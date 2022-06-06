Не просто «Мордашка»: 7 уроков стиля легендарной Одри Хепбёрн, которым стоит поучиться

7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Кажется, мода была всегда. Сколько существует человек, столько существует и его стремление соответствовать, быть «в тренде». Даже несмотря на то, что самое понятие тренд появилось не так уж давно. И хотя мода изменчива до одури (в этом её суть), но во все времена находились свои иконы стиля, подрожать которым стремились многие. Одной из самых значимых (и хрупких) фигур прошлого века стала эльфоподобная Одри Хепбёрн. Её красота, достоинство и шарм до сих пор заставляют миллионы девушек примерять маленькое черное платье и огромные очки cat eye. Что значит, одеваться как Одри? Некоторые секреты стиля легендарной актрисы мы раскроем в этом обзоре.
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Одри Хепбёрн была настоящим олицетворением не стареющей классики, изящного шика без лишнего пафоса. Вот почему даже сегодня любой её образ смотрится гармонично и совсем даже не «ретро». Стилю легендарной актрисы посвящена не одна книга. К примеру, эти советы мы нашли в любопытном сборнике «Стиль Одри» (Audrey Style, Pamela Clarke Keogh) и спешим поделиться с вами. Чему следует поучиться у хурпкой красавицы Хепбёрн?
1.Лучше меньше, да лучше
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Когда Одри прославилась, любой модный дом был готов одевать её с головы до пят. Но детство актрисы, несмотря на благородную родословную(её мать баронесса Элла ван Хеемстра происходила из старинного и влиятельного голландского рода) нельзя была назвать счастливым и зажиточным. Годы немецкой оккупации Нидерландов, голода и репрессий семьи Одри даже спустя десятилетия будут причиной депрессий легендарной актрисы. Но там же следует искать и один из ключевых аспектов её стиля: аристократическое прошлое в паре с нищетой воспитали привычку не страдать «вещизмом». А иметь немного одежды, но отменного качества и простого кроя с минимумом деталей. То, что будет служить годами. Стоит последовать совету, правда?
2.Чёрное и белое
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Одри была иконой стиля и настоящим «трендсеттором» своего времени. Но при этом и на экране, и вне его гардероб актрисы редко блистал яркими красками. Хепбёрн как никто оставалась верна классической чёрно-белое гамме. И этому тоже стоит поучиться. Подобное сочетание цветов всегда выглядит актуально и уж точно подойдёт любому типу внешности. Возьмите на вооружение один из любимых образов оскораносной актрисы: чёрная водолазка с высоким горлом в тандеме со слегка укороченными чёрными брюками, нейтральными балетками или удобными лоферами. Такой наряд и сегодня выглядит актуально. И совсем не скучно, несмотря на скромную цветовую гамму.
3.Открытые плечи
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Но никакого вульгарного декольте. Платье без рукавов из фильма «Сабрина» (1954) произвело настоящую мини-революцию, и подобный крой стал визитной карточкой актрисы. Хотите сделать акцент на хрупкие плечи и линию ключиц? Присмотритесь к данному фасону. Ведь он будет уместен и в офисе, и на вечеринке.
4.Класиическое вечернее платье
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Помните эту легендарную сцену из «Завтрака у Тиффани»? Длинное платье максимально простого кроя точно по фигуре стало настоящей классикой. А поскольку хотя бы одно вечернее платье просто обязано быть в гардеробе каждой женщины, советуем сделать выбор в пользу подобной модели. Вы всегда будете выглядеть сногсшибательно, а заодно сможете менять свой образ до неузнаваемости благодаря ярким аксессуарам. Или ограничиться «скромными» бриллиантовыми сережками, как в той самой сцене.
5. Маленькое Чёрное Платье – в каждый шкаф!
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Наверное, любимым предметом гардероба актрисы и самой узнаваемой его частью было именно оно – маленькое черное платье. Чуть длиннее или чуть короче, с рукавами или без - но эта вещь просто обязана быть в гардеробе каждой. Простейшая вещь, но как выгодно подчеркивает естественную красоту. А носить его можно и днём на работу, и вечером на свидание, дополнив аксессуарами, вроде массивного колье.
6. Крупные очки
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Пройтись без макияжа, скрыть следы недосыпа ил просто выглядеть стильно – полностью тёмные очки в крупной оправе надёжный друг и хранитель секретов каждой девушки. Доказано Одри. Главное, выбрать подходящую именно вашему лицу форму.
7. Больше характера!
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Пожалуй, главный секрет стиля Одри – её личность. Что бы не надевала красавица, она всегда оставалась собой: улыбчивой, отзывчивой, любящей посмеяться, несмотря на неизменно лёгкую печаль во взгляде. Будьте смелее и не бойтесь делать то, что нравится, и тогда в любом наряде вы будете звездой.
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