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American Bum, или сюжеты традиционных китайских сказок на новый лад


Похмелье (ночная версия). Автор: Jacky Tsai.

Похмелье (ночная версия). Автор: Jacky Tsai.

 

В своём творчестве современный художник Цай Джекки (Jacky Tsai) мастерски объединил восточную и западную культуру, создав потрясающую серию изображений, в которой Супермен, Человек-паук, Капитан Америка и другие супергерои, гармонично вписываясь в захватывающие сюжеты традиционных китайских сказок, переносят зрителя в удивительный мир поп-арта, где всё не так просто, как кажется на первый взгляд…

Куклы. Автор: Jacky Tsai.

Куклы. Автор: Jacky Tsai.

 
На пенсии. Автор: Jacky Tsai.

На пенсии. Автор: Jacky Tsai.

 
Перетягивание каната. Автор: Jacky Tsai.

Перетягивание каната. Автор: Jacky Tsai.

 
Императрица, или женское лидерство. Автор: Jacky Tsai.

Императрица, или женское лидерство. Автор: Jacky Tsai.

 
Одна ночь в Макао. Автор: Jacky Tsai.

Одна ночь в Макао. Автор: Jacky Tsai.

 

Для большинства так и остаётся загадкой, а что же на самом деле автор хотел сказать данной серией работ. Ведь как не крути, а есть в них что-то такое, отчего поневоле начинаешь задумываться над происходящим вокруг. Быть может, таким образом, он акцентировал своё внимание на культурном различии, а может быть, просто шутки ради создал своеобразную пародию на окружающий мир и людей в нём…
Китайский спа-салон. Автор: Jacky Tsai.

Китайский спа-салон. Автор: Jacky Tsai.

 
Приключения покемона. Автор: Jacky Tsai.

Приключения покемона. Автор: Jacky Tsai.

 
Скалы. Автор: Jacky Tsai.

Скалы. Автор: Jacky Tsai.

 
Рынок рабов. Автор: Jacky Tsai.

Рынок рабов. Автор: Jacky Tsai.

 
Ночные игры. Автор: Jacky Tsai.

Ночные игры. Автор: Jacky Tsai.

 

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American Bum, или сюжеты традиционных китайских сказок на новый лад

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American Bum, или сюжеты традиционных китайских сказок на новый ладПодписаться на мой Instagram
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