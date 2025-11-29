Почему нельзя приносить домой искусственные цветы

Яркие бутоны и благоухающие лепестки украшают комнату не каждый день, поскольку букеты стоят недолго, да и дарят их нерегулярно. Однако заменять их искусственными цветами категорически нельзя.







Дело вовсе не в устаревших тенденциях, хотя мода на интерьер из натуральных материалов никуда не ушла. Как бы ни было прозаично, комфорт в жилом помещении во многом зависит от энергетического поля, которое в нем присутствует.

Эзотерики не раз предупреждали, что искусственные цветы символизируют атрибуты потустороннего мира с низкочастотными вибрациями.Пытаясь преобразить пространство, не все обращают внимание на принципы фэн-шуй и доводы экспертов по белой магии. И зря! Даже самые качественные и дорогие искусственные цветы транслируют неживую энергетику, которая может отразиться на физическом и ментальном здоровье обитателей дома.Проявляться такое воздействие может по-разному, начиная от чувства легкого недомогания, заканчивая разладом между домочадцами и возникновению у жильцов опасных состояний. Искусственные цветы – удел покинувших мир людей, оттого их традиционно приносят в дар ушедшим и не держат рядом с собой.Если же очень хочется украсить дом цветочной композицией, всегда выручат горшечные растения, посаженные в грунт. Они будут радовать своей зеленью круглый год, а стильное кашпо станет удачным элементом интерьера.Что же выбрать? Орхидеи, кактусы, фиалки и многое другое – в магазинах предлагают ассортимент на любой вкус. Едва и не каждый живой цветок приносит владельцу гармонию и умиротворение. Главное – не приносите домой искусственные цветы, и будет вам счастье.