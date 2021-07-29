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Любопытное о Брюсе Ли

Любопытное о Брюсе Ли

Вне всяких сомнений, Брюс Ли был и является настоящей легендой кино и боевых искусств. О его личности, силе воле и экстраординарных способностях написано очень много статей и даже книг.


Брюс Ли — это супермен своего времени, который неутомимо преодолевал все препятствия на пути к успеху. Благодаря своему упорству он смог не только в совершенстве освоить кунг-фу, но и стать первой в мире международной китайской суперзвездой, преодолев барьеры расы и национальности. Ниже представлены несколько фактов из биографии этого удивительного человека, которые могут вас удивить.

Любопытное о Брюсе Ли

Он уехал из США в том числе, чтобы избежать неприятностей с законом.

Брюс Ли вырос на улицах Гонконга в 1950-х годах и еще ребенком состоял в банде под названием Тигры с Джанкшен-стрит. Однажды он даже избил сына известного члена Триады. В конце концов родители решили, что ему будет лучше уехать из страны, и отправили его в США.

Любопытное о Брюсе Ли

Брюс Ли отстоял свое право преподавать кунг-фу в поединке.

В 1964 году Брюс начал преподавать боевые искусства в Калифорнии. В то время, как другие преподаватели учили кунг-фу только китайцев, он считал, что знаниями следует делиться со всеми, независимо от расовой принадлежности. В результате один из членов китайской общины, Вонг Джек Ман бросил Брюсу Ли вызов.
В условиях поединка говорилось: если Брюс Ли проиграет, ему навсегда будет запрещено преподавать кунг-фу не китайцам. Разумеется, он выиграл и продолжил учить своему боевому искусству всех, кого принимал в ученики.

Любопытное о Брюсе Ли

Его чрезмерно интенсивные тренировки однажды привели к травме позвоночника.

Тренировки Брюса Ли были трудными и опасными, даже если их выполнять со всеми предосторожностями. Но однажды он не разминаясь, выполнил упражнение со штангой весом 45 кг и получил при этом серьезное повреждение позвоночного нерва. Несмотря на предсказание врачей, Брюс Ли полностью оправился после травмы и сумел стать еще быстрее и сильнее, чем был до этого.

Любопытное о Брюсе Ли

Среди его клиентов было немало знаменитостей.

В числе учеников Брюса Ли были такие известные люди, как Стив Маккуин, Джо Льюис, Чак Норрис, Джеймс Коберн и другие. Несмотря на то, что Брюс Ли пытался избавиться от знаменитостей, многократно поднимая цену на уроки, поток желающих не иссякал. Однажды он даже летал в Швейцарию, чтобы дать частные уроки Роману Полански.

Любопытное о Брюсе Ли

Он был слишком быстр для камер.

Операторы не раз просили Брюса Ли наносить удары медленнее, чтобы камеры успели запечатлеть его движения.

Любопытное о Брюсе Ли

Брюс Ли был отчасти немцем.

Дедушка Брюса Ли был наполовину немецкой национальности.

Любопытное о Брюсе Ли

Он был быстрее, чем кто-либо из людей.

Брюс Ли придумал такой трюк: кто-то держит монету на открытой ладони и быстро сжимает ладонь в кулак. За эти доли секунды Брюс Ли успевал заменить монету на другую.

Любопытное о Брюсе Ли

Однажды он случайно травмировал другого актера во время съемок.

Во время съемок фильма «Выход дракона» Брюс Ли нечаянно сломал руку актеру Бобу Уолу.

Любопытное о Брюсе Ли

Он мог отжиматься всего на четырех пальцах.

Тренировки Брюса Ли включали в себя отжимания, при которых он упирался в пол только большими и указательными пальцами рук.

Любопытное о Брюсе Ли

Брюс Ли владел техникой «однодюймового удара».

Эту технику он превосходно продемонстрировал на чемпионате 1964 года в Лонг Бич, когда сбил с ног своего партнера по спаррингу, переместив кулак всего на 2,54 см.

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