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5 фактов о сахаре, которые производители продуктов питания пытаются скрыть

Об этом мы знаем с детства: много сладкого — нельзя. Наши предки не умели получать рафинированный сахар, и организм современного человека по-прежнему не имеет защиты от его разрушительного действия на всё, начиная от зубов и заканчивая щитовидкой.

Тем не менее даже самые бдительные адепты ЗОЖ изо дня в день продолжают превышать суточную норму употребления глюкозы. Причина тому — незаметные подсластители, которые содержатся в большинстве привычных продуктов.

5 фактов о сахаре, которые производители продуктов питания пытаются скрыть

vs-t.ru делится советами о том, какие названия на этикетках должны стать стоп-сигналом при покупке и почему.

1. Скрытая угроза


По статистике, сахар добавляют в 74% всех готовых продуктов, которые оказываются на полках магазинов. Если вы при учете съеденного за день сахара посчитали только те несколько ложек, что добавляли в еду и напитки в течение дня, то это самообман. Норма употребления сахара в день — 30 граммов (6 чайных ложек).

Но если учесть перекусы на работе, десерты за обедом и сладкие йогурты на завтрак, реальная цифра окажется по-настоящему пугающей: в среднем каждый житель России съедает в общей сложности от 100 до 140 граммов сахара в день. Последите за собственным рационом в течение дня, внимательно записывая весь сахар, содержащийся в пище. Скорее всего, результат вас неприятно удивит.

2. Как это будет по-русски?


Чтобы сбить бдительных покупателей с толку, производители используют как минимум 61 синоним слова «сахар» на этикетках продукции. В числе самых популярных подсластителей — глюкоза, декстроза, мальтоза, патока, сорбитол, фруктоза, ячменный солод и множество разновидностей сиропов: от кукурузного до тростникового.

3. Обманный маневр


Один из главных сахарозаменителей, который внушает доверие практически каждому, — фруктоза. Несмотря на безобидное название, вызывающее ассоциации с полезными плодами, фруктоза оказывает на печень практически такое же влияние, как и алкоголь: разрушает её и вызывает патологии.

4. Большие гонки


Утверждение о том, что сахар помогает справиться с плохим настроением, неверно. Быстрый эффект от шоколадки или печенья, будь то заряд энергии или приступ эйфории, связан с повышением в крови уровня инсулина, за которым неизменно следует резкий спад: ведь в результате сахар опускается ниже положенной нормы, что приводит к головокружению, апатии, усталости, тошноте, сильной раздражительности и влечет за собой прочие симптомы гипогликемии.

5. Математический анализ


Всего одна банка газировки в день повышает вероятность смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы примерно на треть. Причина очевидна: очень высокое содержание сахара. К примеру, в половине литра колы содержится количество сахара, эквивалентное примерно 16 чайным ложкам.

vs-t.ru напоминает: один из этих пунктов может быть причиной плохого самочувствия или проблем с избавлением от лишних килограммов. Стоит начать внимательнее следить за количеством съедаемого сладкого и грамотно лимитировать количество десертов и сахаросодержащих продуктов. Не давайте производителям делать деньги на вашем здоровье! Также советуем поделиться этой статьёй с друзьями, чтобы повысить информированность.

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