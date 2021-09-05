Мастер из России создает из монет миниатюры с секретом, за которые американцы выкладывают баснословн

Работы Романа Бутина.
Каждая работа Романа Бутина из Екатеринбурга настолько маленькая, что ее можно спрятать в ладони. За основу Роман берет монеты и металлические зажигалки Zippo. И с помощью очень тонкой ювелирной резьбы он создает на их поверхности такие гравюры, что просто захватывает дух. А некоторые монеты еще и с секретом — некоторые из них кусаются, а другие открывают скрытые элементы.
Роман Бутин.
Золотое яблочко.
Процесс работы Роман выкладывает в свой Инстаграм (@romanbooteen), там сейчас уже опубликовано 200 фотографий. На аккаунт Романа подписано на сегодня более 97 тысяч человек, и это при том, что работы мастера приобрести в России почти невозможно — Роман выставляет каждую новую монету и зажигалку на аукцион ebay и продает, в основном, на территории США.
Маленькая Энни Фэнни.
Ювелирная работа Романа Бутина.
Стартовая цена на каждую такую уникальную работу более чем скромная — 0,99 доллара, однако финальная стоимость может достигать десяти тысяч долларов. При этом мастер не делает работы на заказ и каждая его монета всегда появляется в единственном экземпляре.
Рыцарь в поисках грааля.
Вудсток.
Уникальные монеты.
Самые популярные посты на Инстаграме у Романа Бутина те, которые содержат видео его «монет с секретом». Мастер умудряется вставить в свои миниатюрные работы еще и подвижные детали.
AC/DC.
Работы Романа Бутина.
Зажигалка ZIPPO c героями советского мультфильма.
Чего только стоит монета, изображающая рыцаря и девушку: у рыцаря вытягивается из ножен меч, который, в свою очередь, открывает заслонку, за которой стоит святой грааль. А другая его монета действует, как мышеловка — в ней захлопывается металлический капкан при нажатии на центральную часть. Есть жук-скарабей, который умеет двигать крыльями, есть статуя индейцев Майя, которая окружена двигающимися мечами... работ у Романа Бутина более чем достаточно, и, безусловно, скоро появятся новые.
Разворот журнала о работах Романа Бутина.
Губка Боб на Железном троне.
The Beatles.
Зажигалка ZIPPO.
Монета с капканом.
Начало работы и финальный результат.
Новая жизнь старой монеты.
Бендер.
Уникальный работы Романа Бутина.
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