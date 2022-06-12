Снежный человек и гептиловые ракеты на Горе мертвецов: самые популярные версии гибели группы Дятлова

Эта история, которая случилась в далеком 1959 году, по-прежнему продолжает будоражить умы многих любителей детективов, мистики и теории заговора. Группа была собрана из туристов-лыжников, которые собрались идти в зимний поход третьей категории сложности под предводительством студента пятого курса Уральского политехнического университета Игоря Дятлова.
Только вот до места назначения они так и не дошли. Группа поисковиков нашла тела всех участников похода через несколько недель, половина из которых замерзла насмерть, оказавшись на двадцатиградусном морозе в одном нижнем белье, а трое студентов скончались от тяжких травм. Патологоанатом, осмотревший тела, шокировано заявил, что по ним как будто проехался асфальтный каток. Следствие по делу дало больше вопросов чем ответов.
Эксперты пришли к заключению, что туристы сами разрезали палатку изнутри и выбежали раздетыми в ночь, спасаясь от какой-то неизвестной угрозы, а на одежде нескольких человек обнаружились следы сильного радиационного загрязнения. Хотя уголовное производство по поводу гибели «дятловцев» было закрыто, еще не успев начаться, и официальной причиной трагедии был признан несчастный случай, многочисленные версии и домысли, начиная от вполне реальных, и заканчивая совсем уж фантастическими не иссякают до сих пор.
Итак, сегодня мы собрали для вас пять наиболее популярных версий причины гибели группы Дятлова.
1. Неуловимая лавина
Несмотря на то, что два отряда поисковиков, в состав которых входили опытные альпинисты из Москвы, и военные, и местные жители-охотники, не нашли в районе разоренной палатки дятловцев никаких признаков схождения лавины, «лавинная» версия трагедии до сих пор возглавляет список различных предположений о печальной судьбе туристов как самая реалистичная.
По мнению сторонников данной версии, группа разбила свой лагерь в заведомо лавиноопасном месте, за что и поплатилась жизнями, когда слой твердого «фирнового» снега ночью похоронил под собой палатку и тяжело искалечил трех участников группы. В прочем, эта версия порождает больше вопросом, чем ответов, начиная с того, как «дятловцы» со сломанными ребрами и пробитыми черепами могли самостоятельно спуститься вниз с горы, и заканчивая тем, что же это за такая коварная невидимая лавина, которую не смог распознать ни один опытный спасатель?
2. Нападение НЛО
Всевозможные зеленые человечки, неопознанные летающие объекты и рептилоиды с планеты Нибиру стали вторыми по уровню популярности супостатами после неуловимой лавины, которых обвиняют в гибели советских студентов-комсомольцев. Всевозможные «инопланетные» версии и догадки дополнительно подкрепляются тем фактом, что в период гибели группы Дятлова в районе перевала неоднократно видели различные светящиеся шары в небе и прочие аномальные явления, которые, однако, после обнаружения тел туристов внезапно прекратились. Что зеленые человечки в феврале 1959 года могли забыть в районе горы Отортен в нескольких сотнях километров от Свердловска, очевидно, известно только самим авторам этих теорий, что, впрочем не делает версию с пришельцами менее популярной.
3. Ядовитые ракеты и космодромный спецназ
Если последователи прошлой версии предпочитают винить во всем загадочных инопланетных гуманоидов, то здесь уже начинают расцветать буйным цветом различные теории заговора, сторонники которых однозначно уверены: во всем виновато КГБ и советские ракетчики. Согласно этой версии, в ту холодную февральскую ночь в небе над горой Отортен вдруг возникла некая заблудившаяся ракета, непонятно как долетевшая сюда с космодрома Байконур. Эта самая ракета не только покалечила туристов падением ракетной ступени, но и отравила парами ядовитого гептилового топлива, которые лишили «дятловцев» зрения и заставили выживать в безлюдной местности, как говорится, «на ощупь». Все же улики оперативно подчистил некий суперсекретный взвод космодромного спецназа.
4. Снежный человек, злые духи, боги хаоса и все-все-все
Ну и напоследок, не обойдем своим вниманием и самые фантастические версии произошедшей трагедии. Когда дело доходит до мистики, фантазия людей становится действительно безграничной, а тот факт, что перевал Дятлова находится между двумя горами, название одной из которых переводится с языка манси как «Гора мертвецов», а название второй – как «Не ходи туда», еще больше подливает масла в огонь.
Среди популярных мистических версий можно упомянуть убийство группы Дятлова снежным человеком, забредшим на территорию Свердловской области, пожирание душ туристов мансийской богиней хаоса Сорни-Най, проклятие мансийского шамана и месть местных злых духов.
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