Почему сказка «Снежная королева» -совсем не детское произведение, и Какие тайные смыслы в ней скрыты

Знаменитая, любимая многими людьми по всему миру, новогодняя сказочная история «Снежная королева» Андерсена — совсем не для детей. Писатель написал очень серьёзное иносказательное произведение, где слишком много взрослого, загадочного, непонятного и таинственного. Это сложная, полная трагизма философская новелла. На самом деле вся сказка — это завуалированное библейское послание. Какие же тайные смыслы зашифровал Андерсен в своём творении?
Поучительная история
Сказка ложь, да в ней намёк! Эти слова незабвенного Александра Сергеевича знает, наверное, каждый. Они как никогда актуальны для данного произведения Ганса Христиана Андерсена. Прекрасная зимняя история повествует об извечной борьбе добра со злом, в очередной раз доказывая, что первое всегда неизменно побеждает. Эта сказка о самой главной жизненной ценности — любви. Она проходит все круги ада, все возможные и невозможные испытания и искушения, но в конце приносит столь необходимое спасение.
В «Снежной королеве» бесконечно переплелись множество разных человеческих судеб. Здесь столько глубоких эмоций, столько противоречивых характеров и чувств! На примерах героев можно учиться истинным ценностям и избавляться от пороков. Что же побудило детского писателя создать этот философский шедевр?
Ганс Христиан Андерсен.
Учебник жизни, списанный с натуры
Ганс Христиан Андерсен всегда считал «Снежную королеву» - сказкой всей своей жизни. Она не просто стала самым длинным его произведением, она тесно связана с глубокими личными переживаниями и даже жизнью самого писателя. Ещё с раннего детства в голове маленького Ганса закладывались основы будущей истории. Он любил играть с одной соседской девочкой. Её звали Лисбет, она была белокурой и голубоглазой. Мальчик называл её сестрой.
Именно эта девочка стала первой слушательницей, ценительницей и поклонницей литературного дара будущего великого детского писателя. Историки считают, что Лисбет на самом деле является прототипом персонажа Герды. Образ Снежной королевы тоже взят из жизни. Ганс Христиан был безответно влюблён в некую оперную диву по имени Йенни Линд. Певица была абсолютно равнодушна. Так и родился персонаж красавицы, которая напрочь лишена всех чувств. Интересно, что в старинных народных преданиях есть подобная героиня. Ледяной девой называли смерть. Очень символично. Смерти ведь тоже чужды эмоции. Короткий поцелуй — и твоё сердце навсегда превратится в холодный камень.
Йенни Линд.
Рождественский рассказ Андерсена был опубликован 21 декабря 1844 года. Сложная философская история полна зашифрованных теологических посылов.
Значение «Снежной королевы»
Подобные Снежной королеве образы встречаются в мифологии самых разных стран. В России — это Мара-Морена, в Японии — Юки-онна. Андерсена всегда манил этот таинственный романтичный персонаж. Свою сказку он написал в достаточно непростое для мира время. До этого в начале 19 века чрезмерно рациональной эпохе Просвещения на смену пришёл романтизм. Это коснулось всех сфер и областей человеческой жизнедеятельности. Все знания, по мнению идеологов романтизма, служили одной цели.
Мир, во всём своём безграничном многообразии - это единое целое. Это не бездушный механизм, а нечто живое, одухотворённое, наполненное Божественной силой. Подобные идеи просуществовали недолго. Постепенно их стремительно стали вытеснять идеи совсем иного порядка. На смену романтизму и духовности пришли эгоизм, индивидуализм и анархизм. Новые ценности напрочь отвергали религию и мораль. Эти веяния можно смело называть «тлетворным влиянием запада». Там эта мода возникла и пошла дальше. Опасность подобного мировоззрения осознавали и наши великие соотечественники. Достаточно упомянуть Фёдора Михайловича Достоевского с его бессмертным «Преступлением и наказанием».
Снежная королева - образ сложный.
Ганс Христиан Андерсен написал сказку в это неспокойное для мировой истории человечества время. Писатель желал проиллюстрировать жаркую борьбу науки и христианства.
Загадки сказки «Снежная королева»
Стоит упомянуть, что в царской России история была чрезвычайно популярна и рекомендована православной церковью. Там есть упоминания о Христе, приводятся тексты нескольких псалмов, молитвы, бабушка читает Каю и Герде Евангелие. В советские времена всё это оказалось под запретом. Сказка подверглась жёсткой цензуре. Все упоминания о Христе и малейшие намёки на религию были удалены. А их там масса.
Комната бабушки и её прекрасный сад — это рай. Мальчик и девочка живут в этом прекраснейшем из миров, наполненным заботой и любовью. Дьявол видит это и завидует. Нужно всё испортить и разрушить. Подобно этому библейскому герою, в сказке Андерсена появляется злобный тролль. Он создаёт зеркало, где добро выглядит злом, все моральные устои переворачиваются с ног на голову. Когда в «Снежной королеве» Герда поёт псалом о рождении Иисуса Христа и они любуются с Каем солнцем, в сердце и глаза мальчика попадают осколки этого зеркала.
С этого момента всё меняется. Кай отравлен всеми дьявольскими пороками. Зависть и злоба искажают окружающий мир. Безмятежность уходит. Снежная королева похищает Кая и Герда безутешна. Ей нужно покинуть райский сад, окунуться во все опасности мира, перебороть все искушения и преодолеть препятствия, чтобы вернуть их с Каем рай. Когда девочка находит брата, она оживляет его холодное сердце горячими молитвами и слезами своей искренней любви. Он воскресает.
«Снежная королева» - полное теологических размышлений философское произведение.
Неслучайно, когда уже повзрослевшие Кай и Герда возвращаются в свой некогда потерянный рай, бабушка читает Библию. Звучат строки из Евангелия от Матфея, где Иисус говорит о том, что «если не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное». Главная нить истории о мальчике и девочке, сохранивших свою веру и любовь с детства хорошо иллюстрирует эти слова. Райская беззаботная жизнь, последующее падение, испытания и возвращение под Божью опеку, чтобы навсегда там остаться.
Снежная королева — персонаж неоднозначный и сложный. Кто же она, эта невероятно надменная красавица, интеллектуалка с ледяным сердцем? Владычица холодной и математически выверенной вечности. Её королевство — это своеобразная версия ада. Точность расчётов и строгость фигур отражены в восхищении Кая строением снежинок. К розам из райского сада ныне мальчик питает стойкое отвращение. Он увлечён подлинными играми разума в ледяных чертогах повелительницы зимы.
Снежная королева - повелительница точных наук.
Задание Снежной королевы содержит глубокий философский смысл. Слово, которое сделает Кая владыкой мира. Воплощённый идеал самопознания и полного подчинения своих страстей. Но как же холодно вокруг. Нет пылающего огня в сердце, нет веры, нет любви, нет Бога... Мощный пафос этого послания немного разбавляет обещанная пара коньков в подарок. Лишь взрослые поймут при чём здесь «вечность». Новые коньки — это деталь для детей.
Математика — королева наук. Кто как не она может воплотить в себе всю безупречность и хладность ума. В недетской сказке полно чрезвычайно важных, захватывающих ум и сердце, деталей. Чего только стоят разговоры Герды с цветами. Там не счесть теологических отсылок к Писанию, к научным противоречиям. Это повествование наполнено метафизикой, завуалированными рассуждениями о смысле человеческого бытия.
Для маленьких читателей здесь лишь простой сюжет победы добра над злом. Мораль простая и старая как мир. Перечитав эту историю в зрелом возрасте, можно открыть массу нового для себя. По-иному осознать привычные истины. Немудрена столь огромная популярность «Снежной королевы». Существует огромное количество разнообразных интерпретаций. Главный посыл для детей и взрослых отражён в Библии, в Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»...
Герда спасает Кая.
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