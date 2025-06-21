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5 по-настоящему красивых автобусов, колесивших по дорогам Советского Союза



В Советском Союзе огромное внимание уделялось системе общественного транспорта. В связи с этим страна нуждалась в каком-то чудовищном количестве как городских, так и междугородних автобусов. Так уж сложилось, что именно в середине и начале второй половины XX столетия в стране Советов появились, пожалуй, самые симпатичные модели этих колесных машин.
При этом далеко не все они были отечественного производства. Так, например, именно в те годы Венгрия начала поставлять в СССР собственную продукцию небезызвестной марки.

1. ЗиС-16


Первый стильный автобус СССР. /Фото: autoade.ru.

Первый стильный автобус СССР. /Фото: autoade.ru.

 

Первый советский автобус с обтекаемыми формами кузова. Был рыл разработан специалистами ЗИС в 1938 году в качестве перспективной замены менее удачным ЗиС-8 разработки 1934 года. Дизайн новинки проектировался во многом под влиянием тогдашних автомобильных трендов. Выпустили в СССР всего 3 250 таких. Свои коррективы в тираж машины внесла начавшаяся Великая Отечественная война. Более половины ЗиС-16 были мобилизованы для нужд Красной армии в качестве подвижных радиостанций и мобильных госпиталей. До наших дней не сохранилось ни одного автобуса оригинальной конструкции, тем не менее еще в 1950-е годы «шестнадцатые» были одним из самых узнаваемых элементов московского пейзажа.

2. ЗиС-127



Отличная была бы машина. /Фото: perevozka24.ru.

Отличная была бы машина. /Фото: perevozka24.ru.

 

После войны пассажирский поток стал стремительно расти, из-за чего страна начала остро нуждаться в большим количестве новых автобусов. Под занавес сталинской эпохи советскими конструкторами была создана модель ЗиС-127. Автобус проектировался для междугородних перевозок, а серьезнейшее влияние на его конструкцию оказала продукция американской компании «Pacific Greyhound», где в конце 1940-х годов молодые советские инженеры проходили стажировку.
В серийное в производство красавец добрался только к 1955 году, однако век 127-го был не долгим. «Американский урод» не понравился Хрущеву, который настоял на выпуске в первую очередь Львовских автобусов. Собрали таких всего 851 единицу.

3. Ikarus 55 Lux


Автобус из Венгрии. /Фото: kolesa.ru.

Автобус из Венгрии. /Фото: kolesa.ru.

 

Еще один красивый автобус родом из 1950-х годов. На сей раз машина не советского, а венгерского производства. Для дорог Советского Союза 55-ый стал первым Ikarus. Использовался автобус в качестве междугороднего. Модель пользовалась большой популярностью во всем восточном блоке и экспортировалась венграми на протяжении более, чем 20 лет. Позднее появилась 66-ая модель, которая по сути отличалась лишь наличием трех дверей. При этом экспортный вариант Ikarus 55 был еще и одним из самых комфортных (для своих лет) автобусом. Общий же тираж «Lux» составил не менее 9 тысяч моделей.

4. ЗИЛ-118 «Юность»


Хороший был автобус. /Фото: karevaphoto.ru.

Хороший был автобус. /Фото: karevaphoto.ru.

 

Сегодня микроавтобусом уже никого не удивишь, а для середины XX века подобная техника была в новинку. В начале 1960-х годов коллектив молодых конструкторов ЗиЛ создал на базе узлов ЗИЛ-111 модель «Юность». Предполагалось, что в первую очередь новинка будет использоваться государственными руководящими структурами. В середине 1960-х годов новинку с 17 пассажирскими местами несколько раз демонстрировали на международных выставках. Однако, до серийного производства дело так и не дошло. В 1970-е годы лицензию на микроавтобус хотели купить представители Ford, однако советское руководство на такой шаг не согласилось.

5. «Старт»


Передовой дизайн. /Фото: kolesa.ru.

Передовой дизайн. /Фото: kolesa.ru.

 

Еще один примечательный микроавтобус родом из 1960-х годов. В отличие от упомянутой «Юности» пошёл в производство, правда, только в мелкосерийное. Выпускать «Старт» пытались сразу на нескольких предприятиях, в частности в Луганске, Донецке и Коростене. Несмотря на вполне симпатичный для своих лет внешний вид и использование платформы от ГАЗ-21, каждый из заводов произвел всего по несколько десятков микроавтобусов. Общий тираж едва превысил 150 экземпляров. Главными операторами «Старта» стали в итоге советские органы государственной безопасности и СМИ. Само собой, для тех и для других «Старт» оснащали разнообразным специальным оборудованием.

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