6 автомобилей, которые ушли в частные гаражи за баснословные суммы

Классические ретро-автомобили, такие как этот Ferrari 275 GTB/4 1966 года, пользуются огромным спросом у коллекционеров. | Фото: commons.wikimedia.org.

6. Jaguar D-Type - 21 780 000 долларов

Jaguar D-Type - трехкратный победитель Ле-Мана. | Фото: mirnovinok.com.

5. Ferrari 275 GTB – 27 500 000 долларов

Гоночный Ferrari 275 GTB/C Speciale с облегченным алюминиевым кузовом. | Фото: montrealracing.com.

Спортивный итальянский родстер Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider 1967 года. | Фото: ru.wikipedia.org.

4. Ferrari 290 MM - 28 050 000 долларов

Гоночный автомобиль Ferrari 290 MM 1956 года. | Фото: theweek.co.uk.

3. Mercedes-Benz W196 - 29 600 000 долларов

Mercedes-Benz W196 - автомобиль чемпионов, который сейчас оценивается в миллионы. | Фото: luxuo.com.

2. Ferrari 335 Sport Scaglietti - 35 700 000 долларов

Гоночная Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 года. | Фото: youtube.com.

1. Ferrari 250 GTO – 70 000 000 долларов

Ferrari 250 GTO, за рулем которой прославился Джо Шлессер. | Фото: autocar.co.uk.

Этот Ferrari 250 GTO, проданный за 70 миллионов, теперь является самым дорогим автомобилем в мире. | Фото: autocar.co.uk.