Попкорн, бастурма, оладьи: 5 оригинальных блюд из куриного филе

Куриное филе считается универсальным продуктом. Из него можно приготовить не только первые и вторые блюда в виде супов, рагу и тушёной картошки. В нашей подборке собраны одни из самых популярных и доступных рецептов с белым мясом, которые можно подать не только в узком семейном кругу, а и на праздничном застолье.
1. Лаваш с начинкой по-мексикански
Лаваш с куриной начинкой под томатным соусом. \ Фото: thecookierookie.com.
Тонкий нежный лаваш с сочной мясной начинкой под томатным соусом с острым перцем — отличный вариант для сытного перекуса в традиционном мексиканском стиле.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 0,5 кг;
• Лаваш тонкий листовой – 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Томаты среднего размера с плотной мякотью – 2-3 шт;
• Лук-шалот небольшой – 1-2 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Чили – 1 стручок;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки;
• Кинза свежая – 7-8 веточек;
• Сметана – опционально.
Рулетики с курицей по-мексикански. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Мякоть промокнуть бумажными полотенцами;
• И нарезать соломкой или небольшим кубиком;
• Обжарить десять-двенадцать минут на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Приправить красным молотым перцем;
• Перемешать;
• Снять с огня и смешать со сметаной (две-три столовые ложки);
• Томаты вымыть;
• Снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Обжарить одну-две минуты на той же сковороде, где готовилось мясо (при необходимости можно добавить немного масла);
• Перец чили вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкими кольцами;
• Добавить к томатам;
• Лук и чеснок очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Высыпать в сковородку;
• Сдобрить солью, сахаром и чёрным молотым перцем;
• Тушить на среднем огне до готовности (примерно пятнадцать минут, периодически помешивая);
• Лаваш разрезать на четыре равномерные части;
• В центр каждого кусочка, отступая от края, выложить куриную начинку;
• Посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной кинзой;
• Сформировать плотные рулетики;
• На дно формы для запекания выложить половину томатного соуса;
• Затем плотно друг к другу положить рулетики;
• Залить оставшимся соусом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на десять-двенадцать минут;
• Готовые рулетики подавать к столу горячими или тёплыми.
2. Оладушки
Куриные оладушки. \ Фото: blondelish.com.
Оладьи могут быть не только классическими, яблочными, овощными или грибными, а и куриными. Лучше всего их подавать как самостоятельное блюдо со сметаной, соусом или сладкой горчицей, а также при желании можно подать с гарниром из отварного картофеля или риса.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Кефир средней жирности – 0,5 стакана;
• Мука – 1 неполный на два пальца стакан;
• Сода – 1 ч.л. без горки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – 6-8 веточек;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Оладьи из курицы. \ Фото: allchickenrecipes.com.
Способ приготовления:
• Яйца смешать с кефиром комнатной температуры;
• И хорошенько взбить;
• Затем добавить муку с содой;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Замесить тесто;
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить салфетками или бумажными полотенцами;
• Вместе с петрушкой пропустить через мясорубку с крупной сеткой;
• Соединить с тестом;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Дать тесту постоять в тёплом месте примерно двадцать минут;
• Обжарить оладьи до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла.
3. Попкорн
Куриный попкорн. \ Фото:
С сыром, сладкий, глазированный, классический, солёный – попкорн, который так нравится взрослым и детям. Но что если это не просто воздушная кукуруза с различными вкусами, а хрустящее лакомство, приготовленное из куриного филе?
Ингредиенты:
• Филе куриное – 0,5 кг;
• Чеснок – 1-2 зубка;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Парика молотая копчёная – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Мука – 2,5 ст.л;
• Крахмал – 2,5 ст.л;
• Водка – 1,5 ст.л;
• Сметана – опционально;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки;
• Лёд – опционально.
Попкорн из курицы. \ Фото: wearesovegan.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• В миске смешать смесь молотых перцев с пропущенным через пресс или натёртым на мелкой тёрке чесноком, хлопьями чили и молотой паприкой;
• В получившейся массе обвалять мясные кусочки со всех сторон и оставить на пятнадцать-двадцать минут;
• В другой ёмкости смешать муку с крахмалом, солью, смесью молотых перцев, льдом (примерно шесть-восемь кубиков), сметаной (0,5 стакана) и водкой;
• В сотейнике разогреть примерно стакан-полтора оливкового или растительного масла;
• Каждый куриный кусочек мяса опустить в кляр;
• И обжарить в разогретом масле три-пять минут;
• Готовый куриный попкорн выложить на бумажные полотенца;
• Остудить до комнатной температуры и подать к столу.
4. Бастурма
Куриная бастурма. \ Фото: i.ytimg.com.
Пряная и ароматная бастурма из куриного филе станет отличным дополнением к бутербродам как в повседневной жизни, так и на праздничном столе.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 0,5 кг;
• Красное полусухое вино – 0,5 стакана;
• Паприка молотая сладкая – 2,5 ст.л;
• Перец чили молотый – по вкусу;
• Чабрец сушёный – по вкусу;
• Розмарин сушёный – по вкусу;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Лист лавровый молотый – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – 1 стакан (или по вкусу).
Бастурма из курицы. \ Фото: topangasfinest.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе зачистить от всего лишнего и вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить как следует бумажными полотенцами или салфетками;
• В глубокой миске смешать соль с молотым лавровым листом, пропущенным через пресс или натёртым на мелкой тёрке чесноком, розмарином, смесью молотых перцев, паприкой, чили и чабрецом;
• Перемешать до однородной массы;
• В получившейся смеси обвалять кусок филе со всех сторон;
• Вместе со специями выложить мясо на пищевую плёнку и плотно замотать;
• Положить в холодильник на сутки;
• Через сутки куриное филе промыть под холодной проточной водой;
• Как следует просушить;
• В глубокой ёмкости смешать вино с чёрным молотым перцем, розмарином, чабрецом, паприкой, молотым чили;
• В получившейся смеси обвалять кусок мяса, как следует натирая со всех сторон;
• Затем филе плотно замотать в марлю;
• С помощью толстой иглы протянуть нитку через филе;
• Закрепить два конца между собой;
• Кусочек мяса подвесить в хорошо проветриваемом месте;
• Оставить на три-четыре дня;
• После бастурму можно подавать к столу.
5. С соевым соусом
Курица с соевым соусом. \ Фото: images.immediate.co.uk.
Хотите порадовать себя и своих близких сочным, ароматным и румяным мясом? Тогда нет ничего лучше и проще, чем куриное филе в соевом соусе.
Ингредиенты:
• Куриное филе — 1 шт;
• Соус соевый — опционально;
• Белое десертное вино — опционально;
• Белое сухое вино — опционально;
• Сахар — по вкусу;
• Корень имбиря молотый — по вкусу;
• Семена кунжута — опционально;
• Болгарский красный перец крупный — 1 шт;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Курочка под соевым соусом. \ Фото: mybakingaddiction.com.
Способ приготовления:
• В глубокой сковороде с толстым дном смешать сахар (одна столовая ложка) с белым сухим вином (три столовые ложки), белым десертным вином (три столовые ложки) и соевым соусом (три столовые ложки);
• Перемешать и на среднем огне довести смесь до кипения;
• Добавить молотый имбирь;
• Варить соус на среднем огне до тех пор, пока он не начнёт загустевать;
• Куриное филе вымыть, зачистить и просушить;
• Нарезать соломкой;
• Выложить на другую сковороду и обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Затем добавить нарезанный соломкой красный болгарский перец;
• Готовить восемь-десять минут;
• Обжаренный перец выложить на тарелку, а курицу в сковороду с соусом;
• Готовить три-четыре минуты;
• После подать к столу, украсив кусочками жареного перца.
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