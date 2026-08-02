4 способа, как вернуть белизну подоконнику, на котором стоят горшки с цветами



Фото: pg12.ru Фото: pg12.ru

Белые пластиковые подоконники – это классика. Они недорогие, простые в уходе, хорошо вписываются в интерьер. Однако если вы храните на подоконниках цветы, будьте готовы к тому, что со временем они пожелтеют и покроются серым налетом. Novate.ru рассказывает, как привести поверхность в порядок, не прибегая к жестким губкам и агрессивной бытовой химии. Белые пластиковые подоконники – это классика. Они недорогие, простые в уходе, хорошо вписываются в интерьер. Однако если вы храните на подоконниках цветы, будьте готовы к тому, что со временем они пожелтеют и покроются серым налетом. Novate.ru рассказывает, как привести поверхность в порядок, не прибегая к жестким губкам и агрессивной бытовой химии.

Многие игнорируют чистоту подоконников, считая, что под горшками с растениями все равно ничего не видно. Но состояние поверхности напрямую влияет на общее восприятие интерьера. Если подоконники будут белоснежными, без единого намека на загрязнение, обстановка в комнате будет восприниматься абсолютно иначе.

Способ 1: Кислородный отбеливатель



Сделайте раствор из воды и кислородного отбеливателя Сделайте раствор из воды и кислородного отбеливателя

В последнее время особой популярностью стал пользоваться перкарбонат натрия, более известный, как кислородный отбеливатель. В отличие от бытовой химии с содержанием хлора, такое средство не разрушает структуру подоконника, не создает липкую пленку, притягивающую пыль и ворс, не провоцирует желтизну. После обработки ПВХ сохраняет свою гладкость и белизну.

Почему эксперты запрещают использовать по время чистки жесткие скребки и абразивные средства? Дело в том, что пластик очень восприимчив к механическим воздействиям. На нем легко появляются микроцарапины, в которые потом въедается грязь. Чтобы не разрушить заводскую полировку, которая одновременно является защитой, необходимо использовать деликатные средства для чистки.

Очевидный плюс чистки подоконника кислородным отбеливателем заключается в том, что процедура занимает не более 15 минут.

Способ 2: Демиксид



Почистите подоконник димексидом Почистите подоконник димексидом

Если в вашей аптечке все еще нет димексида, советуем обзавестись. По прямому назначению его можно и не использовать, а вот для чистки подоконника лекарство подойдет идеально. Благодаря противовоспалительным и антисептическим свойствам, димексид отлично растворяет жировые и органические загрязнения. Именно поэтому его часто используют в автомастерских и на производствах для очистки тяжелых загрязнений. Обратите внимание, что у димексида очень характерный едкий запах, поэтому обязательно работайте в маске, перчатках и с открытым окном.

Итак, возьмите ватный диск, нанесите на него небольшое количество лекарства и аккуратно протрите поверхность подоконника. Обычно результат не заставляет себя долго ждать: грязь, жирные пятна и следы от горшков начинают растворяться прямо на глазах. После того, как пройдетесь по всей площади, обязательно промойте пластик мыльной водой, чтобы удалить остатки димексида. В конце вытрите сухой тряпкой и наслаждайтесь результатом.

Способ 3: Сода и перекись водорода



Смешайте соду и перекись прямо на подоконнике Смешайте соду и перекись прямо на подоконнике

Есть и другие проверенные средства, например, тандем соды и перекиси водорода. Главное преимущество такого способа состоит в осветляющем эффекте. Но следует знать, что лучше всего комбинация работает в случае легких, поверхностный загрязнений, а вот глубокие въевшиеся пятна она не уберет.

Смешайте соду с перекисью водорода, чтобы образовалась кашица, а затем нанесите тонким слоем на загрязненные участки и оставьте на 10 минут. Если пятна сильные, слегка потрите губкой и продлите время пребывания до 20 минут. По истечении времени смойте теплой водой и протрите подоконник сухой тряпкой. В результате процедуры грязь и желтизна уйдут.

Такое средство хозяйки рекомендуют использовать и для профилактики загрязнений. Пару раз в месяц готовьте чистящий состав и наносите на подоконник. Это еще и отличный вариант дезинфекции.

Способ 4: Зубная паста + мел



Подоконник удобно чистить зубной пастой Подоконник удобно чистить зубной пастой

Неожиданная комбинация средств, но она отлично работает. Для начала нужно измельчить мел в крошку, а затем смешать в равных пропорциях с зубной пастой. Выбирайте самую обычную белую пасту без вкраплений. Когда состав будет готов, нанесите его на загрязненные участки при помощи влажной губки, хорошо потрите и оставьте на 20 минут. В конце останется смыть средство водой и протереть поверхность насухо.

Профилактика загрязнений



Используйте подставки под горшки. / Фото: cashpo-design.ru Используйте подставки под горшки. / Фото: cashpo-design.ru

Не зря говорят, что проблему легче предотвратить, чем потом искать способы ее решения. Поэтому постарайтесь уберечь подоконник от возможных загрязнений. Что нужно для этого сделать?

• Используйте пробковые или керамические подставки под горшки, чтобы влага не контактировала с пластиком.

• Раз в неделю протирайте поверхность антистатическим средством – так пыль будет оседать на подоконнике гораздо меньше.

• Не храните на подоконнике гаджеты. Нагрев устройств на солнце может привести к тому, что батарея загорится и плоскость окна деформируется.

Как видите, добиться результата можно дешево и сердито. Необязательно покупать дорогие средства, а потом расстраиваться, что они не подействовали. Лучше используйте бюджетные, но эффективные решения из нашего списка.