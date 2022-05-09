American Bum, или сюжеты традиционных китайских сказок на новый лад

Похмелье (ночная версия). Автор: Jacky Tsai.
В своём творчестве современный художник Цай Джекки (Jacky Tsai) мастерски объединил восточную и западную культуру, создав потрясающую серию изображений, в которой Супермен, Человек-паук, Капитан Америка и другие супергерои, гармонично вписываясь в захватывающие сюжеты традиционных китайских сказок, переносят зрителя в удивительный мир поп-арта, где всё не так просто, как кажется на первый взгляд…
Куклы. Автор: Jacky Tsai.
На пенсии. Автор: Jacky Tsai.
Перетягивание каната. Автор: Jacky Tsai.
Императрица, или женское лидерство. Автор: Jacky Tsai.
Одна ночь в Макао. Автор: Jacky Tsai.
Для большинства так и остаётся загадкой, а что же на самом деле автор хотел сказать данной серией работ. Ведь как не крути, а есть в них что-то такое, отчего поневоле начинаешь задумываться над происходящим вокруг. Быть может, таким образом, он акцентировал своё внимание на культурном различии, а может быть, просто шутки ради создал своеобразную пародию на окружающий мир и людей в нём…
Китайский спа-салон. Автор: Jacky Tsai.
Приключения покемона. Автор: Jacky Tsai.
Скалы. Автор: Jacky Tsai.
Рынок рабов. Автор: Jacky Tsai.
Ночные игры. Автор: Jacky Tsai.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии