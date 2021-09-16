Документальные фотографии, сделанные в России через несколько лет после развала Советского Союза

Время экономического кризиса, который обрушился на России и многие постсоветские республики после развала СССР называют сегодня "лихими девяностыми". Это было не самое лучшее время для страны и простых граждан: дефицит продуктов, невыплаты зарплат, забастовки и разгул преступности. Сегодня фотографии тех лет позволяют увидеть, как всё было.
1. Сергей Кириенко и Борис Ельцин
Неожиданное назначение Сергея Кириенко.
23 марта 1998 года Кириенко назначен исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации после отставки кабинета Виктора Черномырдина. В тот день Ельцин выбирал между генералом Андреем Николаевым и Кириенко. Борису Ельцину на посту премьера требовался молодой и энергичный политик, и после первой же встречи Ельцину понравились идеи и стиль мышления Кириенко.
2. «Рельсовая война»
Шахтерские митинги. Россия, 1998 год.
1 мая 1998 года в шахтерском городе Анжеро-Судженске в Кузбассе шахтеры объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Началась цепная реакция, и через несколько дней в голодовке уже участвовали десятки шахтеров. 11 июня 1998 года настал новый этап противостояний — шахтеры приехали в Москву и расположились на Горбатом мосту.
3. Шахтеры Инты и Воркуты
Шахтеры прибывшие в Москву.
Через несколько дней митинг у Дома правительства РФ стал центром притяжения оппозиционных сил и центром политической жизни страны.
4. Митинг у Дома Правительства РФ
Шахтеры Воркуты.
Летом 1998 года за счёт бюджетных средств были погашены долги по зарплате шахтерам, что стало причиной нарушения условий займа Международного банка реконструкции и развития. Всё это ускорило приближение финансового криза.
5. Борис Ельцин и Виктор Черномырдин
Борис Ельцин отправляет правительство Сергея Кириенко в отставку.
6. Август 1998 года
Утро на Ленинградском проспекте.
Кризис начал набирать обороты и рядом с закрытыми обменниками сразу расцвёл черный валютный рынок направленный на получение прибыли от изменения курса валют.
7. Обмен валют
Валютно-обменные операции около Киевского вокзала в Москве.
Финансовый упадок 1998 года был одним из самых затяжных и тяжёлых экономических кризисов в истории России, который произошёл на фоне тяжёлой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной внутренней политикой.
8. «Чёрный август»
Очередь в один из московских обменников.
Дефолт в России стал причиной внутреннего долга и потери 96 миллиардов долларов. Рубль практически обесценился, а размер внешнего долга при этом составил не менее 220 миллиардов долларов.
9. Массовая скупка товаров
Москвич с мешком муки в центре города.
10. Последствия дефолта
Жители Москвы везут из магазинов бытовую технику и электронику.
В течение нескольких месяцев после объявления дефолта правительство страны и руководство Центрального банка Российской Федерации ушло в отставку. Экономика государства получила тяжёлый удар, в результате которого девальвировался рубль и произошёл значительный спад уровня жизни населения.
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