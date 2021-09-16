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Документальные фотографии, сделанные в России через несколько лет после развала Советского Союза


Документальные фотографии, сделанные в России через несколько лет после развала Советского Союза

 

Время экономического кризиса, который обрушился на России и многие постсоветские республики после развала СССР называют сегодня "лихими девяностыми". Это было не самое лучшее время для страны и простых граждан: дефицит продуктов, невыплаты зарплат, забастовки и разгул преступности. Сегодня фотографии тех лет позволяют увидеть, как всё было.

1. Сергей Кириенко и Борис Ельцин


Неожиданное назначение Сергея Кириенко.

Неожиданное назначение Сергея Кириенко.

23 марта 1998 года Кириенко назначен исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации после отставки кабинета Виктора Черномырдина. В тот день Ельцин выбирал между генералом Андреем Николаевым и Кириенко. Борису Ельцину на посту премьера требовался молодой и энергичный политик, и после первой же встречи Ельцину понравились идеи и стиль мышления Кириенко.

2. «Рельсовая война»


Шахтерские митинги. Россия, 1998 год.

Шахтерские митинги. Россия, 1998 год.

1 мая 1998 года в шахтерском городе Анжеро-Судженске в Кузбассе шахтеры объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Началась цепная реакция, и через несколько дней в голодовке уже участвовали десятки шахтеров. 11 июня 1998 года настал новый этап противостояний — шахтеры приехали в Москву и расположились на Горбатом мосту.

3. Шахтеры Инты и Воркуты


Шахтеры прибывшие в Москву.

Шахтеры прибывшие в Москву.

Через несколько дней митинг у Дома правительства РФ стал центром притяжения оппозиционных сил и центром политической жизни страны.

4. Митинг у Дома Правительства РФ


Шахтеры Воркуты.

Шахтеры Воркуты.

Летом 1998 года за счёт бюджетных средств были погашены долги по зарплате шахтерам, что стало причиной нарушения условий займа Международного банка реконструкции и развития. Всё это ускорило приближение финансового криза.

5. Борис Ельцин и Виктор Черномырдин


Борис Ельцин отправляет правительство Сергея Кириенко в отставку.

Борис Ельцин отправляет правительство Сергея Кириенко в отставку.

 

6. Август 1998 года


Утро на Ленинградском проспекте.

Утро на Ленинградском проспекте.

Кризис начал набирать обороты и рядом с закрытыми обменниками сразу расцвёл черный валютный рынок направленный на получение прибыли от изменения курса валют.

7. Обмен валют


Валютно-обменные операции около Киевского вокзала в Москве.

Валютно-обменные операции около Киевского вокзала в Москве.

Финансовый упадок 1998 года был одним из самых затяжных и тяжёлых экономических кризисов в истории России, который произошёл на фоне тяжёлой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной внутренней политикой.

8. «Чёрный август»


Очередь в один из московских обменников.

Очередь в один из московских обменников.

Дефолт в России стал причиной внутреннего долга и потери 96 миллиардов долларов. Рубль практически обесценился, а размер внешнего долга при этом составил не менее 220 миллиардов долларов.

9. Массовая скупка товаров


Москвич с мешком муки в центре города.

Москвич с мешком муки в центре города.

 

10. Последствия дефолта


Жители Москвы везут из магазинов бытовую технику и электронику.

Жители Москвы везут из магазинов бытовую технику и электронику.

В течение нескольких месяцев после объявления дефолта правительство страны и руководство Центрального банка Российской Федерации ушло в отставку. Экономика государства получила тяжёлый удар, в результате которого девальвировался рубль и произошёл значительный спад уровня жизни населения.

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Документальные фотографии, сделанные в России через несколько лет после развала Советского Союза

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Документальные фотографии, сделанные в России через несколько лет после развала Советского СоюзаПодписаться на мой Instagram
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