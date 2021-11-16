За что могли выгнать из русской деревни, и как выживали изгнанники

Крестьяне Орловской губернии.

Порочен? Пошел вон!

Труд на земле был очень тяжелым, инвентарь был скудным.Русские крестьяне XVII в. Гравюра из книги А. Олеария

Выжить в одиночку на земле было практически нереально./Фото: ribalych.ru

Да ты ведьма!

Люди в селах были невежественны и имели массу предрассудков./Фото: itd0.mycdn.me

Любого человека, отличающегося от массы, могли принять за колдуна или ведьму./Фото: paranormal-news.ru

Воруешь да пьешь – прочь пойдешь

В крестьянской России пьянство сурово порицали./Фото: ic.pics.livejournal.com

Сельский сход решал судьбу пьяницы или вора./Фото: files.polkrf.ru

Кулаки, или богатеть опасно

Раскулачивание и изгнание зажиточных крестьян затормозило возможность развития индивидуальных хозяйств/ ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ, «РАСКУЛАЧИВАНИЕ».