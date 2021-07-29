Любопытное о Брюсе Ли
Вне всяких сомнений, Брюс Ли был и является настоящей легендой кино и боевых искусств. О его личности, силе воле и экстраординарных способностях написано очень много статей и даже книг.
Брюс Ли — это супермен своего времени, который неутомимо преодолевал все препятствия на пути к успеху. Благодаря своему упорству он смог не только в совершенстве освоить кунг-фу, но и стать первой в мире международной китайской суперзвездой, преодолев барьеры расы и национальности. Ниже представлены несколько фактов из биографии этого удивительного человека, которые могут вас удивить.
Он уехал из США в том числе, чтобы избежать неприятностей с законом.
Брюс Ли вырос на улицах Гонконга в 1950-х годах и еще ребенком состоял в банде под названием Тигры с Джанкшен-стрит. Однажды он даже избил сына известного члена Триады. В конце концов родители решили, что ему будет лучше уехать из страны, и отправили его в США.
Брюс Ли отстоял свое право преподавать кунг-фу в поединке.
В 1964 году Брюс начал преподавать боевые искусства в Калифорнии. В то время, как другие преподаватели учили кунг-фу только китайцев, он считал, что знаниями следует делиться со всеми, независимо от расовой принадлежности. В результате один из членов китайской общины, Вонг Джек Ман бросил Брюсу Ли вызов. В условиях поединка говорилось: если Брюс Ли проиграет, ему навсегда будет запрещено преподавать кунг-фу не китайцам. Разумеется, он выиграл и продолжил учить своему боевому искусству всех, кого принимал в ученики.
Его чрезмерно интенсивные тренировки однажды привели к травме позвоночника.
Тренировки Брюса Ли были трудными и опасными, даже если их выполнять со всеми предосторожностями. Но однажды он не разминаясь, выполнил упражнение со штангой весом 45 кг и получил при этом серьезное повреждение позвоночного нерва. Несмотря на предсказание врачей, Брюс Ли полностью оправился после травмы и сумел стать еще быстрее и сильнее, чем был до этого.
Среди его клиентов было немало знаменитостей.
В числе учеников Брюса Ли были такие известные люди, как Стив Маккуин, Джо Льюис, Чак Норрис, Джеймс Коберн и другие. Несмотря на то, что Брюс Ли пытался избавиться от знаменитостей, многократно поднимая цену на уроки, поток желающих не иссякал. Однажды он даже летал в Швейцарию, чтобы дать частные уроки Роману Полански.
Он был слишком быстр для камер.
Операторы не раз просили Брюса Ли наносить удары медленнее, чтобы камеры успели запечатлеть его движения.
Брюс Ли был отчасти немцем.
Дедушка Брюса Ли был наполовину немецкой национальности.
Он был быстрее, чем кто-либо из людей.
Брюс Ли придумал такой трюк: кто-то держит монету на открытой ладони и быстро сжимает ладонь в кулак. За эти доли секунды Брюс Ли успевал заменить монету на другую.
Однажды он случайно травмировал другого актера во время съемок.
Во время съемок фильма «Выход дракона» Брюс Ли нечаянно сломал руку актеру Бобу Уолу.
Он мог отжиматься всего на четырех пальцах.
Тренировки Брюса Ли включали в себя отжимания, при которых он упирался в пол только большими и указательными пальцами рук.
Брюс Ли владел техникой «однодюймового удара».
Эту технику он превосходно продемонстрировал на чемпионате 1964 года в Лонг Бич, когда сбил с ног своего партнера по спаррингу, переместив кулак всего на 2,54 см.
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