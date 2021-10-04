Модели с аппетитными формами без ретуши

Моделями plus-size сегодня никого не удивить. Эти красотки с аппетитными формами прочно поселились на модных подиумах и не сходят с обложек глянцевых журналов. Они выступают против жестких диет, воюют с гламурными стандартами красоты и рассказывают, как важно любить себя и свое тело.







И ведь мы им верим! Но, как оказалось, зря! Ведь большинство своих снимков фигуристые красавицы редактируют в фотошопе. В нашей подборке фотографии знаменитых plus-size красавиц — до и после ретуши.



Ким Кардашьян

Анастасия Квитко

Эшли Грэм

Фелисити Хейворд

Тесс Холлидей

Искра Лоуренс

Джордан Вудс