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Мастер из России создает из монет миниатюры с секретом, за которые американцы выкладывают баснословн


Работы Романа Бутина.

Работы Романа Бутина.

Каждая работа Романа Бутина из Екатеринбурга настолько маленькая, что ее можно спрятать в ладони. За основу Роман берет монеты и металлические зажигалки Zippo. И с помощью очень тонкой ювелирной резьбы он создает на их поверхности такие гравюры, что просто захватывает дух. А некоторые монеты еще и с секретом — некоторые из них кусаются, а другие открывают скрытые элементы.

Роман Бутин.

Роман Бутин.

 
Золотое яблочко.

Золотое яблочко.

 

Процесс работы Роман выкладывает в свой Инстаграм (@romanbooteen), там сейчас уже опубликовано 200 фотографий. На аккаунт Романа подписано на сегодня более 97 тысяч человек, и это при том, что работы мастера приобрести в России почти невозможно — Роман выставляет каждую новую монету и зажигалку на аукцион ebay и продает, в основном, на территории США.
Маленькая Энни Фэнни.

Маленькая Энни Фэнни.

 
Ювелирная работа Романа Бутина.

Ювелирная работа Романа Бутина.

 

Стартовая цена на каждую такую уникальную работу более чем скромная — 0,99 доллара, однако финальная стоимость может достигать десяти тысяч долларов. При этом мастер не делает работы на заказ и каждая его монета всегда появляется в единственном экземпляре.
Рыцарь в поисках грааля.

Рыцарь в поисках грааля.


Вудсток.

Вудсток.

 
Уникальные монеты.

Уникальные монеты.

 

Самые популярные посты на Инстаграме у Романа Бутина те, которые содержат видео его «монет с секретом».
Мастер умудряется вставить в свои миниатюрные работы еще и подвижные детали.
AC/DC.

AC/DC.

 
Работы Романа Бутина.

Работы Романа Бутина.

 
Зажигалка ZIPPO c героями советского мультфильма.

Зажигалка ZIPPO c героями советского мультфильма.

 

Чего только стоит монета, изображающая рыцаря и девушку: у рыцаря вытягивается из ножен меч, который, в свою очередь, открывает заслонку, за которой стоит святой грааль. А другая его монета действует, как мышеловка — в ней захлопывается металлический капкан при нажатии на центральную часть. Есть жук-скарабей, который умеет двигать крыльями, есть статуя индейцев Майя, которая окружена двигающимися мечами... работ у Романа Бутина более чем достаточно, и, безусловно, скоро появятся новые.

 
Разворот журнала о работах Романа Бутина.

Разворот журнала о работах Романа Бутина.

 
Губка Боб на Железном троне.

Губка Боб на Железном троне.

 
The Beatles.

The Beatles.

 
Зажигалка ZIPPO.

Зажигалка ZIPPO.

 
Монета с капканом.

Монета с капканом.

 
Начало работы и финальный результат.

Начало работы и финальный результат.

 
Новая жизнь старой монеты.

Новая жизнь старой монеты.

 
Бендер.

Бендер.

 
Уникальный работы Романа Бутина.

Уникальный работы Романа Бутина.

 

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Мастер из России создает из монет миниатюры с секретом, за которые американцы выкладывают баснословн

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Мастер из России создает из монет миниатюры с секретом, за которые американцы выкладывают баснословнПодписаться на мой Instagram
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