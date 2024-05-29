Как быстро вывести алкоголь из организма

Есть ли какой-то способ оперативно вывести алкоголь из организма? Наверняка каждый хотя бы раз спрашивал себя о этом. На самом деле подобный вопрос отнюдь не тривиальный. Способы побыстрее протрезветь, конечно же, существуют…







Правда, как это часто бывает в нашей жизни, «есть нюанс», причем в данном случае он не один.

Протрезветь может быть не просто.Для того, чтобы ответить на вопрос о том, как можно быстро вывести алкоголь из крови, придется разобраться, как долго он сохраняется в организме в принципе и каким образом его покидает. Напомним, что опьянение происходит в результате попадания в кровь этилового спирта и продуктов его распада. В небольшом количестве этанол вырабатывается человеческим организмом самостоятельно, а потому от природы в нас есть механизмы, позволяющие «утилизировать» это вещество с течением времени. Условно разделить их можно на две большие категории – механизмы, выводящие спирт, и механизмы, расщепляющие спирт.По-настоящему помочь могут только врачи.Выводится этиловый спирт из организма через легкие, кожу, а также вместе с мочой в момент отправления малой нужды. Правда, есть маленькое «но». При алкогольном опьянении все эти и некоторые другие подобные механизмы выводят абсолютным минимум ядовитого вещества. Большая же часть спирта расщепляется в результате окисления и последующего превращения в уксусную кислоту, также необходимую для работы организма, которая затем распадается на воду и углекислый газ. За процесс расщепления этанола в человеческом организме отвечает печень, именно она утилизирует основную массу поднимающих настроение ядов.Все не просто со спиртным.Зная все это, несложно догадаться, что у разных людей выведение и расщепление спирта занимает разное время. В первую очередь на скорость «утилизации» влияет состояние организма, здоровье человека: масса тела, наличие лишнего веса, хронических заболеваний, генетические предрасположенности и состояние печени. Серьезное влияние на скорость выведения/расщепления оказывает пол человека. Обычно мужчины трезвеют быстрее женщин. В среднем представители сильной половины теряют 0.1-0.15 промилле в час. Представители прекрасной половины – 0.08-0.1 промилле в час. Для понимания: по закону опьянением считается наличие в крови 0.3 промилле. Само собой, не стоит рассчитывать, что у вас идеальное состояние здоровья и вы протрезвеете за 3 часа. Тем более, что помимо содержания алкоголя в крови, есть требования к содержанию алкоголя в выдыхаемом воздухе. И это значения не всегда имеют прямую линейную взаимосвязь…Лучше не пить в принципе.Что же касается ответа на поставленный вопрос, то ускорить процесс выведения или расщепления этилового спирта практически невозможно. Единственный по-настоящему действенный способ – это медицинская помощь человеку в стационаре с установкой специальной капельницы, заправленной реополиглюкином, глюкозой и некоторыми другие специализированными веществами. Проблема лишь в том, что такие капельницы ставят лишь в том случае, когда человека нужно спасать от тяжелого отравления спиртом, угрожающего его жизни и здоровью. Другие, в том числе «кустарные» способы ускорения метаболизма не оказывают существенного влияния на процесс выведения.Очистить организм не просто.Чисто теоретически, быстрее протрезветь может помочь янтарная кислота, другие витаминные аптечные препараты, а также активированный уголь. Правда, «баловаться» таблетками тоже не рекомендуется, так как у отдельного человека могут быть те или иные противопоказания. Например, янтарную кислоту нельзя употреблять при язвенных болезнях (и не только). Также в теории делу расщепления помогают различные «тещины советы» в духе повышения физической активности (только, если все очень хорошо с сердцем!), а также употребление горячего бульона с тмином и корицей, прогулка по свежему воздуху и употребление большого количества теплой воды. Эффективность каждого подобного способа «протрезвления» серьезно корректируется общим состоянием здоровья и индивидуальным особенностями организма. Поэтому рассчитывать на них все-таки не стоит. А значит, если через несколько часов нужно садиться за руль, то самое правильное решение – не пить спиртного в принципе.