5 по-настоящему красивых автобусов, колесивших по дорогам Советского Союза

В Советском Союзе огромное внимание уделялось системе общественного транспорта. В связи с этим страна нуждалась в каком-то чудовищном количестве как городских, так и междугородних автобусов. Так уж сложилось, что именно в середине и начале второй половины XX столетия в стране Советов появились, пожалуй, самые симпатичные модели этих колесных машин., например, именно в те годы Венгрия начала поставлять в СССР собственную продукцию небезызвестной марки.
1. ЗиС-16
Первый стильный автобус СССР. /Фото: autoade.ru.
Первый советский автобус с обтекаемыми формами кузова. Был рыл разработан специалистами ЗИС в 1938 году в качестве перспективной замены менее удачным ЗиС-8 разработки 1934 года. Дизайн новинки проектировался во многом под влиянием тогдашних автомобильных трендов. Выпустили в СССР всего 3 250 таких. Свои коррективы в тираж машины внесла начавшаяся Великая Отечественная война. Более половины ЗиС-16 были мобилизованы для нужд Красной армии в качестве подвижных радиостанций и мобильных госпиталей. До наших дней не сохранилось ни одного автобуса оригинальной конструкции, тем не менее еще в 1950-е годы «шестнадцатые» были одним из самых узнаваемых элементов московского пейзажа.
2. ЗиС-127
Отличная была бы машина. /Фото: perevozka24.ru.
После войны пассажирский поток стал стремительно расти, из-за чего страна начала остро нуждаться в большим количестве новых автобусов. Под занавес сталинской эпохи советскими конструкторами была создана модель ЗиС-127. Автобус проектировался для междугородних перевозок, а серьезнейшее влияние на его конструкцию оказала продукция американской компании «Pacific Greyhound», где в конце 1940-х годов молодые советские инженеры проходили стажировку.
3. Ikarus 55 Lux
Автобус из Венгрии. /Фото: kolesa.ru.
Еще один красивый автобус родом из 1950-х годов. На сей раз машина не советского, а венгерского производства. Для дорог Советского Союза 55-ый стал первым Ikarus. Использовался автобус в качестве междугороднего. Модель пользовалась большой популярностью во всем восточном блоке и экспортировалась венграми на протяжении более, чем 20 лет. Позднее появилась 66-ая модель, которая по сути отличалась лишь наличием трех дверей. При этом экспортный вариант Ikarus 55 был еще и одним из самых комфортных (для своих лет) автобусом. Общий же тираж «Lux» составил не менее 9 тысяч моделей.
4. ЗИЛ-118 «Юность»
Хороший был автобус. /Фото: karevaphoto.ru.
Сегодня микроавтобусом уже никого не удивишь, а для середины XX века подобная техника была в новинку. В начале 1960-х годов коллектив молодых конструкторов ЗиЛ создал на базе узлов ЗИЛ-111 модель «Юность». Предполагалось, что в первую очередь новинка будет использоваться государственными руководящими структурами. В середине 1960-х годов новинку с 17 пассажирскими местами несколько раз демонстрировали на международных выставках. Однако, до серийного производства дело так и не дошло. В 1970-е годы лицензию на микроавтобус хотели купить представители Ford, однако советское руководство на такой шаг не согласилось.
5. «Старт»
Передовой дизайн. /Фото: kolesa.ru.
Еще один примечательный микроавтобус родом из 1960-х годов. В отличие от упомянутой «Юности» пошёл в производство, правда, только в мелкосерийное. Выпускать «Старт» пытались сразу на нескольких предприятиях, в частности в Луганске, Донецке и Коростене. Несмотря на вполне симпатичный для своих лет внешний вид и использование платформы от ГАЗ-21, каждый из заводов произвел всего по несколько десятков микроавтобусов. Общий тираж едва превысил 150 экземпляров. Главными операторами «Старта» стали в итоге советские органы государственной безопасности и СМИ. Само собой, для тех и для других «Старт» оснащали разнообразным специальным оборудованием.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии