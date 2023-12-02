6 автомобилей, которые ушли в частные гаражи за баснословные суммы

Классические ретро-автомобили, такие как этот Ferrari 275 GTB/4 1966 года, пользуются огромным спросом у коллекционеров. | Фото: commons.wikimedia.org.
Пожалуй, все водители знают, что сейчас самые дорогие автомобили на дороге – это суперкары. Но есть еще немало машин, которые стоят в разы больше. Их непросто увидеть, так как они десятилетиями скрываются в частных гаражах, но именно эти модели творят чудеса на аукционах, собирая ставки на десятки миллионов. Подробнее о 6 наиболее желанных и востребованных коллекционных машин – далее в обзоре.
6. Jaguar D-Type - 21 780 000 долларов
Jaguar D-Type - трехкратный победитель Ле-Мана. | Фото: mirnovinok.com.
Автомобили Jaguar D-Type выигрывали знаменитую гонку в Ле-Мане три года подряд, с 1955 по 1957 год. Один из этих автомобилей много лет находился в частной коллекции и время о времени принимал участие в соревнованиях. Ограниченное количество выпущенных машин и спортивная слава подняли цену на машину до 21,8 миллионов долларов.
5. Ferrari 275 GTB – 27 500 000 долларов
Гоночный Ferrari 275 GTB/C Speciale с облегченным алюминиевым кузовом. | Фото: montrealracing.com.
Любой Ferrari 275 – это замечательный автомобиль, за который коллекционеры готовы перегрызть друг другу глотки. Но и среди этих машин есть «особенные» модификации. В 1966-1968 году собирались Ferrari 275 GTB/C Speciale – автомобили, «заточенные» для участия в гонках. Машина получила облегченный алюминиевый кузов и мощное «сердце» – 3,0-литровый двигатель V12. На аукционе в 2014 году за нее отдали 26,4 миллиона долларов.
Спортивный итальянский родстер Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider 1967 года. | Фото: ru.wikipedia.org.
Другая редкая и поэтому дорогая модификация - Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider. Автомобиль с открытым кузовом был спроектирован специально для американских покупателей и разошелся скромной серией из 10 машин. Владельцем одной из этих Ferrari был знаменитый актер Стив МакКуин, который даже снялся с ней в фильме «Афера Томаса Крауна». За аналогичный автомобиль несколько лет назад было заплачено 27,5 миллионов.
4. Ferrari 290 MM - 28 050 000 долларов
Гоночный автомобиль Ferrari 290 MM 1956 года. | Фото: theweek.co.uk.
Богатая гоночная история и прекрасный дизайн способствуют тому, что автомобили Ferrari 1950-х и 1960-х годов сейчас в цене. Гоночный Ferrari 290 MM был собран в 1956 году специально для гонок Mille Miglia, а за рулем машины выступил великий гонщик Хуан Мануэль Фанхио. Громкое имя знаменитого аргентинца всегда повышало стоимость автомобилей, на которых он принимал участие в гонках. А ведь модель Ferrari 290 MM уникальна сама по себе, так как было выпущено всего 4 экземпляра.
3. Mercedes-Benz W196 - 29 600 000 долларов
Mercedes-Benz W196 - автомобиль чемпионов, который сейчас оценивается в миллионы. | Фото: luxuo.com.
Серебристый Mercedes-Benz W196 – звезда гонок Формула-1 1950-х годов. Но уникальной машину делает тот факт, что на ней гонялся пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио. За рулем именно этого W196 в 1954 году знаменитый аргентинец выиграл Гран-При Германии и Швейцарии. А в 2013 году машину ушла с молотка за 29,6 миллиона долларов.
2. Ferrari 335 Sport Scaglietti - 35 700 000 долларов
Гоночная Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 года. | Фото: youtube.com.
Этот Ferrari 1957 года около 40 лет принадлежал одному человеку, прежде чем оказался на аукционе. Когда в 2016 году автомобиль продавался на аукционе, то вызвал огромный интерес у коллекционеров, и ушел за 35,7 миллионов долларов. Секрет успеха – отличная история машины, а также звездные гонщики, побывавшие за ее рулем. В 1950е-1960-е такие имена, как Питер Коллинз, Морис Тринтьян и Вольфганг фон Трипс знали все любители автоспорта.
1. Ferrari 250 GTO – 70 000 000 долларов
Ferrari 250 GTO, за рулем которой прославился Джо Шлессер. | Фото: autocar.co.uk.
Пожалуй, внимательные читатели уже заметили, что в этом рейтинге определенно доминируют итальянские Ferrari. Так стоит ли удивляться, что на первом месте расположилась ярко-красная машина, которая в 1960-е годы считалась одной из лучших на гоночных трассах, а ее красотой невозможно не восторгаться.
Ferrari 250 GTO не только отлично выглядит, но и быстро ездит благодаря мощному 3,0-литровому двигателю V12 и превосходно сбалансированному шасси. Применение передовых на тот момент технологий позволяет 300-сильной машине массой 880 кг разгоняться до 280 км/ч.
Этот Ferrari 250 GTO, проданный за 70 миллионов, теперь является самым дорогим автомобилем в мире. | Фото: autocar.co.uk.
В 1962-1964 годах было собрано всего 39 экземпляров Ferrari 250 GTO, ценность которых продолжает повышаться с каждым годом. В мае 2013 года за 38 115 000 долларов с аукциона была продана машина, которую водил гонщик Джо Шлессер. В октябре 2013 года другой автомобиль ушел с молотка за 52$ миллиона.
А совсем недавно, в мае 2018 года, планка стоимости на автомобиль была поднята еще выше. Американский предприниматель Дэвид МакНил выложил за Ferrari 250 GTO 1963 года 70 миллионов долларов. На огромную цену автомобиля повлияло то, что он ни разу не был разбит, а также удачная история выступлений в гонках. Эта машина – победитель Тур де Франс 1964 года, а также обладатель четвертого места в Ле-Мане 1963 года.
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