фон характерен именно для ранних портретов Бронзино.
Лукреция ди Гисмондо Пуччи
Лукреция ди Гисмондо Пуччи вышла замуж за Бартоломео в 1528 году. На портрете художник мастерски расписывает ее роскошное и при этом сдержанное платье кораллового оттенка с бежевым воротником. Рукава украшают коричневые атласные ткани с белыми кружевами на запястьях. Наряд подчеркивает ее аристократическое достоинство и элегантность. Золотое ожерелье выступает здесь не только показателем достатка героини, но и символизирует ее преданность и верность как супруги. На ожерелье мы видим пластины с надписью «Любовь длится вечно». Длинные и белоснежные руки держат книгу, а естественной красоты чистое лицо совершенно лишено какой-либо излишней эмоции. Бронзино показывает свою героиню из высшего флорентийского общества идеализированным символом целомудренной красоты (обратите внимание на аккуратно собранные волосы и сдержанный взгляд) и высокой духовности (книга). Кстати, ее руки придерживают страницы, обращенные к молитвам Деве Марии. Длинные, выразительные, почти искаженные пропорции этого портрета - черты маньеризма в живописи позднего Возрождения, выходящие за рамки чистых пропорций и перспектив итальянского искусства XV века.
Бартоломео Панчатики
Бартоломео Панчатики был писателем и дипломатом. На портрете ему 33 года, у них с Лукрецией еще нет детей. Большую часть жизни они провели во Франции, куда Бартоломео был послан дипломатом. Его судьба полна неожиданных поворотов и ярких событий. В 40-х годах XVI века он был во Франции, где заинтересовался еретическими идеями и стал протестантом. Невиданная дерзость для Италии того времени! Неудивительно, что после случившегося «предательства» Родины Бартоломео был отозван в Италию и тайно предан суду инквизицией.
Бывшему посланнику была уготована смертная казнь. Но вмешательство влиятельного Козимо ди Медичи (Козимо I) спасло его. На смену казни пришло публичное раскаяние, которому подвергся не только сам Бартоломео Панчатики, но и его жена Лукреция. Герцог Козимо высоко оценивал таланты дипломата. Безусловно, подобное покровительство позволило Панчатики улучшить свое положение, а также получить должность губернатора Пистойи, несмотря на резонансный случай в биографии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии