Чешские долгожители в объективе Jan Langer

Время оставляет отметины на лице каждого из нас, порой изменяя нашу внешность до неузнаваемости. Однако, в образе каждого человека есть что-то неуловимое, присущее только ему, что-то, заставляющее узнавать его на улице даже спустя десятилетия, и это что-то неподвластно времени.







Фотограф Jan Langer попытался отразить этот момент в своей новой серии «Лица столетия» («Faces Of Century»), в которую вошло более десятка портретов жителей Чехии в возрасте старше 100 лет. К этим портретам прилагаются фотографии из личных архивов долгожителей, на которых они запечатлены ещё совсем молодыми.







Marie Burešová.





Ludvík Chybík.



Antonín Kovář.



Vlasta Čížková.



Marie Fejfarová.



Antonín Baldrman.



Prokop Vejdělek.



Anna Pochobradská.



Bedřiška Köhlerová.



Vincenc Jetelina.



Stanislav Spáčil.



Ludmila Vysloužilová.



Anna Vašinová.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





