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Чешские долгожители в объективе Jan Langer

Время оставляет отметины на лице каждого из нас, порой изменяя нашу внешность до неузнаваемости. Однако, в образе каждого человека есть что-то неуловимое, присущее только ему, что-то, заставляющее узнавать его на улице даже спустя десятилетия, и это что-то неподвластно времени.

Чешские долгожители в объективе Jan Langer

Фотограф Jan Langer попытался отразить этот момент в своей новой серии «Лица столетия» («Faces Of Century»), в которую вошло более десятка портретов жителей Чехии в возрасте старше 100 лет. К этим портретам прилагаются фотографии из личных архивов долгожителей, на которых они запечатлены ещё совсем молодыми.

Чешские долгожители в объективе Jan Langer

Marie Burešová.

Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Ludvík Chybík.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Antonín Kovář.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Vlasta Čížková.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Marie Fejfarová.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Antonín Baldrman.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Prokop Vejdělek.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Anna Pochobradská.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Bedřiška Köhlerová.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Vincenc Jetelina.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Stanislav Spáčil.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Ludmila Vysloužilová.
Чешские долгожители в объективе Jan Langer
Anna Vašinová.

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