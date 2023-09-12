10 «неприступных» тюрем, из которых всё же удавалось совершить побег

Тюрьма - место для преступников, и предполагается, что у заключённых нет возможности совершить побег. Но тяга к свободе такова, что время от времени даже из самых охраняемых тюрем бегут, проявляя чудеса изобретательности. Причём история знает весьма занимательные случае, когда побеги совершали из тюрем, о которых ходила слава надёжных и неприступных.
1. Свинцовая тюрьма
Дворец дожей, Венеция, Италия, 1756
Итальянский авантюрист, писатель и известный плейбой Джакомо Казанова когда-то был заключен в печально известной тюрьме Пьомби («Свинцовая тюрьма») за оскорбление религии и «правил порядочности». 30-летнего Казанову упекли за решетку почти сразу после ареста 26 июля 1755, приговорив его к 5 годам тюремного заключения. После того, как ему было отказано в суде и даже не удосужились объяснить, по какому именно обвинению был вынесен приговор, Казанова спланировал побег с помощью священника-отступника, который находился в соседней камере. Священник использовал заточенный прут, чтобы проделать дыру в потолке, выбрался через нее и проделал дыру в потолке камеры Казановы. Авантюрист оставил после себя в камере записку со словами из Псалма «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Казанова подробно описал это бегство 30 лет спустя в одной из своих книг.
2. Тюрьма Имралы
Тюрьма Имралы. Мраморное море, Турция, 1975
Еще в 1940-х годах турецкое правительство начало активно бороться с контрабандистами наркотиков. Билли Хэйс был молодым американским студентом, которого арестовали за контрабанду 1,8 килограмма гашиша в Турции. Спустя 4 года, за два месяца до его освобождения, он узнал, что ему увеличили срок заключения до пожизненного, и Билли перевели в психиатрическую тюремную больницу. В конце концов, его срок был «сокращен» до 30 лет, и американца перевели в тюрьму Имралы 11 июля 1975 года, но он пробыл там всего несколько месяцев. 2 октября 1975 года, после 3 бесплодных попыток побега, Хэйс сбежал из островной тюрьмы, похитив гребную лодку, на которой доплыл до Бандырмы. Там его спрятали местные жители. Потом он отправился в Грецию, откуда был депортирован в Франкфурт, Германия, где будущего писателя продержали несколько недель за решеткой, прежде чем он наконец получил свободу. Хэйс написал о своем побеге в книге «Полуночный экспресс», по которой позже был снят одноименный фильм.
3. Тюрьма Либби
Тюрьма Либби. Ричмонд, Вирджиния, 1864
Гражданская война в Соединенных Штатах стала позорной в ракурсе ужасных тюремных условий, как у Союза, так и у Конфедерации южных штатов. Тюрьма южного города Андерсонвилль была известна своим наплевательским отношением к заключенным, но никому не удалось сбежать из нее. Этого нельзя сказать о тюрьме Либби в Ричмонде, в которой в 1864 году произошел единственный побег, и он был действительно эпичным. В феврале 1864г. в общей сложности 109 офицерам Союза удалось бежать из тюрьмы Либби.
Побег возглавлял полковник Томас Роуз из 77-го пехотного полка Пенсильвании, который прокопал со своими захваченными в плен подчиненными 15-метровый туннель, ведущий к близлежайшему пустырю. Поскольку никто не верил, что из тюрьмы можно сбежать, охранники даже не обратили внимание на множество людей, выходящих через ворота на соседнем участке. Тревогу подняли только через 12 часов, и половине беглецов удалось удачно скрыться.
4. Лондонский Тауэр
Лондонский Тауэр. Англия, 1597
Джон Джерард был священником-иезуитом, который работал втайне от властей, поскольку в елизаветинскую эпоху работников католической церкви преследовали. Священник стал известен тем, что ему удавалось избегать ареста в течение почти десятилетия, но в конечном итоге Джон все же попал в печально известный Лондонский Тауэр, где его пытали за предполагаемые преступления. Тауэр был известен как тюрьма, в которую многие люди только входили, и никогда не выходили назад, но этого нельзя сказать о Джерарде. В ночь на 3 октября 1597 года Джерард сбежал из Тауэра вместе Николасом Оуэном, иезуитом, наиболее известным как «Маленький Иоанн». Им передали «с воли» веревку, по которой Джерард и спустился со стены, несмотря на то, что его руки были изуродованы пытками. После побега в континентальную Европу Джерард написал книгу о своих пытках и побеге
5. Лагерь 14
Лагерь 14. Северная Корея, 2005
Корейская Народно-Демократическая Республика, более известная во всем мире как Северная Корея, известна тем, что является одним из самых авторитарных правительств на планете. При местной диктатуре люди практически не имеют никаких прав, а те, кого арестовывают за малейшие проступки, оказываются в «трудовых лагерях», что зачастую равносильно смертному приговорам из-за адских условий и отсутствия пищи в лагерях.
Шин Дон Хёк - единственный человек, который, как известно, родился в тюремном лагере, сумел сбежать из него и выжил, чтобы рассказать миру о своем испытании. Всю свою жизнь он голодал, подвергался пыткам и был вынужден работать в каторжных условиях, но, что хуже всего, его заставляли наблюдать за казнью его матери и брата. Когда ему было 23 года, Шин Дон Хёк перелез через высоковольтный забор и сбежал в Китай, затем в Южную Корею и, наконец, в Соединенные Штаты. Его удивительное испытание было задокументировано в книге Блейна Хардена.
6. Бастилия
Бастилия. Париж, Франция, 1465
Бастилия является одной из самых печально известных тюрем в мире. 14 июля 1789 года крепость-тюрьма была атакована толпой повстанцев, и это событие до сих пор каждый год отмечается во Франции как День взятия Бастилии. Бастилия использовалась королями Франции как государственная тюрьма, и она была хорошо известна как место, из которого никто никогда не мог сбежать. Несмотря на это утверждение, в течение столетий несколько людей все же сумели сбежать. Одним из таких беглецов был Антуан де Шабанн, граф Дамартин.
Людовик XI посадил Антуана в тюрьму из-за того, что он состоял в Лиге общественного благосостояния, группе дворян, бросивших вызов власти короля. В марте 1465 г. графу удалось бежать на лодке и вернуться в Лигу. Позже в том же году Лига и король подписали Конфланский договор, который положил конец спору между дворянами и королем.
7. Тюрьма Санте
Тюрьма Санте. Париж, Франция, 1986
Санте, расположенная на востоке парижского района Монпарнас, является одной из самых печально известных тюрем во Франции и единственной находящейся в черте города. С тех пор, как тюрьма была введена в эксплуатацию в 1867 году, было совершено всего три побега. В 1927 году один человек вышел на волю по ложному приказу об освобождении, а в 1978 году заключенного убили при попытке к бегству. Но самая интересная история смелого побега из тюрьмы произошла в 1986 году, когда Мишелю Важуру удалось сбежать с помощью своей жены Надин с помощью... вертолета. Пока Мишель отбывал длительный срок за убийство и вооруженное ограбление, Надин Важур под вымышленным именем прошла летные курсы. Затем она взяла в аренду вертолет и подлетела к крыше тюрьмы, с которой забрала своего мужа.
8. Тюрьма Люин
Тюрьма Люин. Франция, 2001
Это может показаться сумасшествием - сбежать на вертолете из тюрьмы, но подобное случается не настолько редко, как многие могут подумать. Паскаль Пайе не только сумел сбежать из тюрьмы Люин на вертолете, но и дважды помог сбежать другим. Люин — это исправительное учреждение с максимальной степенью безопасности, расположенное на юге Франции, и, хотя его рекламируют как максимально защищенное от побега, правда состоит в том, что в нем было совершено несколько успешных побегов.
Пайе удалось сбежать на вертолете в 2001 году, а два года спустя снова прилетел в тюрьму на вертолете, чтобы спасти нескольких своих приятелей. В конце концов, его снова арестовали и поместили в тюрьму в Грассе, где он содержался в одиночной камере. Во время празднования Дня взятия Бастилии четверым его приятелям удалось угнать вертолет, который они использовали, чтобы освободить Пайе в третий раз. Пайе был снова арестован в Испании и отбывает срок в секретном месте где-то во Франции.
9. Шталаг Люфт III
Шталаг Люфт III. Польша, 1944
Во время Второй мировой войны Люфтваффе организовал лагерь для военнопленных под названием Шталаг Люфт III в Сагане, Польша. Лагерь использовался для размещения военнопленных, захваченных в союзных странах (большинство было из Соединенного Королевства). Лагерь был построен на песчаном грунте, который, как считается, делает прокладку туннелей невозможной. Несмотря на это, приложив титанические усилия, британским заключенным удалось выкопать три туннеля по названиям Том, Дик и Гарри. Том был найден и уничтожен немцами, Дик использовался для складирования почвы и припасов, а Гарри стал основным путем спасения для 76 человек, которым удалось проползти через туннель, длиной 102 метра, а диаметром всего 0,6 метра. Из-за песчаных грунтов пришлось копать на глубине 9 метров.
10. Алькатрас
Алькатрас. Сан-Франциско, Калифорния, 1962
Алькатрас известен тем, что из него невозможно бежать, но это не совсем так. За долгие годы в тюрьме было несколько попыток побега, но ни одна из них не стала настолько печально известной, как та, которая произошла в 1962 году, когда Джон и Кларенс Энглины объединились с Фрэнком Моррисом, чтобы сбежать. Заключенные вылепили муляжи своих голов из туалетной бумаги, зубной пасты, человеческих волос и бетонной пыли, и положили их в свои койки, чтобы охранники думали, что заключенные спят на своих местах. Они проделали с помощью ложек небольшое отверстие в стене своей камеры и выбрались в служебный туннель, затем уплыли с острова.
Официальное сообщение гласит, что трое мужчин погибли в ледяных водах залива Сан-Франциско, но многие верят, что они все еще живы. На протяжении многих лет ходили истории о том, что их видели где-то в Мексике. Их подвиг был увековечен в популярном фильме с Клинтом Иствудом «Побег из Алькатраса» в 1979 году.
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