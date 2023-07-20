10 крутых мест из фильмов, которые вы можете посетить

Наверняка каждый из нас хотя бы раз мечтал сходить на занятия в Хогвартсе вместе с Гарри Поттером или потанцевать с настоящим принцем или принцессой в замке Дисней. К сожалению, это совершенно невозможно. Однако существуют места на нашей планете, которые либо были использованы в фильмах непосредственно, либо были взяты за основу при создании анимационных фильмов.
Замок Алник — «Гарри Поттер»
Пожалуй каждый ребенок, который провёл своё детство за книгами о Гарри Поттере, мечтал получить то самое заветное письмо из Хогвартса. Хотя, разумеется, в замке Алник не проводят никаких уроков магии, это то место, где были сняты первые два фильма о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната». Внутренний двор замка может показаться знакомым для посетителей — там была снята знаменитая сцена первого урока полётов.
Замок Алник также сыграл важную роль в истории, он являлся важным местом при войне Алой и Белой розы между династиями Йорков и Ланкастеров. Алник был одним из трёх замков, которые королева Маргарита (поддерживаемая Ланкастерами) смогла отвоевать, после того, как её супруг Генрих VI был свергнут Йорками.
Bourne Wood (Суррей, Юговосточная Англия) – многие фильмы
Bourne Wood — очень популярное место, там были сняты сцены для десятков фильмов. В этом лесу была снята не только первая битва фильма «Гладиатор», также здесь проходили съемки фильмов «Золотой компас», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Капитан Америка». Кроме этого Bourne Wood имеет ценность для экологии, здесь обитают редкие виды животных.
Защитники природы всерьёз обеспокоены такой популярностью этого места в киноиндустрии. Судьба леса и его жителей под угрозой. Взрывы и другие громкие звуки, сопровождающие съёмки, приносят вред обитателям леса и людям, живущим вблизи него. Были введены ограничения, согласно которым снимать в лесу разрешено лишь в течение полугода, а ночная съёмка ограничена всего семью днями в году.
Замок Дун — «Монти Пайтон и священный Грааль»
Во время съёмок фильма «Монти Пайтон и священный Грааль» замок Дун был снят в качестве разных замков на протяжении всей картины от сцены свадьбы до эпизода с кроликом-убийцей. Замок Дун вошёл в историю. Он был использован королевой Шотландии, Марией Стюарт, как место заключения для инакомыслящих. Также в замке Дун располагался гарнизон шотландской армии во время сражения против Оливера Кромвеля.
Однако этот замок не всегда был так надёжен. Известны случаи бегства вражеских солдат, использующих связанные простыни для побега. Это делает ещё более забавной сцену с Ланселотом и женоподобным принцем, пытающимся сбежать через окно.
Ментмор-Тауэрс — «Бетмен: Начало»
В последнее время фильмы о супергероях стали более мрачными, чем были раньше. Сравните, к примеру, фильмы «Человек-паук» и снятый сравнительно недавно «Железный человек». Но есть один супергерой, который всегда был тёмной лошадкой мира комиксов. Бэтмен — один из самых брутальных супергероев, он живёт в великолепном замке. Резиденция Уэйна несомненно удивительна, но её копия из реального мира, Ментмор-Тауэрс, имеет собственную захватывающую историю. Ментмор-Тауэрс создал Джозеф Пакстон (создатель всемирно известного Хрустального Дворца) для барона Майера де Ротшильда. Стоит сказать, что Ментмор-Тауэрс имел намного более важное назначение. В годы Второй Мировой Войны правительство Великобритании избрало именно это место для сохранения многих национальных произведений искусства. Одним из самых ценных сокровищ была Парадная золотая карета, которая использовалась в церемониях коронации всех английских монархов, начиная с Георга IV.
Замок Нойшванштайн — «Спящая Красавица»
Наверно каждый способен узнать замок Дисней. Сначала этот замок появился в мультфильме «Спящая Красавица», но после стал таким же культовым, как уши Микки Мауса. Не многие люди знают о существовании реального замка, ставшего прототипом Замка Дисней. Замок Нойшванштайн был заказан королём Баварии. Он был создан не только как частная резиденция, но и как дань уважения известному композитору Ричарду Вагнеру. К сожалению, королю не пришлось долго наслаждаться своим прекрасным замком, он умер меньше, чем через год после завершения строительства. Сам Ричард Вагнер умер значительно раньше. Сегодня замок является достопримечательностью, летом он принимает более 6000 посетителей в день.
Водопад Анхель — «Вверх»
Если вы не плакали во время просмотра мультфильма «Вверх», у вас, наверное, нет сердца. История человека, решившегося осуществить мечту детства, объединявшую его и его теперь уже мёртвую жену — построить дом у Райского Водопада, поистине прекрасна. Водопад Анхель, который является двойником Райского Водопада в реальности, захватывает дух не менее мультипликационного. Анхель — самый высокий в мире свободно падающий водопад, высота непрерывного падения более 900 метров (3000 футов). Водопад находится в Венесуэле, назван в честь пилота Джимми Энджела, обнаружившего его, когда его самолёт приземлился на вершину водопада. Он и ещё три пассажира, включая его жену Мэри, были вынуждены спуститься пешком, поход занял 11 дней. Когда Джимми Энджел умер, его прах был развеян над водопадом.
Тимберлайн Лодж — «Сияние»
Если вы не считаете себя любителем фильмов ужасов, то вряд ли идея посетить тот жуткий отель из фильма Сияние, покажется вам хорошей. Изначально отель был создан как проект организации Works Progress Administration во времена Великой Депрессии США. Президент Франклин Рузвельт лично присутствовал на церемонии открытия этого отеля. Несмотря на некоторый спад, связанный с финансовыми трудностями, в наши дни Тимберлайн Лодж весьма популярен. Это место может быть интересно любителям лыжного спорта, здесь проходят музыкальные фестивали, есть возможность организации свадеб. Здесь даже есть подогреваемый бассейн, если вдруг вам захочется поплавать находясь здесь, на высоте 1800 метров (6000 футов) над уровнем моря.
Матамата — «Властелин Колец»
Большинство поклонников Властелина колец знают, что красочный пейзаж, изображённый в фильме, был снят в Новой Зеландии. Не все знают, что большинство сцен снято в городке Матамата. Хоббитон стал популярной достопримечательностью Матамата. Здесь можно увидеть такие места из фильма Властелин колец, как трактир Зелёный дракон, а так же 17 домиков Хоббитов (сначала их было 37) в склонах холмов.
Город Матамата также известен скаковым спортом, здесь проходят лошадиные скачки.
Виноградник Марты — «Челюсти»
Фильм «Челюсти» сильно подействовал на зрителей: акул стали панически бояться и, как следствие, у людей появился пожизненный страх перед пляжами. По фильму события развиваются на Острове Дружелюбия, в действительности же остров, где проходили съёмки фильма, имеет название Виноградник Марты, он находится неподалёку от побережья Массачусетса. Это не только летний курорт, но и заповедник. Ранее он использовался в качестве полигона для ВМС США. Также Виноградник Марты — это одно из первых мест в США, где образовалось сообщество глухих. Фактически здесь уникальная версия языка жестов, который произошёл на острове. С недавнего времени здесь развивается туризм.
Белые акулы всегда приплывали к северо-восточному побережью в поисках добычи. Популяция серых тюленей росла, привлекая множество белых акул к пляжам. Так и вышло, что настоящие белые акулы прославились благодаря акулам-убийцам из фильма.
Henry River Mill Village — «Голодные игры»
Нет никакого сомнения, что Дистрикт 12, район где живёт Китнисс Эвердин (героиня дико популярной трилогии «Голодные игры»), был задуман как мрачное, угнетающее место, лишённое надежды. Создатели фильма сделали весьма удачный выбор. Деревушка Henry River Mill Village была когда шумным местом, её населяли люди, работающие на заводе по производству пряжи. Так продолжалось в течение полувека, пока, подобно другим малым населённым пунктам, основанным на бесперспективных отраслях промышленности, деревня не потерпела крах. Последний человек покинул её в 1970-х годах, и она стала поистине заброшенным местом. Довольно любопытно, что деревня принадлежит одному человеку Вэйду Шеферду, который мало ей интересовался, пока однажды продюсеры Голодных игр не позвонили ему. Теперь Шеферд пытается продать Henry River Mill Village за скудную сумму $14 млн.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии