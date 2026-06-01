Зачем добавлять соль в конце стирки и ещё 13 способов использования обычной соли

Самые простые продукты можно использовать абсолютно необычным способом, и соль не является исключением. Она есть абсолютно в каждом доме, и мы ее активно применяем во время приготовления различных блюд. Но далеко немногие в курсе, что этот незаменимый продукт является идеальным помощником в быту в разных ситуациях.
1. Отсутствие плесени на сыре
Чтобы на этом продукте не появилась плесень, и он долго хранился в холодильнике, следует смочить марлю в солевом растворе и его обернуть.
Масло тоже любит соль, но цель ее использования в этом случае другая. Все мы знаем, что летом в жару масло в масленице на столе тает очень быстро. Предупредить эту небольшую неприятность можно тоже при помощи марли, которую предварительно смочили в подсоленной воде. Ею оборачивается масленка и в итоге масло не становится кашеобразным.
2. Брызги
Все мы отлично знаем, как может брызгать подсолнечное масло на сковороде при жарке котлет. Чтобы избежать этой неприятности, перед тем, как выложить их на сковороду, следует бросить соль (достаточно небольшой щепотки). Она впитает в себя излишки влаги и брызги не будут лететь, когда кипящее масло и продукты соприкоснутся.
3. Губки
Кухонные губки и тряпки имеют ограниченный и небольшой срок годности.случае старую губку или тряпку можно слегка освежить. Ее нужно оставить в солевом растворе на небольшой промежуток времени. Все неприятные запахи уйдут сами собой.
4. Фрукты и овощи
В интернете есть видеоролик, когда клубнику помещают в воду с солью и уже через несколько минут на поверхности появляются мелкие насекомые, которых невооруженным глазом и не заметишь. Если вы не хотите рисковать и желаете принимать в пищу исключительно чистые и без «квартирантов» ягоды, фрукты и овощи, то этот способ подойдет идеально.
5. Утюг
Если подошва утюга загрязнилась, очистить ее можно тоже при помощи соли. На доску для глажки кладется обычный альбомный лист, сверху насыпается соль, по которой несколько раз следует провести разогретым утюгом. Рабочая поверхность снова станет чистой и можно спокойно будет гладить любые вещи, даже белые.
6. Нос и горло
Здоровье прежде всего, особенно в наших реалиях. Вирусные инфекции проникают в наш организм по большей части через носовые ходы. В связи с этим после возвращения домой, особенно после посещения мест, где собирается большое количество людей, следует нос промывать солевым раствором.
Есть покупные варианты, о которых мы все знаем, но можно сделать средство и самостоятельно. Чаще всего используется морская соль, но и поваренная подходит отлично. Промывать можно с помощью маленькой клизмы, шприца без иглы.
Единственное, чтобы предупредить пересыхание слизистой оболочки, не нужно делать раствор слишком концентрированным. Предварительно нагретая соль, завернутая в кусок ткани или платок, прекрасно снимает отеки и воспаление, если болит шея или не дышит нос. Если болит горло, его можно пополоскать раствором соли с содой и станет легче.
7. Наличие неприятных запахов
Чтобы в холодильнике не было неприятных ароматов, достаточно поставить туда маленькую чашку с солью и содой. Можно еще добавить в эту смесь корицу.
8. Яйцо на ковре
Нередко можно увидеть на полу в кухне дорожку или ковер. При готовке на пол нередко падают продукты. Может упасть и, естественно, разбиться яйцо. Вычистить его с ковра – настоящая задачка со звездочкой. Но есть отличное решение, и снова на помощь приходит соль, которой и засыпается образовавшаяся небольшая лужа. Подождав, пока яйцо впитается в соль, останется только пропылесосить. Не забудьте сразу почистить пылесос, чтобы от него не исходил неприятный запах.
9. Чтобы белье не замерзало на морозе
До того, как в быту стали использовать современные сушилки, на которые и развешивается белье после стирки, его выносили на балкон. В летнее время все быстро сохло, а вот зимой стирка просто замерзала, превращаясь в пласты. Поэтому вещи приходилось досушивать дома после того, как оно оттает. Чтобы белье до такой степени не замерзало, перед окончанием стирки, когда вещи полоскали, добавляли небольшое количество соли.
10. Наледь на окнах
Ни для кого не секрет, что если соль посыпать сверху на лед, то он растает. Это ее свойство можно применить и для окон домов, квартир, и для автомобильных стекол. Слабый солевой раствор, нанесенный на стекло, будет препятствовать его замерзанию.
11. Махровые халаты и полотенца
Сделать махровые изделия мягкими помогут не кондиционеры, а полоскание в растворе соли. Эффект намного лучше, чем от покупных средств.
12. Зубы
Белизну зубам способна вернуть соль с зубным порошком. Этой смесью нужно пользоваться вместо зубной пасты.
13. Средство, чтобы не росла трава
Если вы хотите, чтобы в каком-то месте не росла трава, например, между тротуарной плиткой, просто посыпьте его солью. Ни одна травинка не покажется из земли.
14. Чтобы грелка не остывала
Если есть необходимость в том, чтобы вода в грелке как можно дольше оставалась горячей, предварительно растворите в ней соль, а потом уже заливайте внутрь.
